德国究竟欠北约多少？

（德国之声中文网）今年春天，德国内阁在梅泽贝格城堡(Schloss Meseberg)举行闭门会议，一位重量级嘉宾也莅临会场─北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)。斯托尔滕贝格从2014年起接任北约秘书长，且对德国联邦国防部在军备上的不足了若指掌。自冷战结束后，德国军事实力锐减，导致今日在军事武器上远落后他国。以至于联邦国防军因装备不足，几乎无法胜任北约的任务。

「非凡的贡献」

上周，斯托尔滕贝格再次造访柏林，除了对德国提出警诫之外也少不了讚美的话。他说，在立陶宛,以德国为首多国部队正在保护北大西洋的东部成员国，此外，德国联邦军还积极参与在阿富汗、科索沃与地中海的军事行动。另外，拟议中的两个北约新司令部中的一个将设在德国乌尔姆，以便在紧急情况下，调遣欧洲兵力。可说是具有「非凡的贡献」。

斯托尔滕贝格依据北约成员国在三方面的表现给予德国相当高的评价，分别是贡献度、国防花费和多方能力。他也提醒德国应适当提高军事支出，并期待德国于北约峰会(7月11日、12日)上能有新的作为

增加国防预算

他提到，2014年在威尔士举行的北约峰会上达成的共识是，计划在2024年将国防开支提高至国内生产总值的2%。此举也是针对俄罗斯吞併乌克兰克里米亚地区事件作出的回应。北约表示，他们须要加强对北约东欧成员国的保护，并增设快速反应部队，对武器与兵力的需求也因此增加。

从那时候开始，德国的国防预算逐步上升。根据联邦政府的报告显示，防务开支在2013年至2017年期间上升了17％。今年预估达390亿欧元，更计划在未来一年大幅增加超过40亿欧元的支出，总计近430亿欧元，是联邦预算中的第二大项目。同时计划在未来几年内渐渐淘汰那些不堪使用的直升机、战斗机和潜艇。

仅六盟国达标

儘管做出了这些努力，德国距离这个2％的目标仍有很长的路要走，目前只有1.24％。造成这一状况的主要原因是德国是个经济大国，其国民生产总值的基数很大，而且仍以每年2％的速度稳定成长。如果联邦政府想在2024年达到国内生产总值2％的防务支出目标，国防预算几乎得翻倍。而在急需降低预算亏空的德国这谈何容易。

其他国家也面临同样的难题，根据斯德哥尔摩国际和平研究所SIPRI的计算，2017年除了美国以外的29个北约成员国中，只有5个国家达到2％的目标，分别是法国、希腊、爱沙尼亚、波兰和罗马尼亚。 统计数据中最受关注的是美国，它是全球军费开支最高的国家。据SIPRI的数据显示，美国去年的国防支出为6100亿美元，佔美国GDP的3.1％。

特朗普炮轰德国

美国军费的一部分用于对欧洲盟国的保护，这也符合美国在安全政策方面的利益考量，特朗普总统也不会改变这一战略。要求欧洲盟国应加强对北约的支出已非新事，但特朗普在此问题上显得格外执著。在德国问题上，特朗普将两项指控联繫在一起。他表示，德国的贸易顺差太高，而国防开支又太低。德国一方面向俄罗斯购买数十亿美元的天然气和石油，另一方面又想得到保护，免受俄罗斯威胁。「我们是照单全收的笨蛋。」特朗普说。

特朗普上任后不久就对德国提出一项指控，谴责德国「亏欠北约巨额费用」。 他在布鲁塞尔峰会前夕，致信给包括默克尔在内的几位盟友。他指责德国联邦政府破坏北约安全，成为其他成员国的坏榜样。德国经济表现强劲，应在国防上投入更多资金。

德国已经在努力了

对此德国联邦政府反抨，德国已经在做了。「所有盟国都增加了他们的国防预算，其中无庸置疑的是，我们也已经在做了。」德国总理默克尔在北约峰会的政策声明中说道。 此外，联邦国防部也为提高北约的威慑能力作出了重大贡献。 默克尔表示，德国不仅在立陶宛派驻500名士兵，还准备好于2019年再次带领北约的「先锋」部队。这支部队可以在紧急情况下在两到七天内安置兵力到重点地区。

联邦国防部长冯德莱恩(Ursula von der Leyen)反驳的说道：「这2％的国防支出还不能意味北约能达到什麽成就。每个国家都有贡献，其中德国更是功不可没。」 德国联邦政府虽以2％为目标，但还是无法在2024年达成目标。退而求其次，他们计画能在2024年达到国防开支占国内生产总值的1.5％。

"过度扩充军备"

国防部长的表述引发了严重的内政冲突：根据财政部长目前的规划，德国得大幅提高国防预算，才能达到这个数字。 对此，部分反对派人士大为不满，他们表示这是一个无理取闹的举动且造成德国过度扩充军备的问题。同是联盟执政伙伴的社民党也抱持怀疑态度。

「我们探讨的是关于『军事设备』的问题，而非『军事扩充』的问题。」默克尔反驳道。她也受到来自党内友人的压力，要求加速国防预算的提高，甚至超越原订计划时间。「1.5%和2%是不一样的」，北约秘书长抱怨道。他同时呼吁成员国应团结一致。