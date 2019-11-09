 德国外长：北约需要“鲜活细胞治疗” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国外长：北约需要“鲜活细胞治疗”

北约本周三（11月20日）举行成员国外长会议。在法国总统马克龙对北约作出“脑死”诊断后，德国外长要让北约进行“鲜活细胞疗法”。

Iran Bundesaußenminister Heiko Maas in Teheran (picture-alliance/AA/F. Bahrami)

德国外长马斯

DW.COM

德国防长克兰普-卡伦鲍尔希望联邦国防军更积极投入国际事务，并要提高军队在国内的声望。她的提议获得不少支持，但也引发反对声浪。 (17.11.2019)

马克龙的北约“脑死亡”论引发各界的质疑与讨论。专家认为，马克龙的论点只是给自己引来负面评价，甚至令人质疑他与特朗普一样“先张嘴再用脑”。 (09.11.2019)

马克龙在接受采访时提醒欧洲盟友要“清醒”起来，重新评估特朗普时代的北约现实。在被问是否仍相信北约“集体防务”时，这位法国总统说“我不知道”。不过，德国总理默克尔有不同的看法。 (08.11.2019)

（德国之声中文网）北约布鲁塞尔外长会议召开前夕，德国首席外交官马斯（Heiko Maas）呼吁成员国之间加强政治合作。他敦促同行们，致力于使该联盟准备好应对当前挑战、欧洲在安全政治领域担负更多责任。在外交部的一份通报中，马斯指出， 70年来，北约是欧洲的"生存保障"，成员国之间跨大西洋"坚定合作"方使联盟强大。

马斯外长宣布，将在会议上提出倡议，在方案和政治上继续发展北约。他称，"为此，我们需要政治新鲜细胞--在一个聚焦跨大西洋中心议题的进程中"。

马斯指出，此次外长会议的紧迫议题分别是军备控制前景、联盟与俄罗斯的关系、以及外层空间安全。外长们聚首前夕传出消息说，此次会议将作出太空军备决定。

不久前，法国总统马克龙在接受一次采访时称联盟已然"脑死"，由此引发有关北约的原则性争论。马克龙对英国《经济学人》杂志表示，在作出战略决定时，美国和其它北约伙伴之间没有合作，他因此敦促欧洲方面要有更多自主性。

Washington Staatsbesuch Erdogan bei Trump (picture-alliance/CNP/M. Theiler)

埃尔多安和特朗普——让北约头疼的两位领导人

美、土频添麻烦

自2017年1月特朗普就任美国总统以来，华盛顿越来越质疑这一联盟：当选前后，特朗普已多次引起猜测：他有可能让美国完全退出。此外，美方以越来越严厉的口气要求其它成员国履行关于增加军费的承诺。在2002和2014年的北约峰会上，全体伙伴达成一致，致力于实现军费增至本国国内生产总值2%的目标。迄今，只少数几个国家遵守了这一承诺。德国中期内仍将无法兑现，--围绕2%-目标，一再发生争议。

土耳其新近的一系列决定亦无助于北约的团结：安卡拉恰恰从北约的主要对手俄罗斯那里购买了一种导弹防御系统；数星期前，美国在叙利亚过于匆忙的撤军和接踵而来的土耳其在那里的单独军事行动导致北约国家在该地区的重大权力损失。该军事行动以与俄罗斯的合作作结。

 

凝炼/乐然（德新社、法新社）

 

相关内容

Frankreich Paris | Emmanuel Macron

马克龙为何向北约“开炮”？ 09.11.2019

马克龙的北约“脑死亡”论引发各界的质疑与讨论。专家认为，马克龙的论点只是给自己引来负面评价，甚至令人质疑他与特朗普一样“先张嘴再用脑”。

Frankreich Merkel und Macron wollen bei Krisen zusammenstehen

马克龙: 北约“脑死亡” 默克尔: 我不这样看 08.11.2019

马克龙在接受采访时提醒欧洲盟友要“清醒”起来，重新评估特朗普时代的北约现实。在被问是否仍相信北约“集体防务”时，这位法国总统说“我不知道”。不过，德国总理默克尔有不同的看法。

Außenminister Maas besucht Budapest

德国外长马斯的多事之秋 06.11.2019

柏林墙倒塌30年没感谢美国，令华盛顿不满；向基民盟主席、德国防长开炮，被批“让德国蒙羞”；再加上之前会见黄之锋惹怒北京……我们在这里为您介绍一下最近日子很不太平的德国外长马斯。

广告

评论分析

Hongkong Proteste (Reuters/A. Abidi)

专访：「死守理大是最好的报答」

香港理工大学被包围已经第四天。 大多数人都已经离开学校，有的被劝去「自首」，有人试图逃走失败被捕，有人则是受伤送医。 11月20日晚上，港警宣布已有上千人被捕或登记数据，目前没有设下清场死线。 四面楚歌之下，少数人却仍然坚持留下。 其中  