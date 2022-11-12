德国经济部长：面对中国要“更加谨慎”

（德国之声中文网）德国副总理、经济部长哈贝克正在新加坡出席第17届德国经济亚太会议。哈贝克接受德国之声专访时表示，德国政府政治力重新思考与中国的经济关系。他也强调多元化的必要性。

"我们当然对与中国的贸易感兴趣，但对与中国的愚蠢贸易不感兴趣。"

哈贝克表示，俄罗斯侵略乌克兰让德国和世界意识到过度依赖单一贸易伙伴的危险性。

哈贝克驳斥了德国对华立场不定的说法，他同时指出，中国仍是德国第二大出口市场最大进口来源。

"总体战略是完全清楚的。我们希望保护关键设施，我们希望保护开发关键商品和知识的领域。除此之外，我们当然希望与中国建立贸易关系。这不是脱钩。"

哈贝克表示，与美国相比，德国的做法相对温和。"我知道美国有时会用更严厉的措辞，那不是我们的做法。在没有疑问的方面，与中国的贸易往来不成问题。但在存在问题的领域，我们必须比过去更谨慎。"

哈贝克列举了一些中国投资可能带来疑虑的领域，包括港口、机场和医院。

保护关键商品和知识产权

德国政府本周禁止了中资企业对两家德国半导体企业的收购案。在北京迅速扩张影响力之际，德国经济部认为，中资企业收购芯片厂将对德国的公共秩序和安全构成威胁。

"电信、能源、芯片和半导体等关键领域的商品必须受到保护。"哈贝克如是说。"这不代表没有做生意的可能。但我们必须确保我们在这个领域拥有主导权。这是我们现在的处事方式。"

"在原材料、半导体和其他关键商品方面，我们高度依赖一个供应商。主要是中国。" 哈贝克补充说，乌克兰战争揭示了这种做法的危险性。

"我们学到的教训是，如今必须找到一些安全网络。这意味着我们必须接触其他地区。"

上月底，不顾六部反对，肖尔茨政府批准了中远集团部分收购汉堡港一处集装箱码头。虽然中远收购的股份比例被压低，但哈贝克重申，他更倾向完全叫停这桩投资案。

"我认为这只是折衷措施，在某种程度上是一半的胜利。"哈贝克说道。"但我们需要在内阁中保持团结。而这是唯一实现团结的途径。所以这是向前迈出的一步，但不是全部。"

哈贝克表示，德国政治家过去将中国市场视为未来，当时他们说"中国就是我们的未来"、所有投资都应该往中国去，都该来自中国"，至今经过了约30年，如今正在发生的情况应该被视为一个进程。

"我们现在正在做的是一件大事。我们正在改变对对中国的战略和政策。当然这是一个阶段。我们必须学习，必须思考。从笼统的分析过渡至细节有时候很复杂。"

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限制对外投资担保

当被问及柏林如何鼓励德国企业投资其他亚洲经济体时，哈贝克回答称，政府正考虑修订对德国公司在海外的投资担保。

"如果企业要在中国投资超过一定金额，假设是30亿欧元，他们可以这样做，但我们不会再提供担保。我们会为更多在其他国家的投资进行担保。"

"然后我们会设定投资总额的百分比。它如果高于比如20%或25%，若你还继续在同一个国家投资就必须支付额外费用，如此一来我们就能避免所有投资都在一个国家的集中性风险。"

中国国家主席习近平在二十大期间重申不放弃武统台湾。当被问及中国侵略台湾的可能前景时，哈贝克回答称："这是没有人能够真正计划的情况。"

"这是非常具有威胁性的状况。它将对整个世界造成灾难性影响。我们已经看到，俄罗斯对乌克兰发动战争，像这样的地区冲突已经使世界陷入动荡。"哈贝克说。"（中国攻打台湾）将更具灾难性。这是我们绝对必须避免的事情。我希望中国知道，全世界都在关注。"

部分德国企业对中国市场有相当大的依赖性。以大众汽车为例，该公司在中国的销售额不仅占其全球销售的40%，而且在中国拥有40家工厂。

当被问及如果中国因侵略台湾受到国际制裁，大众汽车在中国的设施会发生什么状况时，哈贝克并未给出直接回答，但他表示德国跨国公司"必须知道自己在做什么"，并且必须意识到他们在中国的投资行为，是否使其商业模式承受风险。

目前在中国投资的四大德国企业分别为大众汽车、宝马、戴姆勒和巴斯夫。

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整个政府都意识到风险

在德国的"红绿灯"执政联盟中，总理肖尔茨所属的自民党在呼吁对中国采取更尖锐立场方面，不及哈贝克的绿党和亲商界的自民党强硬。

肖尔茨在习近平取得第三个任期不久后便访问中国，成为新冠疫情爆发后第一位到访北京的七国集团领导人。他的中国行遭到德国国内及盟国的强烈批评。

哈贝克周日受访时也暗示了这点称，对中远集团汉堡港收购案作出妥协，对于维持联盟团结有其必要性。但他也辩称，尽管在部分细节上存在分歧，执政联盟在总体方向上是一致的。

"我们已经对中国下定了决心。我们看到问题所在。我们和所有的政府，包括政府中的社民党人，都意识到风险。" 他也承认，对于更具体的情况，"可能会存在一些，我不会说是争议，但会有不同的想法"。

在俄罗斯问题上，执政党中明显也存在类似的紧张气氛。在涉及针对克里姆林宫的制裁和其他经济处罚时，社民党可能是三个执政党中最沉默的一个。

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