 德国联邦议员: “中国不该干涉台德合作” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2022

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时政风云

德国联邦议员: “中国不该干涉台德合作”

德国联邦议院友台小组本周末将抵台访问。联邦议院绿党籍议员蒂尔·斯特芬接受德国之声访问时强调，德国与台湾的交流合作行之有年，双方有许多能互相学习借鉴之处。他还表示，台湾向中国人民展示了开放的民主是可行的，民主不是西方专利。

联邦议员蒂尔·斯特芬表示，台湾向中国人民展示了开放的民主是可行的，民主不是西方专利。

联邦议员蒂尔·斯特芬表示，台湾向中国人民展示了开放的民主是可行的，民主不是西方专利。

德国之声：感谢您接受德国之采访。为何你们要前往台湾？

蒂尔·斯特芬（Till Steffen）：我们重视这段持续多年的伙伴关系。在这样的时刻，重要的是要展示我们的友谊，以及坚持我们合作的许多议题-民主、健康、IT业务，这些议题都很重要。向台湾展示我们的友谊也很重要。

德国之声：中国一贯反对这类访问。我们都看到，知名美国政治家佩洛西近期访问台湾时中国有多愤怒。你怎么回应那些将反对你们出访的中国人？

斯特芬：台湾是民主政体。对我们来说，与其他民主政体保持接触和合作是很重要的。我们可以从台湾学习到很多东西。例如，台湾的新冠政策与德国很不同，而且相当成功。重要的是找出两者的区别。学习加强民主是很重要的。我认为台湾也有能向德国借鉴之处。当然也经常有一些议题是台湾能向德国看齐的。比如几年前我去过台湾，当时他们想完善司法系统，是很类似德国的系统。现在他们拥有与德国相当接近的司法系统。所以进行这类合作至关重要。我人为中国不应该干涉这样的合作，因为我们通过这种合作强化了德国和台湾的民主制度。

德国之声：但中国方面认为，你们的行为就是在干预中国内政，违背德国的一个中国政策。你认为你们的访问是否符合德国的一中政策？是否遵守这个不承认台湾独立的一中政策？

斯特芬：我们的这种合作已经行之有年了。不是联邦议院议长也不是政府成员去台湾，而是议会成员之间一种既定的合作交流。这并没有违反我们多年来的政策。如果现在对访问台湾犹豫不决，那才是一种改变。在中国威胁台湾之际，如果我们不去访问台湾，对台湾将会是一个负面信号。

德国之声：乌克兰战争被广泛视为是对台湾的警讯，中国入侵也可能发生类似的情况。你认为乌克兰是对台湾的一个警讯吗？在对待台湾问题上，乌克兰是否给世界带来了教训？

斯特芬：我认为这是一个重要的比较，因为乌克兰对俄罗斯而言是一个威胁。乌克兰与俄罗斯有共同的历史，而乌克兰的经验表明，即使有像乌克兰这样的历史，也能发展成为开放的民主体制。这和台湾的情况一样。台湾向中国人民展示了开放的民主是可行的，这样的民主模式并不是西方的专利。因此，这当然是值得学习一课。许多西方国家加强乌克兰的民主，这也是一个例子。他们对台湾也是如此。这就是我们此次访问所期望的。

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