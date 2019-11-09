德国外长：北约需要“鲜活细胞治疗”

（德国之声中文网）北约布鲁塞尔外长会议召开前夕，德国首席外交官马斯（Heiko Maas）呼吁成员国之间加强政治合作。他敦促同行们，致力于使该联盟准备好应对当前挑战、欧洲在安全政治领域担负更多责任。在外交部的一份通报中，马斯指出， 70年来，北约是欧洲的"生存保障"，成员国之间跨大西洋"坚定合作"方使联盟强大。

马斯外长宣布，将在会议上提出倡议，在方案和政治上继续发展北约。他称，"为此，我们需要政治新鲜细胞--在一个聚焦跨大西洋中心议题的进程中"。

马斯指出，此次外长会议的紧迫议题分别是军备控制前景、联盟与俄罗斯的关系、以及外层空间安全。外长们聚首前夕传出消息说，此次会议将作出太空军备决定。

不久前，法国总统马克龙在接受一次采访时称联盟已然"脑死"，由此引发有关北约的原则性争论。马克龙对英国《经济学人》杂志表示，在作出战略决定时，美国和其它北约伙伴之间没有合作，他因此敦促欧洲方面要有更多自主性。

美、土频添麻烦

自2017年1月特朗普就任美国总统以来，华盛顿越来越质疑这一联盟：当选前后，特朗普已多次引起猜测：他有可能让美国完全退出。此外，美方以越来越严厉的口气要求其它成员国履行关于增加军费的承诺。在2002和2014年的北约峰会上，全体伙伴达成一致，致力于实现军费增至本国国内生产总值2%的目标。迄今，只少数几个国家遵守了这一承诺。德国中期内仍将无法兑现，--围绕2%-目标，一再发生争议。

土耳其新近的一系列决定亦无助于北约的团结：安卡拉恰恰从北约的主要对手俄罗斯那里购买了一种导弹防御系统；数星期前，美国在叙利亚过于匆忙的撤军和接踵而来的土耳其在那里的单独军事行动导致北约国家在该地区的重大权力损失。该军事行动以与俄罗斯的合作作结。

凝炼/乐然（德新社、法新社）