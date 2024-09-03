德国经济界对右翼势力在德东地区的崛起感到担忧

德国选项党（AfD）在萨克森州和图林根州的胜利让商界领袖对德国东部的经济前景感到担忧。这一选举结果会打击德国的就业和投资吗？

(德国之声中文网)德国选项党（AfD）在上周末的地方选举中成为图林根州最强大的力量，在萨克森州几乎与基民盟 (CDU) 持平，这证实了人们对东德部分地区政治向右转的担忧。

选举结果公布后，选项党领导人魏德尔（Alice Weidel）和赫鲁帕拉（Tino Chrupalla）提出要参与地方执政，并声称将组建包括其政党和保守党基民盟在内的中右翼联盟。然而，基民盟拒绝与德国选项党进行任何合作，并强调维持针对极右翼的政治防火墙，排除与该党的任何关联。

选举前，工会和商界代表都对德国选项党获胜可能带来的经济影响表示担忧。投资者会因为担心选后可能出现的不稳定和不友好的环境而望而却步。

例如，专门拯救陷入困境公司的投资者扎赫特 (Olaf Zachert) 曾警告说，“资本是一只害羞的鹿”，潜在的投资者不会在他们觉得不受欢迎的地区投资。他告诉德国之声，德国选项党支持率的上升将使许多投资者承诺在萨克森州和图林根州开展新业务之前三思而后行。

经济界和经济学家的焦虑

地方选举结束后的第二天，德国雇主协会 (BDA) 主席强调了经济繁荣与政治稳定之间的关联，并表示德国选项党的崛起反映了“公众的深切焦虑和对德国目前正朝着正确方向前进的信心不足”。他将地方选举结果右转部分归咎于德国总理朔尔茨施行的现行政策，并呼吁红绿灯政府改变其政策。

该协会主席杜尔格尔（Rainer Dulger）在接受德新社采访时说：“地方选举结果对联合政府来说是一个明确的警告。任何政府都必须始终牢记确保就业和社会凝聚力。”

一些经济学家也表示，德国东部本已严重的熟练劳动力短缺的现象可能会加剧，而且可能引发企业外流。

德国经济专家委员会（German Council of Economic Experts）主席施尼策（Monika Schnitzer）表示，图林根州和萨克森州的公司可能在全球争夺资质技工方面处于不利地位。国家机构和教育机构已经面临人员短缺的问题，这种情况可能会加剧，尤其是考虑到德国选项党反对技术移民的立场。

德国经济研究所 (DIW) 所长弗拉茨舍尔 (Marcel Fratzscher) 也表达了同样的担忧，他预测就业和外国投资将减少。他认为，德国选项党提倡贸易保护主义、减少移民、减少开放和多样性的政策可能会导致公司和技术工人外流。这种外流可能会导致更多公司破产和迁移。

“年轻、更有技能的公民将离开这两个州，前往他们觉得更有价值的地区。”弗拉茨舍尔告诉路透社。

德国经济研究所 (IW) 负责人胡瑟 (Michael Hüther) 表示，德国选项党的崛起“不是一个积极的信号”，因为企业需要“政治和制度稳定”。他还认为，单靠更多的社会政策并不能阻止选民支持民粹主义政党。相反，一个“积极主动的投资国家”是防止经济衰退的必要条件。

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选后的变与不变

德国信息技术、电信与新媒体协会（BITKOM）主席温特格斯特（Ralf Wintergerst）也对德东两个州的选举结果感到担忧。他强调德国必须继续保持一个“开放和创新的国家”，而选项党并不代表这些价值观。他强调说：“如果没有外国人才，萨克森州计划中的半导体工厂将无法运转。”他强调说，这些专家可以灵活地选择工作地点。

凯投宏观（Capital Economics）警告不要将这些州的选举结果推断到联邦层面，不过选项党的一些立场可能会影响主流政党的计划。该机构高级经济师帕尔梅尔斯（Franziska Palmers）在写给投资者的一份报告中表示，德国“不太可能偏离其严格的财政政策，无论是在国内还是在欧盟内部。”

德意志银行的分析师也淡化了选举结果，称它们“不是明年下一次联邦选举的风向标”。德意志银行的分析师预计，德国经济政策只会出现“暂时的风险”，尤其是劳动力短缺，而不会发生根本性转变。

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