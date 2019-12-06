德国政府为何没有为中国人权大声疾呼？

政府在新疆系统性地关押穆斯林维吾尔人的行为得到证实。人权倡导者和部分德国政界人士呼吁默克尔总理对中国的人权问题采取更坚定的立场。
（德国之声中文网）上周，美国总统特朗普签署了支持香港民主运动的人权法案。周二，美国众议院通过《维吾尔人权政策法案》，该法案要求对中国政府官员进行"有针对性的制裁"。
香港民主抗议运动已经长达六个月，新疆少数民族遭受压迫的持续曝光，默克尔总理却一直吝啬言辞，没有明确表态支持香港民主运动或谴责新疆再教育营。
德国联邦议院人权委员会负责人詹森（Gyde Jensen）接受德国之声采访时说："现在是时候了，要让默克尔将新疆问题列入即将召开的欧洲理事会会议的议程，讨论欧洲对中国实施制裁的共识。"
默克尔怎么说？
11月27日，默克尔在对德国工商会协会的演讲中说，德国和欧洲处于全球竞争之中。 "一方面是美国，经济自由的避风港；另一方面是中国的制度，它以完全不同的方式组织社会--其特征是受政府控制，有时甚至是压制性的。"
在11月对联邦议院的谈话中，默克尔表示，德国在获知有关维吾尔人再教育营的报道时必须"理所当然地进行批评"，但是她没有指明要批评谁。她还说，她支持欧盟在此问题上的立场，也希望联合国人权官员能获准进入新疆调查。
针对香港，默克尔说，区议会和平选举是一个"好征兆"，并说公众舆论的自由表达是"一国两制"该有的样子。
如何支持香港"和平解决方案"？
自1997年以来，香港与北京的关系基于"一国两制"。这个定位表示香港是中国的一部分，但是拥有不同的经济和行政体系。
香港的民主运动要求通过直接进行普选选举香港行政长官，但是北京更希望保留其任命的权力，以确保行政长官对其效忠。
就在默克尔9月访问中国之后，知名香港民主活动人士黄之峰表示，他对这位德国领导人"没有明确要求在香港进行自由选举"感到"失望"。
德国埃尔朗根-纽伦堡大学国际人权政策教授金策巴赫（Katrin Kinzelbach）说，德国政府应该对香港采取"明确立场"。"区议会选举结果表明，香港人不希望受到北京的长臂管辖。"她说， "德国政府应该发表公开声明，对这个信息表示支持。"
联邦议院人权委员会负责人詹森在9月与黄之峰会晤后在社交媒体上说，香港为"自由权利和要求中国兑现一国两制承诺"而抗争，德国需要表达"支持"。
如何支持新疆维吾尔人？
尽管德国与22个国家一起在联合国签署了一项正式声明，谴责新疆维吾尔族再教育营，但是柏林和欧盟仍未提出一个共同行动的框架，默克尔因在谴责新疆再教育营方面过于软弱而受到批评。
德国联邦政府人权专员科夫勒(Bärbel Kofler)表示："不断有报道称，新疆有超过100万维吾尔人被关押在再教育营中……中国现在必须采取明确行动，改善新疆的人权状况。"
金策尔巴赫说，"习近平执政下，中国侵犯人权的规模大幅增加。在这种情况下，将北京奉若上宾是不恰当的--正如德国将在2020年在莱比锡举行一次特别的欧中峰会。"
照常与中国做生意？
默克尔9月份访华后，西门子公司首席执行凯瑟尔（Joe Kaeser）警告德国不要采取过于尖锐的立场，并主张对中国"谨慎和尊重"。
凯瑟尔在接受德国《世界报》采访时说："如果德国人的就业状况取决于我们如何处理争议话题的话，那么我们就不应该愤怒，而应该认真考虑所有的立场和行动。"
西门子公司、巴斯夫公司和大众公司都在新疆开设了工厂。
美国总统特朗普上周签署了香港人权法案之后，黄之峰要求德国政府效仿美国，建立制裁中国的机制。
美国正与中国进行全球瞩目的贸易战，而柏林与北京的交往则谨慎得多，努力保持稳定关系。中国是德国最重要的贸易伙伴之一，2018年双边贸易额达到1993亿欧元。
"当然，德国政府必须在其对华政策中协调各方利益，包括经济利益。" 人权问题学者金泽尔巴赫说，"不幸的是，我们如今陷入一种困境，就是与中国的相互依赖。对德国这样一个民主政体而言，与一个专制政权紧密捆绑，不单在价值观上令人存疑，同时也很危险。"
德国应该怎么做？
金泽尔巴赫说："鉴于香港局势的激化，制裁是正确并且相对简单的做法，可以对现有的出口规定进行审核。在这一形势下，欧盟应停止向香港出口催泪弹和橡皮子弹。"
因共同经济政策，制裁要在欧盟层面上制定，而欧盟对中国的声音并非总是一致。金泽尔巴赫认为，德国可以成为一个推动欧盟采取此类步骤的驱动力，但这尚未发生。不过，德国究竟能否在欧盟内成功推动这样一个路线，也是未知数。
默克尔总理在11月表示，每个欧盟国家在对华政策上自行其是，发出不同的信号对欧洲来说是 "危险的"。
詹森说："从长远来看，民主和人权应高于经济考量，因为我们看到中国是威权国家，而你永远搞不明白威权国家如何发展经济。"