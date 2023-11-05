德国电动车：中国和特斯拉的双重压力

经历了新冠和俄乌战争时期的疯狂涨价，如今全球的电动汽车在规模化效应和特斯拉降价的推动下，打起了如火如荼的价格战。德国车商在其中表现不俗，但是需要面临特斯拉和中国市场带来的双重价格压力。