德国统一日评论：下一代，你们来！

（德国之声中文网）德国的分裂硬生生地撕裂了许多家庭--兄弟姐妹雁南燕北、叔伯姑姨各在一方。1961年柏林墙的修建酿成了一个个家庭悲剧。当时有此惨痛经历的成年人如今或已离开人世，或进入耄耋之年。这些家事与"统一"息息相关者在可见的将来全都会消失。分裂在他们看来是痛苦的，必须纠正的错误。因此，许多西德人非常愿意帮助经济较弱的东德亲戚，成千上万个装着咖啡、水果、衣服、巧克力的包裹越过两德边界寄到东德。不过，到了70年代、80年代，他们的下一代已经对两德分裂习以为常。因为他们要么长在西德，要么长在东德，生活在完全不同的两个世界里。

但在西方，68一代突然质问起父母和他们在纳粹时期扮演的角色。"国家"和"祖国"的概念突然变得陈旧而庸俗，人们沉浸于国际主义之中。欧盟提供了让人摆脱民族负疚感的途径并受到欢迎。生活在灰暗狭隘的专制主义之下的东部的表姐表弟则远在天边。

之后是1989年的革命，柏林墙倒塌，近一年后迎来了德国统一。但狂欢过后，东部却又再次失去了意义。时至今日，生活在德国西部的人中，尚有20%从没踏上过东部的土地！

从高墙倒下到统一的328天历程 “……从即刻起生效” 1989年11月9日：统一社会党官员沙博夫斯基“顺口”宣布民主德国公民恢复出行自由。随之而来的是历史性的剧变：当晚，就有成千上万的东柏林人穿越边检站，涌入西柏林。在那里，他们受到了热情的欢迎。

从高墙倒下到统一的328天历程 亡羊补牢的徒劳 1989年11月13日：德累斯顿的统一社会党地区主席莫德罗夫（Hans Modrow）临危受命。在柏林墙倒塌后的第四天，他被人民议会选为部长会议主席（相当于总理）。这是一个名存实亡的职务，因为议员们已经对原本无所不能的社会统一党宣布不再效忠。

从高墙倒下到统一的328天历程 科尔发出倡议 1989年11月28日：在这一天，联邦德国总理科尔在联邦议会提交了《十点计划》，这份文件引发了爆炸性的效果。时任法国外长杜马（Roland Dumas）愤怒地斥责道，德国人显示出“越来越强的傲慢感”。事实上，科尔在这之前的确没有同其他国家领导人进行磋商。然而这份十点计划却成为了德国统一的路线图。

从高墙倒下到统一的328天历程 老骨干辞职 1989年12月3日：在东德人民用脚“投票”的压力之下，统一社会党从政治局到中央委员会全体选择了投降、辞职——包括昂纳克的继任者克伦茨（Egon Krenz）也辞去了党总书记的职务。

从高墙倒下到统一的328天历程 语言的力量 1989年12月19日：科尔在德累斯顿圣母教堂废墟前的讲话是一次情绪化的高潮事件。不论是在措词还是语气上，科尔都打动了数万名东德人民的心。他谈到了这场在和平与自由主导之下的民族重新统一大业的前进目标，在场的人群为之激动振奋，国外舆论也予以极大关注。

从高墙倒下到统一的328天历程 占领“史塔西”总部 1990年1月15日：在社区内的大多数民主德国国家安全部（简称Stasi，史塔西）办事处都已经被公民运动占领。然而位于柏林诺尔曼恩大街的总部却是个例外。在没有目击者证明的情况下，这里存放的关于国家特工所作所为的一切档案都被秘密销毁。当时为人群冲进这栋备受憎恶的大楼时，很多卷宗档案都已经不知去向。

从高墙倒下到统一的328天历程 令人意外的自由选举 1990年3月18日：民主德国举行人民议会选举。科尔发挥了强大的群众动员作用。在各地的市中心广场、步行街的宣传活动上，科尔引来了上百万人的“围观”。原本民意调查一致认为社民党会是选举获胜的热门，结果出人意料：在科尔的强力助阵之下，东德基民盟以明显的优势战胜了社民党。

