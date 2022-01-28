德国总理肖尔茨首访美国

（德国之声中文网）肖尔茨出访华盛顿伴随着诸多不确定因素。在德国的社交媒体上，不少人不满这位新总理避免对乌克兰危机表明立场，嘲笑他似乎"关掉了麦克风"。北约盟国和肖尔茨在国内的政治对手也对德国拒绝向乌克兰提供武器感到沮丧和不解。

肖尔茨本周三在接受德国电视二台（ZDF）采访的时候驳斥了批评他过于被动以及北约盟国认为德国让人信不过的说法。肖尔茨说，他不仅在同北约盟友密切合作，还计划不久后访问莫斯科，同普京会晤。

他说，德国在北约框架内在军事方面做出了很大贡献，"我们的盟友很清楚从我们这里得到了什么"。他还补充说，德国是近年来向乌克兰提供经济援助最多的欧洲国家。

尽管如此，还是有一些观察人士认为，肖尔茨现在必须向拜登表明，他到底站在哪一边。"肖尔茨不能空手而来"，德国马歇尔基金会柏林办公室的副主任戴维-维尔普（Sudha David-Wilp）说，肖尔茨必须向华盛顿表明，在乌克兰危机问题上，德国是站在西方盟国一边的。德国新政府一再强调的以价值观为基础的外交政策，但目前危机之下的无所作为，却显得与之背道而驰。

肖尔茨上任后与拜登通话

肖尔茨所属的社民党的外交政策发言人施密特（Nils Schmid）对德国之声表示，美国人很清楚，肖尔茨是跨大西洋合作的坚定的支持者，"他不需要修补什么"。与去年夏天北约匆忙从阿富汗撤军相比，乌克兰危机处于美国和欧洲盟国的密切关注和协调之下。

“共同应对中国”

位于华盛顿的"美国进步中心"（Center for American Progress）的维尔茨（Michael Werz）也认为，肖尔茨不需要重新赢得任何人的信任，因为他作为曾经的德国财政部长已经是美方熟悉的一个对话伙伴。此外，尽管在乌克兰危机上有分歧，双方还有其它重要的共同利益，比如对中国政策以及气候保护。

"整个德国新政府--不仅是肖尔茨本人，对中国的视角更多是政治性的，特别是涉及人权、国际规则，以及在经济利益和政治原则间寻找新的平衡的问题上。"

有人认为，在乌克兰问题上，拜登对肖尔茨表现出较大的宽容。戴维-维尔普说："拜登总统对德国很耐心--包括请求国会暂时不要（对北溪2号）实施进一步的、可能有损于德国的制裁的原因是，他把德国视为跨大西洋伙伴关系中的一个关键角色，不仅是在气候保护问题上，而且还在如何应对中国的问题上。"

已经完工、旨在从俄罗斯向德国输送天然气的北溪2号管线，是德美之间最棘手的分歧议题之一。美国始终反对的这一工程，是肖尔茨的社民党多年来推动的一个重大项目。不过肖尔茨不久前证实，如果俄罗斯入侵乌克兰，该输气管道将不会投入使用。

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。