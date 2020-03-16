德国官僚体制让外国医师难执业

（德国之声中文网）在新冠疫情对德国医疗系统构成庞大威胁之际，生活在柏林的波兰外科医师本（Ben）经常在夜里用从超市买来的牛肠做缝合练习。

34岁的本拥有利比亚和埃及大学的医学学位。他表示："外科的专业技能就如同开车，如果一段时间不练就会生疏。所以我到超市买了肠子回家缝合。"

由于担心有关单位在审核他的申请时会带有偏见，本不愿透露自己的全名。在去年移居柏林前，他曾经任职普通外科十年。虽然持有欧盟国家护照让他能顺利定居德国，寻找工作的过程却充满无尽压力。

"我是一名助理讲师，过去曾在利比亚教导医科学生。我在我的领域中有充足的经验，但现在这些经验正在流失。"

新冠疫情的爆发增加了吸收医疗人才一事的迫切性，因为急剧增加的感染人数使德国医疗系统面临庞大负荷。德国卫生部长施潘(Jens Spahn)上周致信三个联邦州政府，敦促其重新考虑去年做出的不自动承认波兰医学文凭的决策。此前勃兰登堡、汉堡和梅前州是根据欧盟指令中双边医疗系统的差异而做出了不直接承认波兰文凭的决定。

德国媒体引述施潘在信中写道："这个做法独立于欧洲对该方案的最终法律评估，但我认为当局采取务实的做法是适当的。"

困难的考试

但这对Ben的意义并不大。他目前在一家医院担任护理员，同时正与柏林卫生局与柏林医师工会两个机构打交道。四个月来，他一直在等待柏林卫生局所签发一份文件，之后要将这份文件送往医师工会，由后者安排他参加德国的德语医疗用语检定，通过考试后才能拿到执照。本表示："这很费时费钱。"

根据叙利亚医生萨米尔（Sameer）的经验，整个认证过程可能耗时18个月之久。萨米尔以难民的身份来到德国，成功通过语言考试后成为初级医生。漫长的等候使这些申请者对于是否能顺利居留及取得工作许可感到焦虑，而且取决于各联邦规定，申请过程中可能需要数千欧元的手续费、语言课程和考试费用。

萨米尔表示："官僚主义让事情变得更加复杂。在德国，每次考试都必须事前预约，而且预约时间可能需要一年，因为还有许多其他申请者，而负责评荐的医生只有寥寥数人。"

萨米尔和本认识好几名有潜力取得执照，最后却放弃申请离开德国的医师。本说："我有一名来自利比亚的朋友一个月前回国了，他专攻重症监护。这样的医师是德国现在急需的，但他告诉我：'我为了等待花了太多钱'。"

"为何我会来到德国？"本解释说："我听说这是外科医生实现理想的最佳机会。我想增进自己的技术，而我会回馈德国：我会奉献自己为德国人治病。"

官僚作风

巴伐利亚融入项目"挨家挨户"（Tür zu Tür ）的施乐（Stephan Schiele）表示，这些申请流程如此耗时有一个简单的原因："有关当局人手严重不足。"

但也有其它官僚主义因素：每名申请人的资格都必须经过单独评估。当局会指定一名评估员，在三个月内审核外国文凭的内容，以及与德国系统相对应的学历为何。

德国一个联邦州已经申请医师执照的外国人士协助新冠病毒测试工作

最近有关单位已经采取了一些努力来加速审核过程，至少在护理方面出现了进展。一些试点项目开始对整体外国护士学校进行审核，而非审查个人的学历。

施乐表示："我们也希望朝这个方向推动医师资格审核，但当然要花点时间，因为必须更仔细检视课程。"同时他也承认："医学训练是个敏感议题：试想若我们允许医师未经认证就进入诊所，一旦发生问题，人们就会高喊这是谋杀。"

政治上的迫切性

无论疫情存在与否，即便医师人力短缺也不可能简单地加速行政流程。三月中旬，萨克森州的医学委员会在脸书上贴文，征求生活在该州但没有工作许可的外国医生支援。该委员会在回复给德国之声的一份声明中表示，约有200名外国医生响应其号召，但也澄清这些医师并不会被派遣从事医师工作，而是支援新冠疫情的电话热线、进行病毒检测并担任护理人员。声明指出："这与加速资格审核的流程并无关连，而且也没有相关计划。"

柏林医学委员会的一名发言人在邮件中写道，鉴于当前的情势，委员会本身的人力有限，加快审核让外国医师进入医院是"不现实"的。柏林卫生和社会福利局（LaGeSo）也作出类似表态称，各联邦州不能不咨询其它州政府便单方面更改指南。但其声明也指出："我们会继续努力为未来数周甚至数月征寻人手，包括尚未获得认证的医师。"