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又译福斯汽车，是一家总部位于德国沃尔夫斯堡的汽车制造公司。
按照销量计算，大众汽车是全球第一大汽车制造商。
德国汽车厂商在可持续电动汽车制造领域排在美国特斯拉和中国比亚迪之前。但它们能否成为真正的赢家？
Northvolt是欧洲最大的本土电动车电池厂商，位于瑞典。它的投资者包括德国宝马和大众。这个电池巨头也计划在德国设厂。
9月5日，德国联邦议院成立“维吾尔”议会小组，成员包括执政联盟社民党、自民党和绿党以及在野的联盟党的11名联邦议员。该小组可能将请求联邦议院就承认中国政府在新疆的行为是种族灭绝进行投票。
据德新社报道，今年前7个月，大众汽车已经超过特斯拉成为德国国内纯电动车新车挂牌登记数量最多的品牌。
上周，德国大众汽车宣布与中国电动车公司小鹏汽车展开战略合作，并投资7亿美元，引发业界关注。本周，有中国财经网站引述知情人士称，大众还在与另一家电动车企谈判，将其技术用于旗下的捷达。
德国《世界报》刊发的客席评论指出，在打压了香港民主运动后，习近平正想要制伏台湾；如果西方民主国家不想有朝一日遭受相同命运，就必须现在采取行动。《商报》则注意到德国大众与小鹏汽车的合作，认为这家老牌车企在技术研发方面已经彻底输给了中国竞争对手。
《法兰克福汇报》观察认为，中国外交部发言人对于德国对华战略的批评保持克制，似乎并不想把双边关系搞砸。《资本》杂志的专栏文章认为，巴斯夫、大众这样的大企业并未全面细致地交代其在华业务的风险。而"中国战略"没能对此作出规定。
经历了新冠和俄乌战争时期的疯狂涨价，如今全球的电动汽车在规模化效应和特斯拉降价的推动下，打起了如火如荼的价格战。德国车商在其中表现不俗，但是需要面临特斯拉和中国市场带来的双重价格压力。
《斯图加特新闻报》评论认为，中国的电动汽车价格战还将会延烧到德国。《南德意志报》关注中国国内需求疲弱以及社会各阶层的悲观与不安，出现通缩的风险十分真实。
大眾汽車、寶馬、奔馳等德國大車廠，其供應鏈長期遭批有強迫勞動疑慮。隨著德國供應鏈法今年正式生效，非營利組織向德國監管單位提出申訴，要求德國應調查車廠是否確實處理人權的問題。
俄罗斯官方媒体本周报道称，俄罗斯外资管控委员会已经批准了一家俄罗斯公司以1.25亿英镑价格收购德国大众汽车公司在俄资产的申请。
在5月10日的年度股东大会上，大众汽车监事会主席、保时捷公司执行董事会主席珀奇（Hans Dieter Pötsch）被抗议者扔蛋糕。抗议者举着“大众=强迫劳动”的标语、甚至在赤裸的上身写着“Dirty Money”来指责这家车企。
德国大众汽车公司在中国新疆设有工厂。由于维吾尔人强制劳工问题，人权组织呼吁大众关闭在那里的工厂。在5月10日举行的大众股东大会上，维吾尔人代表将发言。
《南德意志报》报道称，数月来，德国政府要求中国关闭其"海外警察站"。中方否认相关机构是“警察站”。《法兰克福汇报》报道称，大众希望在中国建立一个自给自足的系统。
上海，这个刚刚举行了大型车展的城市，卖出的大部分汽车都是电动车。中国的电动汽车产业目前是全球最大的，正在改变整个汽车产业。
為期10天的上海車展18日登場，成為電動車的主場，但特斯拉卻意外缺席；此外，歐洲車廠搶佔中國市場，寶馬高層稱中國就像家一樣。
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