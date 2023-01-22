 德国对华经济依赖并非想象的那么严重？ | 经济纵横 | DW | 25.01.2023

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经济纵横

德国对华经济依赖并非想象的那么严重？

一些德国企业对中国高度依赖，这已经是众所周知的事实。但德国经济总体上，对中国的依赖程度又有多高呢？一些最新的调研得出了令人意外的结论。

Covestro位于多马根的工厂在生产化妆品原料。

Covestro位于多马根的工厂在生产化妆品原料。

（德国之声中文网）大众汽车和巴斯夫等大型企业对中国市场高度依赖，他们甚至还在计划进一步扩大在华业务，但这种情况在企业界并不具备普遍性。另外，在不同行业中，对中国初期产品的依赖程度也大不相同。这是德国经济研究所最新调研报告得出的结论。

这家位于科隆的经济研究所在其《观察报告》中，就不同工业分支对中国的依赖程度进行了详细的分析。

结果令人惊讶

在德国对华经济依赖的问题上，公众社会得到的印象主要是基于个别企业的情况。化工企业 Covestro的营业额中有20%来自中国市场，大众汽车的中国业务占比超过三分之一，而位于亚琛的高科技公司 Aixtron，其营业额中有50%以上来自台湾和中国。

但德国经济研究所的专家们得出的结论却是，德国工业就总体而言，对中国的依赖程度却要比想象的低得多。2020年度，德国工业界来自境外的中间投入（Vorleistung)中只有6.6%来自中国。

调研报告得出的结论是："如果把德国境内提供的中间投入也计算在内，那么中国在德国工业中间投入总体需求中的平均占比则只有2.2%。"

大众汽车位于上海的一家专卖店

大众汽车位于上海的一家专卖店

日本和美国的对华依赖程度更高

同德国相比，日本工业对中国的依赖程度要高得多。日本工业来自境外的中间投入中，中国的份额接近20%。调研报告作者 Berthold Busch、Jürgen Matthes以及Samina Sultan写道："对11个工业国家进行观察得出的结论是，俄罗斯（16.5%）、美国（13.9%）和捷克（11.8%）进口的中间投入中，中国的占比都达到了两位数的百分比。

调研报告得出的惊人结论是："总体而言，无论是作为中间投入的买方或卖方，中国对德国工业虽然重要，但并不具备举足轻重的地位。"

芯片设备商 Aixtron的例子显示，电子工业对中国的依赖程度非常之高，根据具体产品的不同，中国要么是最重要的供货商，要么是最重要的销售市场。疫情爆发之前的数年间，德国半导体企业 Infineon就曾将其中国业务的份额提升至大约40%。

德国工业怎样依赖中国？

不过，俄罗斯对乌克兰发动侵略战争以及中国加大对台湾的武力威胁之后，引起了德国工业界的反思，他们已开始积极寻求其他的供货商和销售市场。

电池和稀土严重依赖中国

国际能源署总裁比洛尔（ Fatih Birol）担心，欧洲不再购买俄罗斯原料和能源之后，会转而对其他国家产生新的依赖关系。比洛尔在谈到俄罗斯问题时表示："在天然气这种战略意义极高的能源问题上，对一个单个国家产生高度依赖，是非常错误的。但在新能源问题上，我们又看到了类似的场景。"例如，电动车电池的70%是在中国生产的。比洛尔接受《商报》采访时表示，欧洲必须寻找新的供货商，也必须主动开展敏感金属的开采。

在稀土方面，德国也高度依赖中国：德国稀土需求的三分之二要从中国进口。而联邦统计署发布的数据显示，一些特定稀土种类中，从中国进口的比例甚至更高，例如钪和钇等金属从中国进口的比例就高达94.4%。

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欧洲能否摆脱对中国稀土的依赖？

 

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