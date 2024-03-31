 德国右翼民粹势力通过Tiktok笼络青少年 | 德国新闻 | DW | 31.03.2024

访问新版DW网页

尝鲜使用dw.com测试版。该版本仍在完善中，欢迎你提出宝贵意见！

转到新版dw.com网页

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

德国新闻

德国右翼民粹势力通过Tiktok笼络青少年

德国政坛如今越来越注重TikTok这个以青少年用户为主的社交平台。尤其是右翼民粹的德国选项党，其政治人物非常积极地运用这款来自中国的APP来笼络青少年。

德国选项党（AfD）本年度欧洲议会大选的首席候选人克拉(Maximilian Krah)

德国选项党（AfD）本年度欧洲议会大选的首席候选人克拉(Maximilian Krah)

（德国之声中文网）德国选项党本年度欧洲议会大选的首席候选人克拉(Maximilian Krah)乍看起来和TikTok格格不入：穿西装打领带、信仰天主教、拥有八个子女、常年混迹政坛的中老年白人男性。他的TikTok账户上，大多都是些简短的表明立场的影片，不过却非常有效。他的账户受众高达几十万人，堪称TikTok平台上最成功的德国政客之一。

即便在右翼民粹的德国选项党(AfD)，克拉也算得上是极端派人物。他曾经赞赏阿富汗塔利班恐怖分子对LGBTQ性少数群体的仇视立场，TikTok今年三月不得不以发布极端言论未有对其账号进行限流，并且封禁了其发表的几支短片。

在回复德国之声的问询时，TikTok的一名发言人表示，鉴于该用户屡次触犯平台规定，他在今后90天内发表的短片不会出现在“推荐”栏目中。该发言人强调，此做法符合TikTok关于政治类账户的规定。

克拉在TikTok上发布的短片，可谓是为青少年受众量身订制。短片通常都很短，即便静音也能看懂，而且其剪辑非常快速。短片的标题和导语往往具有挑衅性和煽动性，且刻意迎合青少年的语言习惯：“德国政府恨你！”“你妈妈老年时会受穷！”“请别看色情片！”

活跃于TikTok的德国选项党政客远不止克拉一人。党主席魏德尔(Alice Weidel)、克鲁帕拉(Tino Chropalla)发布的短片也有很广泛的受众。很显然，以往并不受年轻选民青睐的德国选项党，正在努力改变现状。

德右翼民粹党人在中文社媒成“人间清醒”

老牌政党不重视TikTok

政治与媒体顾问希里耶(Johannes Hillje)认为，德国选项党的策略正在发挥作用。“TikTok和选民的投票之间并非一定有什么因果关系，但是我们也不能将两者完全分开。”希里耶指出，2023年的两场州议会选举中，德国选项党票数增加幅度最大的选民年龄段就是年轻人：“TikTok肯定发挥了作用。”

德国的其他政党尚不够重视TikTok平台，也是德国选项党取得成功的重要原因。美国前总统奥巴马、法国总统马克龙、阿根廷总统米莱、波兰总统图斯克等其他国家知名政治人物都曾经有过广为传播的TikTok短片，但是德国老牌政党却依然没有大动作，联合执政的社民党、绿党、自民党更是没有高层人物活跃于TikTok平台。

图为2024年2月慕尼黑安全会议上的美国副总统哈里斯和德国总理肖尔茨。哈里斯经常在TikTok上发布信息。而德国总理肖尔茨当时还没有自己的TikTok账户

图为2024年2月慕尼黑安全会议上的美国副总统哈里斯和德国总理肖尔茨。哈里斯经常在TikTok上发布信息。而德国总理肖尔茨当时还没有自己的TikTok账户

希里耶指出，德国选项党联邦议会党团在TikTok上发布的短片，平均每支的收看数量达到45.8万次。而社民党团的短片观看量平均只有7.2万次。

社民党籍的德国总理肖尔茨最近也才刚刚宣布，要在TikTok上开设一个个人账户。

极端政客占据舞台

不过，开设账户、上传短片并不意味着就能吸引年轻受众。希里耶警告说，其他政党绝对不能单纯地复制德国选项党的策略或者做法，而是“必须激发起对民主人士的热情，其传播必须构建于这个基础之上。”

这位政策顾问呼吁传统政党在TikTok平台上多开展硬核的、尖锐的政治讨论；此外，政治人物的个人可见度也非常重要，否则就会很快被TikTok上的年轻用户所遗忘，从而将舞台拱手让给克拉等极端政治人物。后者正不遗余力地宣扬其民族主义、反同性恋的挑衅性阴谋论观点，比如：精英阶层制订了全盘计划，想要通过外来移民来消灭德国；又比如：左翼势力试图诱使年轻人统统变成“软蛋”。

