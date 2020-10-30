德国实施新版「禁足令」 冀一个月内疫情降温

（德国之声中文网）11月2日起，德国开始实施为期一个月的「禁足令」。外界形容这次是「半封城」，措施比起春季那回温和：幼儿园和学校会继续开放运作，示威和宗教活动仍被允许举行。但是德国政府希望把私人社交活动减至最少，公众场所聚会人数限于两个家庭、参与者最多不得超过10人。
餐馆和咖啡馆将必须关门，只能提供外卖。文化领域将再次受到重创，剧院、电影院和音乐厅都必须歇业。游泳池、健身房和其他休閒设施也不能营运。员工人数少于50人的企业如果被迫歇业，可以获得去年11月收入的75%作为补偿。若非必要，德国境内的旅行将被禁止。但是，不会增设境巡逻人员。
德国的确诊数字最近几週屡次创下新高，目前已有50万人染病。地方和联邦政府领袖将于「禁足令」施行后十天开会，视乎疫情的扩散速度，评估12月是否需要进一步收紧或放宽限制。德国卫生部长施潘（Jens Spahn）接受ZDF访问时表示，全国上下在接下来这个月努力抗疫是必要行动，他敦促民众大幅减少社交接触，以应对新冠疫情这百年一遇的情势。
德国总理默克尔10月28日与德国16个联邦州的领导人面晤之后说：「我们必须直面这波疫情。」她说，最新防疫措施的目标是将非同居民众的社交接触减少75%，以恢復到每10万名居民确诊病例低于50宗的水准，只有这样才能打破传染链。倘若全民遵守防疫规定，11月底之前可望达标。
10月28日，柏林一场声援文化活动产业的集会抗议
德国人会不会继续当好「欧洲模范生」？
现在的问题是德国人是否会听命。总的来说，在春季第一波疫情期间，德国人严于律己。瑞士《新苏黎世日报》称德国人是 「欧洲模范生」。
并非人人如此。许多德国人走上街头，抗议这些措施。10月25日，位于柏林的政府传染病控制机构罗伯特-科赫研究所甚至遭人纵火袭击。
民调研究机构Infratest dimap最近进行的一项调查发现，自10月初以来，认为措施过于严厉的人数上升了4个百分点，达到15%；对德国政府的努力表示满意的人的比例下降了8个百分点，降为51%。
柏林社会科学中心(WZB)研究公民社会和政治冲突的教授埃格兰德(Edgar Grande)说，迄今为止的抗议活动只是边缘的、不成气候的，原因之一是部分活动参与者阴谋论者和白人至上主义者。另一方面，他也表示，从民调中可知，「抗议的可能性相当大」，每10人中似乎就有1人准备参加抗议、两个人表示同情。他说，不应该忽略这个 「相当多的少数 」。在这个 「十分漫长的冬天」，抗议人数可能会增加。
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德国抗疫大事记（二）： 走向严冬
度假归来要检测
随着暑期结束，大批游客返回家乡，德国面对如何控制境外输入感染的难题。8月1日起，所有入境德国的人都可在72小时之内免费进行新冠病毒检测。从高风险地区入境的旅客，则有义务接受检测。但由于欧洲国家陆路边境仍开放，只有在机场能全面实施筛检。
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德国抗疫大事记（二）： 走向严冬
开学了，上课戴不戴口罩？
8月中下旬起，各联邦州中小学陆续开学。对于学校是否是新冠病毒传染的重要场所，专家尚无定论。北威州率先规定5年级以上学生上课必须戴口罩（其他州只要求在自由活动时戴口罩）。这一决定受到一些家长的批评，认为这样影响课堂交流和学习效率，盛夏尚未过去，也有人担心孩子们难以承受这番折磨。不过为期数周的这一临时措施显示，德国孩子也“能做到”。
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德国抗疫大事记（二）： 走向严冬
偏有人不信
疫情爆发近半年后，德国一部分民众对政府推出的防疫限制措施的不满持续发酵。同时一些极端理论和阴谋论也赢得了一定的拥趸。夏季，柏林、斯图加特等城市多次有人组织反防疫措施的示威集会，参加者多则上万。8月29日，柏林的示威者与警方发生冲突，少数人甚至试图冲击议会大厦，并打出德意志帝国的旗帜。这一象征性画面震惊了全德国，受到各界舆论的一致谴责。
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德国抗疫大事记（二）： 走向严冬
国内游也受限
随着秋假来临，10月8日德国三分之二的联邦州通过决议，来自国内疫情热点地区的游客，必须出示不超过48小时的新冠检测阴性证明，方可入住酒店，目的是限制外地游客数量，减少出行带来的感染风险。同时，被德国外交部列入高风险国家名单或发出旅行警告的国家越来越多。其中包括德国人最喜欢的旅行目的地：意大利、希腊、塞浦路斯和马耳他。
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德国抗疫大事记（二）： 走向严冬
聚焦繁华都市
10月初，全德国单日新增病例连续数日突破4000，人口密集的大城市成为高发热点。10月9日，默克尔总理和11个大城市的市长磋商后决定采取新的严厉措施。一旦某一地区7日内每10万人新增病例突破50，就应出台更为严格的口罩佩戴强制令，并减少人群在公共场所相互接触，必要时实行夜间禁止营业和限酒令。
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德国抗疫大事记（二）： 走向严冬
日确诊过万 卫生部长中招
根据10月22公布的数据，德国过去一日新增病例达到11287例，首次突破万人。德国的新冠死亡人数在10月24日突破1万。这一周内，德国卫生部长施潘（Jens Spahn）也宣布自己被确诊感染了病毒，但只有一般的感冒症状。总理默克尔呼吁民众“请留在家中”。圣诞节前控制疫情是联邦政府定下的目标。
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德国抗疫大事记（二）： 走向严冬
二度停摆
10月28日，德国单日新增感染病例超过15000例，再创新高。当天默克尔和16个联邦州的州长磋商后公布了更严格社交限制措施：公开场合禁止超过两个家庭、10人以上的聚会，体育、文化场馆停止活动4周，餐饮业除了外卖，也全部关闭一个月。德甲比赛可以在没有观众的情况下继续举行。与春季限制措施不同的是，本次将不关闭幼儿园、中小学、工业企业以及零售商店。
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德国抗疫大事记（二）： 走向严冬
补助帮到个体户
以上被勒令关闭的企业可以申请最多相当于前一年75%营业额的国家补贴，这笔钱将由联邦经济部和财政部审批发放。德国政府还拿出了30亿欧元保障个体经营和自由职业者的基本生存需求。保证他们在新冠疫情危机期间能够支付房租，并且更容易的申请获得社会福利保障。其中一项重要的举措是，申请者不需要向政府公开个人资产状况。