德国汽车工业担心失去本土竞争优势

（德国之声中文网）德国汽车工业担心在全球竞争中失去本土优势，呼吁政府采取应对措施。德国汽车工业联合会周三表示："如果不制定一个雄心勃勃的计划来保护我们的竞争力和本土优势，德国汽车工业将永远被国际市场所淘汰。" 德国汽车工业担心，面对美国对本土工业慷慨的资助计划以及西方同中国的对抗，欧洲将同国际市场脱节，并导致很多企业外移生产基地。与此同时，德国企业还面临着中国强劲的竞争压力。

德国汽车工业联合会主席穆勒（ Hildegard Müller）在一次视频会议上表示："欧洲必须出台有针对性的经济政策，捍卫本土优势，只有这样才能避免出现全球经济轴心转移的局面。" 她表示，新冠疫情以及俄乌战争引发的能源危机，使欧洲的地理劣势暴露无遗。

重重危机令德国疲于应对

穆勒表示，为了成为生产基地，世界各国正在展开激烈竞争，但德国却仍处在应对危机的模式中。她强调："只有在国际上保住我们的重要地位，我们才能在未来全球政治中拥有一席之地，也才能够在气候保护和价值观领域发挥楷模作用。"她表示，对于去全球化趋势，欧洲人的回应应当是签署原材料及贸易协定，以减少经济依赖。

经历了喜忧参半的过去一年之后，德国汽车工业对2023年持谨慎乐观态度。汽车生产商和供货商期望，供应链紧张态势会继续缓解，生产能够顺利进行。但与此同时，特殊的市场形势也将宣告结束，迄今为止，由于出现了商品供不应求的局面，厂家得以大幅提高售价，从而获得了丰厚的利润。

德国汽车工业联合会预计，中国汽车市场今年有望实现3%的增长。

适度增长的全球汽车市场

德国汽车工业联合会预计，今年德国国内市场的汽车销售量将可以增长两个百分点，达到270万台车的销量。但这一销量水平仍比疫情前的2019年低25%。而整个欧洲市场则将增长5%，达到1180万台车的销量。

在美国市场，所谓轻型车辆的销量有望增加四个百分点，达到1420万台。对于全球最大的汽车市场-中国，德国汽车工业联合会认为，2023年的汽车销量将可增加三个百分点，达到2370万台。综上所述，今年全球汽车市场有望实现4%的中等幅度增长，预计销量为7400万台，比2019年少650万台。

（路透社，德新社）

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