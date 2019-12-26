 德国：我没说退出核能是错误的决定 | 科技环境 | DW | 30.12.2019

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科技环境

德国：我没说退出核能是错误的决定

2020年台湾总统大选第三轮电视政见发表会上，国民党总统候选人韩国瑜指责蔡英文执政3年半来，能源政策完全走偏。他说连德国都决定重新思考，退出核能是正确还是错误的。不过，在退出核能的问题上德国真的重新做考虑了吗？

Deutschland | Atomkraftwerk Grundremmingen (picture-alliance/blickwinkel/A. Hartl)

（德国之声中文网）大约两周前，德国联邦议院联盟党议会党团能源政策发言人普法费尔（Joachim Pfeiffer）在接受《明镜周刊》采访时表示，对于在未来继续使用核能发电持开放性态度。他个人觉得退出核能是一个错误的决定。

不过几乎就是在当天，德国政府迅速做出表态。联邦政府发言人赛博特（Steffen Seibert）表示，有关出于气候保护的考虑德国重返核能的传闻，联邦政府否定的态度是清晰的。他说："退出核能会像计划中的那样完整的退出。"他还强调联邦政府对待核能的态度没有改变。

联邦环境部长舒尔策（Svenja Schulze）也表示，2011年退出核能的决定在德国拥有最广泛的群众支持。她说，有步骤地永久性退出核能是正确的。

核能在德国能源供应中所占的比例持续降低。按照德国联邦统计局公布的数据，2019年第三季度，德国境内核能发电量以及并网输电量在整体能源供应中的比例仅为13.9%，同期可再生能源发电量则占42.4%。

2011年3月，日本东北地区大地震及海啸引发福岛核电站发生严重核灾难。灾难发生后，默克尔领导的联邦政府决定德国将逐渐关闭境内核反应堆、退出核能。当时包括基民盟、基社盟、自民党、社民党和绿党在内的几个党派都在联邦议院的表决中投下赞同票。按照计划，德国最晚将于2022年年底关闭最后三个核反应堆。

在德国，核能既不属于清洁能源（或称绿色能源，Ökostrom）也不属于可再生能源（Erneuerbare Energien）。对于核能的使用以及安全性的利弊，无论是在科学界还是在公共舆论都存在激烈的争论。

观看视频 04:22

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