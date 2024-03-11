德国经济部长：如果被迫选边 德国选美国

（德国之声中文网）德国联邦经济部长哈贝克刚刚结束对美国为期4天的访问。德国专注中国议题的网络媒体China Table分析指出，哈贝克访美期间试图让美国官方代表理解德国在对华政策路线上做出的改变。

哈贝克在华盛顿停留期间表示：“与上一届政府相比，我们对中国的态度发生了显著改变。” “我们已经制定了中国战略，并且正在更加仔细地审视投资审查。”

去年7月13日，德国联邦政府首次公布全面的中国战略，将中国同时视为伙伴、竞争者和制度性对手。在这份战略中，德国政府强调，同中国的合作现在和将来都很重要。但是，鉴于从俄罗斯违反国际法入侵乌克兰的战争中吸取的教训，德国和欧洲不得不减少关键领域的经济依赖，增强自身韧性。战略中特别强调，“这并不意味着同中国脱钩”。

美国人希望德国与中国明确保持距离

德国政府正在努力平衡不同的利益。上周，彭博社报道称，美国政府正敦促德国、荷兰、韩国和日本进一步收紧对中国获得半导体技术的限制。

德国的卡尔·蔡司公司（Carl Zeiss AG）是一个关键企业，这家专业光学仪器制造商为荷兰光刻机制造商ASML提供先进芯片生产所需的光学元件。知情人士对彭博社说，美国希望德国能让蔡司公司停止向中国提供此类元件。知情人士也称，荷兰官员同样希望德国加入出口管制小组，拜登政府正在推动在6月G7峰会之前达成一项协议。

知情人士还表示，柏林去年曾考虑是否限制向中国出口芯片化学品，但定于4月访华的德国总理肖尔茨尚未就此问题表态。

世上何处无风险？巴斯夫总裁坚持扩大中国业务

China Table分析指出，德国化工企业在中国的大幅投资以及德国汽车工业对中国市场的高度依赖都是令美国不可接受的“眼中钉”。

报道指出，仅大众一家公司40%的销售都是在中国市场实现，公司一半的盈利都来自中国。大众还在安徽合肥设立了大众汽车（中国）科技有限公司，是大众除德国总部以外最大的研发中心，涵盖整车开发、零部件开发及采购职能。去年，大众与中国汽车制造商小鹏达成协议，双方面向中国中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。作为这一合作的一部分，大众汽车集团向小鹏汽车投资7亿美元，并获得其4.99%的股权。

今年1月，德国化工巨头巴斯夫（BASF）在广东湛江的一体化基地热塑性聚氨酯（TPU）装置落成投产。巴斯夫湛江一体化基地是中国国化工行业首个外商独资项目，也是巴斯夫迄今为止最大的投资项目，总投资达到100亿欧元。

这两家在中国加大投资的德国企业却都在德国国内裁员。

此外，根据德国央行的数据分析显示，2023年德国对中国的直接投资同比增长4.3%，总额达119亿欧元，创下历史新高。同时，德国去年对华投资占德国对外投资总额的比例扩大至10.3%，为2014年以来的最高水平。而德国在亚洲其他地区的直接投资则停留在8%左右。

什么是脱钩？什么是去风险？

“去风险”、“多元化”为何执行不畅？

包括德国在内，欧盟以“去风险”为主基调统合对华关系框架的总体思路已基本确定，相关政策已在逐步落实。欧盟内部强调增强经济韧性需要“去风险”和实现多元化，减少关键供应链过度依赖。但是在实践操作中这一过程并不顺利。

China Table引述德国经济研究所 (IW) 的经济学家马特斯 (Jürgen Matthes) 的看法分析认为，政界和企业界对于“去风险”一词的理解不同。“政治人物们理解这意味着真正减少与中国的业务以及在中国的业务，以减少依赖。 但企业希望通过加强本地生产来降低贸易风险，以便在紧急情况下能够继续为中国市场生产。‘去风险’在企业看来意味着‘本地化’。”

但是美国人希望德国与中国明确保持距离。美国本身就希望切断中国与重要半导体等高科技的联系。然而，中国仍然是德国不可或缺的经济合作伙伴——尤其是在德国经济已经陷入疲软的阶段。

如果被迫选边 德国选美国

据德国媒体ntv的报道，哈贝克向白宫官员们解释说：“我想努力确保中国仍然是双赢局面的一部分。就国家而言，与其他国家、其他经济领域为敌总是比与其他国家合作的风险更大。”

今年11月美国将举行新一届总统大选。如果是特朗普再次当选美国总统，那么他有可能会像在2018年一样，再次触发贸易争端，对全球经济造成打击。如果美国强迫欧洲做出选择，德国该怎么办？哈贝克在华盛顿回应这一问题时说：“如果你强迫我做出选择，那么我会说与美国的关系占主导地位，在军事和经济上也是如此。”他补充说：“但你不应该片面地做出解释。每个人都希望中国能成为解决方案的一部分。”

（China Table、ntv等）

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