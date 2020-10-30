德国实施新版「禁足令」 冀一个月内疫情降温

（德国之声中文网）11月2日起，德国开始实施为期一个月的「禁足令」。外界形容这次是「半封城」，措施比起春季那回温和：幼儿园和学校会继续开放运作，示威和宗教活动仍被允许举行。但是德国政府希望把私人社交活动减至最少，公众场所聚会人数限于两个家庭、参与者最多不得超过10人。

餐馆和咖啡馆将必须关门，只能提供外卖。文化领域将再次受到重创，剧院、电影院和音乐厅都必须歇业。游泳池、健身房和其他休閒设施也不能营运。员工人数少于50人的企业如果被迫歇业，可以获得去年11月收入的75%作为补偿。若非必要，德国境内的旅行将被禁止。但是，不会增设境巡逻人员。

德国的确诊数字最近几週屡次创下新高，目前已有50万人染病。地方和联邦政府领袖将于「禁足令」施行后十天开会，视乎疫情的扩散速度，评估12月是否需要进一步收紧或放宽限制。德国卫生部长施潘（Jens Spahn）接受ZDF访问时表示，全国上下在接下来这个月努力抗疫是必要行动，他敦促民众大幅减少社交接触，以应对新冠疫情这百年一遇的情势。

德国总理默克尔10月28日与德国16个联邦州的领导人面晤之后说：「我们必须直面这波疫情。」她说，最新防疫措施的目标是将非同居民众的社交接触减少75%，以恢復到每10万名居民确诊病例低于50宗的水准，只有这样才能打破传染链。倘若全民遵守防疫规定，11月底之前可望达标。

德国人会不会继续当好「欧洲模范生」？

现在的问题是德国人是否会听命。总的来说，在春季第一波疫情期间，德国人严于律己。瑞士《新苏黎世日报》称德国人是 「欧洲模范生」。

并非人人如此。许多德国人走上街头，抗议这些措施。10月25日，位于柏林的政府传染病控制机构罗伯特-科赫研究所甚至遭人纵火袭击。

民调研究机构Infratest dimap最近进行的一项调查发现，自10月初以来，认为措施过于严厉的人数上升了4个百分点，达到15%；对德国政府的努力表示满意的人的比例下降了8个百分点，降为51%。

柏林社会科学中心(WZB)研究公民社会和政治冲突的教授埃格兰德(Edgar Grande)说，迄今为止的抗议活动只是边缘的、不成气候的，原因之一是部分活动参与者阴谋论者和白人至上主义者。另一方面，他也表示，从民调中可知，「抗议的可能性相当大」，每10人中似乎就有1人准备参加抗议、两个人表示同情。他说，不应该忽略这个 「相当多的少数 」。在这个 「十分漫长的冬天」，抗议人数可能会增加。

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