（德国之声中文网）从上海浦东机场前往市内，最快速的交通工具应该是磁悬浮列车。从机场到龙阳路约30公里的路程，乘车时间只有7、8分钟。这条磁悬浮专线是德国蒂森-克虏伯以及西门子开发的技术。但这项技术在德国于2011年已被彻底叫停，那一年，德国政府停止对磁悬浮技术的科研和开发的资助。

开发时速600公里的磁浮技术

2002年，德国磁悬浮在中国上海安家，跌跌撞撞运营17年后，中国政府提出《交通强国建设纲要》，不仅要扩大磁悬浮的使用，同时要求合理统筹安排600公里级高速磁悬浮系统技术储备研发。上海磁悬浮的最高时速约为430公里。

据中国媒体报道，连接咸宁与长沙的200公里试验线，明年将进入实用化试验。这条线路也将扩建成武汉和广州之间的1000多公里的磁浮轨道，并将于2020年开工，通车后，行驶这段距离只需要2小时。

这些消息引起了德国媒体的注意。磁悬浮毕竟是德国人发明的技术！也是德国人首先将磁浮技术带到中国去的。《世界报》日前报道，"当年德国开发的技术拿到中国去测试，如今，磁悬浮在那里变成现实，但这回，却没有德国的参与。"

磁悬浮最终被卖到中国

德国政府早在1969年就开始扶持磁悬浮技术，1982年委托IABG公司修建了专门用于测试的艾姆斯兰试验场（Emsland）。1994年，联邦政府做出修建汉堡至柏林的磁悬浮列车段的决定，但5年后，当时的德铁总裁梅东（Hartmut Mehdorn）认为，这一耗资60亿欧元的项目从经济角度看不过是一块"磨坊的石头"(吃苦费力不赚钱)，主张下马。此后，磁悬浮失去生机。2006年，在上述试验场发生严重事故，23人死亡，所有测试工作也被叫停，在人们心目中，磁悬浮成了不安全的交通技术。2008年，人们对磁悬浮寄托的最后希望 - 慕尼黑火车张通往机场线路，在经过8年的研发尝试后，也寿终正寝。

艾姆斯兰试验场磁悬浮试验场地

此后，德国磁悬浮财团中的两大主力蒂森克虏伯公司和西门子公司退出项目，联邦政府的投资也就此结束。SCI企业咨询公司的雷恩女士（Maria Leenen）对《世界报》说，磁悬浮在德国无疾而终，之后，"蒂森克虏伯公司只好将技术卖给了中国。"她说，不要以为中国是"带着抄袭的任务购买磁浮列车技术的。其实上海磁浮通车后，并非一帆风顺，出现很多技术问题。直到现在，经过16年的运行，人们才又开始重新谈论起它。"

摸底工作做了3年

这篇标题为"德国的磁悬浮之梦在中国实现"的文章还写道，在目前大张旗鼓地推动磁悬浮列车之前，中国铁建公司用了3年时间委托进行了规模庞大的可行性以及实用性调研，30多家公司、大学以及科研机构参与了这个项目。

该项目框架内，今年5月23日，时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线测试，中国媒体称它标志在高速磁浮技术领域实现重大突破。中国武汉电台网曾写道，"日本的超导磁浮技术实现603km/h的试验速度，德国的磁浮技术最高试验速度达到505km/h，并在我国上海建成了运营速度430公里的国际首条商业运营高速磁浮线，但时速600公里高速磁浮系统及工程化应用在我国尚属空白。"

中国的磁悬浮建设远远不止于青岛的测试，广东省计划修建第一条磁悬浮旅游专线，总投资104亿元，预计2020年通车。 而一款无人驾驶的磁悬浮列车也计划于2020年正式投入实用测试。