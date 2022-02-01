 德国将向非洲提供移动疫苗工厂 | 科技环境 | DW | 20.02.2022

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科技环境

德国将向非洲提供移动疫苗工厂

与美国辉瑞（Pfizer）联手成功研发并向全球提供了巨量新冠疫苗的德国生物新技术公司“BioNTech”有意帮助非州国家也在本地生产该疫苗，为此，研制出集装箱型生产线。本周二（2月15日），首批装置在马尔堡（Marburg）向公众展示。

Deutschland | BioNtech | Biontainer

疫苗也将在非洲国家生产：第一批试点装置问世马尔堡

DW.COM

国际人道救援组织称，欧盟成员国销毁的COVID-19新冠疫苗剂量远远多于捐给非洲国家的剂量。各非政府组织再度呼吁开放疫苗专利。

世卫呼吁富国捐疫苗给其他国家，而不是为订购疫苗加强针。谭德塞说：「当务之急是为那些还未接受过一剂疫苗的人接种。」而对部分国家将展开施打第三剂计画，世卫专家又是怎么说？

（德国之声中文网）它被称为"Biontainer"（"生物集装箱"--BioNTech和集装箱的组合名）：完整的微型疫苗工厂由12个标准集装箱大小的装置组成：从初始材料进入到在密封的"洁净室"中生成疫苗，再到应对COVID冠状病毒的最新一代mRNA疫苗的灌装，一切必要流程都在被特殊冷却和空调的容器中完成。

该疫苗的储存只需冰箱温度，这在"移动工厂"中有保障。BioNTech技术总监波廷 （Sierk Poetting）表示，"原则上，这种移动生产装置可以在世界任何地方安装。"

BioNTech 用不到一年时间开发出了这种集装箱式移动生产装置。

名人云集

在黑森州（Hessen）的马尔堡，BioNTech 建起了首座集装箱式移动生产线，用于测试和培训目的。本周二首次向公众展示，引来国内外多名政要，其中就有塞内加尔总统麦基·萨尔（Macky Sall）和世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。萨尔总统也是非洲联盟本届主席。波廷表示，非洲国家，例如塞内加尔、卢旺达，或者南非，应成为该移动生产线的第一个运行地，因为，那里是需求最大的地方。

波廷在接受德国之声采访时指出："这次大瘟疫期间，我们痛苦地经历了在交付方面存在的各种问题和争议。只有真正在本地生产，才能解决这个问题。"

Deutschland | BioNtech | Sierk Poetting

波廷主持了"Biontainer"的开发

本地生产是关键

总部位于美因茨（Mainz）的 BioNTech迄今已为北半球的工业化国家生产了数十亿剂疫苗。现在，该公司也将目光转向了非洲大陆，有意向其提供移动疫苗工厂，但将保留运营商和所有者身份。首个小型装置设计年产量为 5000 万剂。公司计划培训当地员工，有能力运营该装置。不过，相关专利及工艺流程技术知识仍掌握在由这家德国公司手中。

首个移动工厂将在今年二季度交付给某个非洲国家， 年底前可投入使用。

Südafrika Kapstadt | Afrigen Impfforschung

南非生物制药公司 Afrigen 有意复制 mRNA 疫苗。移动工厂"Biontainer"或可助一臂之力。

欧盟应提供资金

建造多少、以及在哪里建造移动工厂，取决于融资。 BioNTech 承担移动工厂本身费用，非洲国家须提供人员、土地、基础设施、疫苗剂量灌装厂。波廷称，欧盟以及德国政府将帮助非洲国家融资，使它们愿意提供必要的基础设施。他表示，希望未来几天内就能达成协议，即在本周四和周五在布鲁塞尔举行的欧盟-非洲联盟峰会上。

Deutschland | Demonstration zur Freigabe der Impfstoff Patente

援助组织要求取消专利或实行强制许可

在非洲大陆，疫苗接种率依旧极低，约为 7%。欧盟曾承诺到2022年中捐赠 5 亿剂疫苗，但迄今交付进展缓慢。后勤问题、文牍主义障碍、对欧洲未使用的强生疫苗的怀疑，导致部分疫苗过期，无法使用。

乐施会等国际人道组织要求，应让非洲国家获得疫苗专利，以能自行生产。不过，很多专家怀疑，非洲目前尚不具备合适的生产设施。马尔堡的集装箱式移动工厂则可作为一种临时解决方案。

远景上，移动"生物集装箱"还应能生产基于 mRNA 技术的对付疟疾或肺结核等其它疾病的疫苗。

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