德国百岁老人竞选地方议员

(德国之声中文网）人活到100岁，应该是什么都看开了。可是，一战后不久出生的莉瑟尔·海瑟却不是这样。近年来，她一直在为自己的家乡基希海姆博兰登（居民近8000人）重开露天游泳馆发声，如今，她在一个当地组织的动员下又计划参加5月26日的地方选举，竞选议员。

"我们为基希海姆博兰登"的地方组织在地方议会拥有一个议席。该组织呼吁更大的透明度以及公众对地方政策的更多参与。负责人托马斯·伯克（Thomas Bock）希望借助海瑟女士的知名度，让该组织在当地议会24个议席中获得更多席位。他说："海瑟女士在基希海姆博兰登非常有名。几乎所有40岁以上的人在学校时都是她当老师。可能她会比其她任何人得票都高。"

伯克说，尽管退休已经40多年了，海瑟女士仍然积极参加学校活动，比如参加毕业生典礼。"她经常拿起话筒说几句话，这对学生们来说真的很重要。"

希望被倾听

海瑟女士希望地方官员能听到她的声音。她还记得，当有一次她在公众集会上说起游泳馆时，话筒马上被拿走了。

"我现在100岁了，地位不同了"，她对路透社记者表示，"我可以站出来说点儿什么。"她说，她希望进入政界，为年轻人做点儿什么。"所有的好事都没了。游泳池关了，学生们放学后没什么好地方可去。"

海瑟女士说，作为儿童乐园的露天游泳馆2011年关闭了，该市根本不应该让这样的事情发生。当地现在唯一的游泳馆是室内游泳馆，夏天闭馆。"关闭露天游泳馆是一个很大的错误。我以前的学生都说，应该为孩子们重新开放。"

海瑟女士拥护欧盟，也希望环境问题能够得到更多重视。"就不该给英国脱欧一个平台。我觉得年轻人致力于气候问题非常棒。希望他们的事业能够成功。"

家族传统

海瑟参加竞选也是踏上了父亲以前的足迹。二战前，她的父亲曾是一名议员，曾因批评纳粹摧毁犹太教堂而入狱四周。

"我们为基希海姆博兰登"组织负责人伯克说，参加竞选并不是海瑟女士自己想到的，而是她儿子。

"他说，问问我妈妈吧，她很愿意做点儿什么，不过她很虚弱。于是我们征求了她的意见。我们说，来作为竞选人参选吧。她表示愿意。"

海瑟在当地非常有名。过百岁生日的时候，许多她以前的学生以及现在的在校生都来给她唱生日歌。伯克说，"她人缘非常好，很善于同别人谈话，也非常受人爱戴。我们在选举中将借助她的声望，她的声音会被倾听。"