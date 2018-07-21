德国大旱后果可以用钱算：11亿欧元

（德国之声中文网）根据德国各州政府的估算，今年夏天德国大面积的高温酷暑已经造成了十位数的损失。根据德新社掌握的消息，在下周一联邦政府和各州召开峰会之前，德国石荷州、萨克森州、萨克森-安哈尔特州和黑森州的保损总额就已经达到11亿欧元的水平。

德国农业生产者联合会从7月底开始，就要求联邦和地方政府向该行业发放10亿欧元的紧急救助款。联合会主席卢克威德（Joachim Ruckwied）解释称，谷物、甜菜、土豆和绿色饲料的实际损失要远远高于这一数字。

干旱毁掉了大批农作物

克吕克讷：我是为纳税人服务的

德国农业部长克吕克讷（Julia Klöckner）再次拒绝了上述要求。"我是为大家共同的福祉以及纳税人工作的"，克吕克讷在接受德国《明镜周刊》采访时说到。她表态称，只有在事实确凿的情况下才能提供相关款项。"我不能在还没有掌握有说服性的数据之前就宣布进入全国紧急状态，然后凭感觉放款。"

克吕克讷表示要等到今年8月底农业部的收成报告出台后再作决定。因为届时德国农作物的收割时节已经全面结束。官方的数据会囊括损失的情况。一般来说，向农业提供紧急援助属于德国各州政府事务范畴。只有在发生"全国性"灾害时，联邦政府才有行动的必要。上一次联邦政府出手相救是2003年的那次大范围干旱。当时联邦和各州政府总共拿出了大约7200万欧元的救助款。

面粉涨价

在农产品市场上，夏季大旱所带来的后果已经清晰可见。在过去大约3个月的时间里，小麦在巴黎期货市场的价格已经上涨超过20%，达到每吨200欧元。经验表明，小麦价格的上涨会经过一定的延迟后，体现在面包和其它面食产品的价格上。

德国环境部国务秘书弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）则希望，高温、大旱和风暴天气也会带来积极的效应：这个夏天，公众舆论第一次广泛讨论气候保护的问题。

弗拉斯巴特在接受德国媒体采访时指出，由于政界过去几十年的失职，无论是在国家还是在欧盟层面上，德国都将无法实现2020年的气候保护目标。他希望目前的状况能够持续增加对积极的气候保护政策的支持。

久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收 热浪袭袭 各国各地最近连日高温，德国气象局（DWD）一名专家指出，即使是北海岛屿气温也达到30度以上。本周五气温还有可能升至创纪录的38度。酷暑给德国农业带来影响

久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收 粮食歉收 德国农业部长鲁克维德（Joachim Rukwied)估计，持续的高温和干燥的天气会导致一些农作物产量低，可能会造成损失数十亿。仅仅谷物，就预期减产七至八百万吨，相当于损失大约14亿欧元。

久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收 长不高的玉米 鲁克维德指出，干旱尤其给玉米、甜菜或土豆等秋季作物带来负面影响。一些地区的玉米长得仅到膝盖那么高，往常的7月，玉米能长到2.5米。

久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收 收成大幅缩水 德国农民协会预计今年德国粮食收成平均减产约20％。另外，风大缺水，火灾的危险也在上升。

久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收 火势汹汹 德国什未林（Schwerin）和赖夫斯瓦尔德（Greifswald）附近的消防队都严阵以待。着火的农田越来越多。在收割季节，大火会毁了农作物，也会烧光存放在田间的稻草堆，就连昂贵的农作机器也会被烧坏。图为消防员正在北部城市罗斯托克（Rostock）田间灭火。

久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收 水果的成长 不过并非所有农业产业都受到酷暑的打击，比如充足的日晒给果农带来了丰足的收成。德国的苹果和樱桃今年收成很早，与意大利的收成时间一样。另外，一些蔬菜也因为连日的阳光有好收成。

久旱偏逢连日暑 德国粮食大歉收 葡萄酒的福音 另外，德国的葡萄酒也将迎来一个好年份。因为阳光充足，葡萄的果实会很饱满，酿出的葡萄酒也会很好喝。



任琛/文山（德新社、法新社）