从高墙倒下到统一的328天历程 西德马克来了 1990年7月1日：统一早已是大势所趋，现在西部的社会福利市场经济也要进驻东部了。5月18日，一部经济、货币和社会福利联盟的国家协议在波恩签署。从7月1日起，民主德国公民正式开始使用马克。

从高墙倒下到统一的328天历程 戈尔巴乔夫为统一亮绿灯 1990年7月15/16日：对于莫斯科来说，统一之后的德国在北约的成员国身份一直是最大的心病，这也是统一道路上的最大障碍。然而北约随后确定了防御性的发展路线。莫斯科才最终放下心来。在高加索地区，科尔从戈尔巴乔夫那里得到了首肯，统一后的德国可以成为北约成员国。

从高墙倒下到统一的328天历程 人民议会的历史性时刻 1990年8月23日：民主德国人民议会表决通过加入联邦德国的决议。民主社会主义党（PDS，即统一社会党的后续党派组织）主席居西（Gregor Gysi）评论称，人民议会此举等于是表决通过了“民主德国的灭亡”。人们对此仅仅报之一笑。

从高墙倒下到统一的328天历程 签字之前最后的讨价还价 1990年9月12日：到最后争来争去还不是为了钱。波恩政府同意向苏联提供120亿马克资金，作为对红军撤出德国东部所需花销费用的补偿。戈尔巴乔夫嫌这笔钱太少。科尔一开始态度强硬，不过到最后还是又追加了30亿的贷款。最终，签署“二加四条约”的道路彻底被扫平。

从高墙倒下到统一的328天历程 新德国诞生日 1990年10月3日：在纽约，二战战胜国宣布放弃在德国的所有特权，西柏林的三位市区警备司令解除一切特权。人民议会召开最后一次会议，民主德国宣布退出华约组织。凌晨零点，黑红黄三色德国国旗在柏林帝国议会大厦顶部升起，将近两百万人见证了这一历史性时刻。 作者: Volker Wagener



1989年的革命，又称"转型"之后，虽然有数以亿计的资金流向经济落后的东部，但是转型对许多东部德国人也意味着失业，当时大约每两人中就有一人失去了工作。曾经在来自西部的包裹中香气四溢、给人们带来天堂般幻想的西方，在席卷东部之后，却露出了残酷的竞争社会本质。理想的图画很快褪色。跟不上或者不想跟上的人于是龟缩起来，开始粉饰起东德的好。

政党也对德国内部的融合失去了兴趣。虽然人们自豪地展示蓬勃向上的经济数据，但是，没有人愿意真正去谈转型时期的错误和输家。在德国西部，许多人不愿意倾听，认为他们东边的兄弟姐妹太好抱怨，希望他们不要再讲那些负面的故事。其实，生活在东部的德国人只是想说说当他们一夜之间在另一个国家醒来，不得不面对以前所不知道的法律规则时的感受。毕竟，1990年10月3日，东德作为国家解散，加入了联邦德国。

柏林墙修建和倒塌时期的两代人经历了很多，遭遇了许多。很多问题还没有得到处理。历史经验告诉我们，没有处理的问题并不会消失，只会留给下一代。

评论员Kay-Alexander Scholz

右翼民粹主义"德国选项党"认识到这一规律，并且加以利用。"完成转折"是他们在东部各州选举中的核心口号。和1989年挂钩显然很有用，选项党获得了历史性的选举结果，尤其是在青年人中。

统一和历史的转型尚未完成。父辈、祖辈不能或不愿谈及的问题现在是子孙后代的任务。他们是否接过这笔遗产，如何处理这笔遗产，将关系到东西部德国人今后如何共同生活。和平革命和重新统一永远都是德国人幸福的时刻。这段历史一方面必须传诵下去，另一方面我们需要勇气和政治意愿去谈转型时期的问题。如果听任这段历史变成政治斗争的工具，那将非常令人遗憾。东部和西部不应再次分裂！

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