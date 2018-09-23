 德国推迟小目标 百万辆电动汽车再晚两年 | 经济纵横 | DW | 23.09.2018

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经济纵横

德国推迟小目标 百万辆电动汽车再晚两年

德国国内电动汽车生意依旧不振。因此，政府早已不再说至2020年实现销售100万辆电动汽车这样的话了。不过，推迟不等于放弃。

Elektroautos Ladeparkplatz Ladestation (picture-alliance/dpa/H.Hanschke)

德国推迟了2020销售100万辆电动车的目标

（德国之声中文网）私下里，早就不把这一目标挂在嘴上了。现在，联邦政府顾问们也不再认为，至2020年会有100万辆电动汽车行驶在德国公路上。周三（9月19日）在柏林公布的2018年度进展报告中，国家电动汽车平台（NPE）表示，以目前的市场动力为计算依据，100万辆电动汽车的目标预计2022年方能实现。

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中国在大幅增加电动汽车领域的投入，包括德国企业在内的西方汽车制造商担心被排斥在外。据中国政府的一份战略文件，到2025年，在中国销售的电动车应有80%产自中国本土车企。中国还拟推出针对车企的电动汽车积分制。 (29.01.2017)

特斯拉将在中国建厂。美国电动汽车集团特斯拉（Tesla）已确认，正与上海当局就关键细节展开谈判。 (23.06.2017)

全球最大汽车生产商大众认为，柴油门危机已然过去，自己又处于攻势地位了：出品新型电动车，同时也投资燃油车。日前大众在柏林举行了年度业绩发布会。 (16.03.2018)

8年以来，国家电动汽车平台观察德国电动汽车市场变动状况，并向联邦政府提供建议。2010年，该机构预期，至2020年，德国公路上将出现100万辆电动汽车。联邦政府把它作为了自己的目标。不过一年前，默克尔总理（基民盟籍）本人业已表示，"就目前情况看，我们达不到这一目标"。

数据早就显示出了这一点。2018年初，行驶在德国公路上的纯电动汽车和混合动力汽车共29万零571辆。至8月份，联邦机动车管理局（KBA）登记的新获牌照的电动汽车虽又增加了10万9481辆，但这一增势仍不足以实现原定目标。

阻碍电动汽车普及的原因很多：相对昂贵、款型寥寥、很长时间里，一次充电后的续航里程不足驶抵下一个充电站。还有，充电站数量太少，尤其无法胜任长途之需。

联邦能源及水经济联合会（BDEW）指出，100万辆电动汽车意味着公路上需有7万个普通充电站、7000个快速充电站。根据该机构最近的统计结果，德国国内目前只有1.35万个公共充电站，例如，在停车场或旅馆内，其中13%为快速充电站。

生产商们正努力增加供应。目前，市场上的德国电动汽车已有33种款式，至2020年，预期将达100种。汽车工业联合会主席马特斯（Bernhard Mattes）周三指出，政府方面提供了资助，比如，至2017年9月，联邦政府为电动汽车的研发拨款22亿欧元。国家电动汽车平台主席卡格曼（Kagermann）因此确信，推延2年后，能达到100万辆的目标。

联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）宣布，德国自己将生产动力电池。阿尔特迈尔周二在布鲁塞尔表示，"在我们的工业战略框架内，我们将在德国建厂生产动力电池"。他称，他尚不能提供细节，因为，政府资助和竞争问题还需澄清，其中包括与欧盟委员会之间的磋商。今年11月，将在柏林举行启动前的最后一轮谈判。他表示，不出数年，欧洲将拥有无需国家补贴的具竞争力的动力电池产业。

这位基民盟政治家是在与欧盟能源委员塞夫科维奇（Maros Sefcovic）会晤后作以上表态的。一年来，两人推进了欧洲形成动力电池生产能力的进程。

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    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动车新秀EQC

    戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。

  • Vorschau IAA Daimler Buses – Weltpremiere eCitaro Preview IAA Daimler Buses – World Premiere eCitaro (Daimler AG)

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    电动公交车eCitaro

    2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。

  • Elektroauto Berlin Brandenburger Tor (picture-alliance/dpa/Sebastian Kahnert)

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    纯电动小精灵Smart

    戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。

  • Logo BMW Vision iNext (BMW)

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    宝马紧追其后推新款

    戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。

  • Leipzig elektrischer BMW i3 (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

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    从i3到i8

    宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。

  • Deutschland Volkswagen E-Golf Produktion in Dresden (Getty Images/J. Schlueter)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    大众的电动车

    大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。

  • VW I.D. Buzz (picture-alliance/dpa/U. Deck)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    大众的电动车家族

    大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。

  • Audi e-tron Sportback Concept (picture-alliance/Imaginechina/B. Kelin)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    奥迪也加入竞争队伍

    9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。

  • Porsche Taycan (2018 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    电动跑车

    保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。

  • Opeal Ampera-e 2017 (Opel AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    欧宝很快将告别暂时的解决方案

    欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。

  • e.GO Life Elektroauto (picture-alliance/dpa/e.GO Mobile AG)

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    电动车初创企业

    不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。

  • Deutsche Post Elektroautos StreetScooter (Deutsche Post AG)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    德国邮政自己的电动车

    由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。

  • Elektroautos Ladeparkplatz Ladestation (picture-alliance/dpa/H.Hanschke)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    宏伟的计划

    2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。

  • China Ladestationen für Elektroautos (picture-alliance/dpa/D. Jia)

    发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

    德国市场将取得突破

    在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。


与自己的经济部长一样，联邦总理默克尔数月来也为在德国国内建立动力电池生产基地而造势。默克尔和阿尔特迈尔的核心论据是，为保障德国汽车工业和作为经济基地的德国未来在这一领域的领先地位，德国和欧洲制造业必须在该领域开发出自己的能力，而若欧洲只依赖来自亚洲的动力电池生产商，从长期角度看，会导致汽车业就业机会的损失。

中国动力电池生产商-宁德市代新能源科技股份有限公司（CATL）数月前刚宣布要在德国图林根州设厂，由此利用欧洲市场上的增长机会。宁德的客户中就有宝马等德国汽车康采恩。

 

凝炼/叶宣（德新社）

 

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发展电动车 德国厂商摩拳擦掌

尽管德国是当之无愧的汽车制造强国，但电动车却是弱项。主导电动车市场的是特斯拉、雷诺、尼桑、通用以及中国制造商。现在，德国人也欲迎头赶上。 (05.09.2018)  

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