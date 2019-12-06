德国政府为何没有为中国人权大声疾呼？

（德国之声中文网）上周，美国总统特朗普签署了支持香港民主运动的人权法案。周二，美国众议院通过《维吾尔人权政策法案》，该法案要求对中国政府官员进行"有针对性的制裁"。

香港民主抗议运动已经长达六个月，新疆少数民族遭受压迫的持续曝光，默克尔总理却一直吝啬言辞，没有明确表态支持香港民主运动或谴责新疆再教育营。

德国联邦议院人权委员会负责人詹森（Gyde Jensen）接受德国之声采访时说："现在是时候了，要让默克尔将新疆问题列入即将召开的欧洲理事会会议的议程，讨论欧洲对中国实施制裁的共识。"

默克尔怎么说？

11月27日，默克尔在对德国工商会协会的演讲中说，德国和欧洲处于全球竞争之中。 "一方面是美国，经济自由的避风港；另一方面是中国的制度，它以完全不同的方式组织社会--其特征是受政府控制，有时甚至是压制性的。"

在11月对联邦议院的谈话中，默克尔表示，德国在获知有关维吾尔人再教育营的报道时必须"理所当然地进行批评"，但是她没有指明要批评谁。她还说，她支持欧盟在此问题上的立场，也希望联合国人权官员能获准进入新疆调查。

针对香港，默克尔说，区议会和平选举是一个"好征兆"，并说公众舆论的自由表达是"一国两制"该有的样子。

如何支持香港"和平解决方案"？

自1997年以来，香港与北京的关系基于"一国两制"。这个定位表示香港是中国的一部分，但是拥有不同的经济和行政体系。

香港的民主运动要求通过直接进行普选选举香港行政长官，但是北京更希望保留其任命的权力，以确保行政长官对其效忠。

就在默克尔9月访问中国之后，知名香港民主活动人士黄之峰表示，他对这位德国领导人"没有明确要求在香港进行自由选举"感到"失望"。

德国埃尔朗根-纽伦堡大学国际人权政策教授金策巴赫（Katrin Kinzelbach）说，德国政府应该对香港采取"明确立场"。"区议会选举结果表明，香港人不希望受到北京的长臂管辖。"她说， "德国政府应该发表公开声明，对这个信息表示支持。"

联邦议院人权委员会负责人詹森在9月与黄之峰会晤后在社交媒体上说，香港为"自由权利和要求中国兑现一国两制承诺"而抗争，德国需要表达"支持"。

如何支持新疆维吾尔人？

尽管德国与22个国家一起在联合国签署了一项正式声明，谴责新疆维吾尔族再教育营，但是柏林和欧盟仍未提出一个共同行动的框架，默克尔因在谴责新疆再教育营方面过于软弱而受到批评。

德国联邦政府人权专员科夫勒(Bärbel Kofler)表示："不断有报道称，新疆有超过100万维吾尔人被关押在再教育营中……中国现在必须采取明确行动，改善新疆的人权状况。"

金策尔巴赫说，"习近平执政下，中国侵犯人权的规模大幅增加。在这种情况下，将北京奉若上宾是不恰当的--正如德国将在2020年在莱比锡举行一次特别的欧中峰会。"

照常与中国做生意？

默克尔9月份访华后，西门子公司首席执行凯瑟尔（Joe Kaeser）警告德国不要采取过于尖锐的立场，并主张对中国"谨慎和尊重"。

凯瑟尔在接受德国《世界报》采访时说："如果德国人的就业状况取决于我们如何处理争议话题的话，那么我们就不应该愤怒，而应该认真考虑所有的立场和行动。"

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



西门子公司、巴斯夫公司和大众公司都在新疆开设了工厂。

美国总统特朗普上周签署了香港人权法案之后，黄之峰要求德国政府效仿美国，建立制裁中国的机制。

美国正与中国进行全球瞩目的贸易战，而柏林与北京的交往则谨慎得多，努力保持稳定关系。中国是德国最重要的贸易伙伴之一，2018年双边贸易额达到1993亿欧元。

"当然，德国政府必须在其对华政策中协调各方利益，包括经济利益。" 人权问题学者金泽尔巴赫说，"不幸的是，我们如今陷入一种困境，就是与中国的相互依赖。对德国这样一个民主政体而言，与一个专制政权紧密捆绑，不单在价值观上令人存疑，同时也很危险。"

德国应该怎么做？

金泽尔巴赫说："鉴于香港局势的激化，制裁是正确并且相对简单的做法，可以对现有的出口规定进行审核。在这一形势下，欧盟应停止向香港出口催泪弹和橡皮子弹。"

因共同经济政策，制裁要在欧盟层面上制定，而欧盟对中国的声音并非总是一致。金泽尔巴赫认为，德国可以成为一个推动欧盟采取此类步骤的驱动力，但这尚未发生。不过，德国究竟能否在欧盟内成功推动这样一个路线，也是未知数。

默克尔总理在11月表示，每个欧盟国家在对华政策上自行其是，发出不同的信号对欧洲来说是 "危险的"。

詹森说："从长远来看，民主和人权应高于经济考量，因为我们看到中国是威权国家，而你永远搞不明白威权国家如何发展经济。"