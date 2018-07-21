德国大旱后果可以用钱算：11亿欧元

1后面好几个零的数字又出现了：继农民之后，德国各州政府估算结果也显示今年夏天异常高温给农业生产带来了十几亿欧元的损失。但德国的农业部长却不这么认为。
（德国之声中文网）根据德国各州政府的估算，今年夏天德国大面积的高温酷暑已经造成了十位数的损失。根据德新社掌握的消息，在下周一联邦政府和各州召开峰会之前，德国石荷州、萨克森州、萨克森-安哈尔特州和黑森州的保损总额就已经达到11亿欧元的水平。
德国农业生产者联合会从7月底开始，就要求联邦和地方政府向该行业发放10亿欧元的紧急救助款。联合会主席卢克威德（Joachim Ruckwied）解释称，谷物、甜菜、土豆和绿色饲料的实际损失要远远高于这一数字。
克吕克讷：我是为纳税人服务的
德国农业部长克吕克讷（Julia Klöckner）再次拒绝了上述要求。"我是为大家共同的福祉以及纳税人工作的"，克吕克讷在接受德国《明镜周刊》采访时说到。她表态称，只有在事实确凿的情况下才能提供相关款项。"我不能在还没有掌握有说服性的数据之前就宣布进入全国紧急状态，然后凭感觉放款。"
克吕克讷表示要等到今年8月底农业部的收成报告出台后再作决定。因为届时德国农作物的收割时节已经全面结束。官方的数据会囊括损失的情况。一般来说，向农业提供紧急援助属于德国各州政府事务范畴。只有在发生"全国性"灾害时，联邦政府才有行动的必要。上一次联邦政府出手相救是2003年的那次大范围干旱。当时联邦和各州政府总共拿出了大约7200万欧元的救助款。
面粉涨价
在农产品市场上，夏季大旱所带来的后果已经清晰可见。在过去大约3个月的时间里，小麦在巴黎期货市场的价格已经上涨超过20%，达到每吨200欧元。经验表明，小麦价格的上涨会经过一定的延迟后，体现在面包和其它面食产品的价格上。
德国环境部国务秘书弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）则希望，高温、大旱和风暴天气也会带来积极的效应：这个夏天，公众舆论第一次广泛讨论气候保护的问题。
弗拉斯巴特在接受德国媒体采访时指出，由于政界过去几十年的失职，无论是在国家还是在欧盟层面上，德国都将无法实现2020年的气候保护目标。他希望目前的状况能够持续增加对积极的气候保护政策的支持。
任琛/文山（德新社、法新社）