2024 年16岁和17岁的青少年将首次能够在德国的欧洲议会选举中投票

2024 年16岁和17岁的青少年将首次能够在德国的欧洲议会选举中投票

鉴于德国选项党频频发表反民主言论，且屡屡爆出与极右翼团伙有牵连，德国安全机关正在密切注视该党派。经济界、工会、教会等社会团体也警告指出，德国选项党对民主体制构成了威胁。

现在，政界也有意加强在社交媒体上打击广泛传播的仇恨言论。欧盟已经出台了数字服务法案(DSA)，规定社媒平台必须加强保护用户不受非法内容的侵害。若出现违规现象，欧盟当局最高可以对社媒平台运营方课以年营业额6%的罚款。

TikTok公司表示，已经就新法案做出了调整。公司在一份声明中说，TikTok平台从现在起将“积极主动地”删除大部分违法内容或者违反TikTok自行规定的有害内容。TikTok称，2023年9月就因此删除了400万条内容。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • 爱丽丝·魏德尔

    德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论

    爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel）

    选项党最著名的公众人物、该党联合主席爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel）喜欢挑起争议。2018年，她在联邦议院的一次演讲中发表了好战言论，引起巨大争议，她当时宣称：“布卡、戴头巾的女孩、公共支持的持刀男子以及其他一无是处的人不会保障我们的繁荣、经济增长和社会状态。”

  • 比昂·霍克（Björn Höcke）

    德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论

    比昂·霍克（Björn Höcke）

    比昂·霍克是图林根州选项党主席。2017年，他称柏林的大屠杀纪念馆称为“耻辱纪念碑”，并呼吁德国停止为纳粹历史赎罪，从而登上头条新闻。2023 年 7 月，他呼应纳粹言论，称 “欧盟必须亡，这样真正的欧洲才能活”。2019 年，德国一家法院裁定，将霍克描述为法西斯分子并不构成诽谤。

  • 克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth）

    德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论

    克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth）

    选项党前新闻官克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth）在被拍到与一名右翼YouTube 视频博主交谈之前，已因过去的争议性言论面临降职。据称，吕特说：“德国的情况越糟糕，选项党的情况就越好。”他针对移民表示，“我们以后可以随时枪毙他们，或者毒死他们，这不是问题。随你们的便。这对我来说并不重要。”

  • 冯-施托希（Beatrix von Storch）

    德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论

    冯-施托希（Beatrix von Storch）

    一开始，选项党在竞选中反对欧元和救市，但很快就变成了反移民言论。选项党联邦议院党团副主席冯-施托希（Beatrix von Storch） 2016年曾说：“不在我们的边界止步的人就是攻击者。我们必须抵御攻击者，即使这意味着要向妇女和儿童开枪。”

  • 哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel)

    德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论

    哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel)

    选项党的丑闻并非都与种族主义有关，有时只是“原形毕露”。2022 年 9 月，选项党联邦议员哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel)在以为麦克风关着的时候说，希望德国将遭遇一个能源价格高企的“危急的冬天”，否则“一切都将一如既往”。

  • 马库斯·普雷泽尔（Marcus Pretzell）

    德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论

    马库斯·普雷泽尔（Marcus Pretzell）

    北威州选项党前主席、德国选项党前领导人弗劳克·佩特里（Frauke Petry）的丈夫普雷策尔（Marcus Pretzell）在 2016 年 12 月柏林圣诞市场发生致命袭击后写道：“这些都是默克尔（造成）的死者。”

  • Andre Poggenburg(picture alliance/dpa/J. Wolf)

    德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论

    安德烈·波根堡（Andre Poggenburg）

    德国东部萨克森-安哈尔特州的选项党前领导人安德烈·波根堡（Andre Poggenburg）也曾因极端言论而引发关注。2017 年 2 月，他敦促州议会中的其他议员联合采取措施打击极左翼，以便“一劳永逸地摆脱德国种族主体上的这种等级增长”，“德国种族主体”这一措辞显然源自纳粹术语。

  • Alexander Gauland AfD

    德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论

    亚历山大·高兰德（Alexander Gauland）

    前选项党议会党团主席高兰德（Alexander Gauland）因2018年6月在选项党青年团发表的一次演讲而受到严厉批评。他说，德国拥有“光荣的历史，而且这段历史比那该死的12年长得多。希特勒和纳粹只是德国1000多年成功历史中的一粒鸟屎”。

    作者: Dagmar Breitenbach, Mark Hallam


DW.COM

德国政治家呼吁加强管控TikTok等社媒

绿党和社民党政治家指出，极右势力以及中国、俄罗斯等专制国家正在利用社交媒体对民主制度展开攻击。

TikTok被指在德国审查“彭帅”、LGBTQ和纳粹词汇

根据一份报告，在德国，风靡全球的中国社媒平台TikTok对包含某些术语的帖子进行屏蔽。TikTok则表示，这是其算法缺陷所导致的。另一项研究指出，TikTok算法导致用户会收到有关乌克兰战争的假新闻。

德语媒体：TikTok 禁还是不禁?

TikTok引发的数据安全忧虑，已经让美国政府禁止在公务手机上安装这款APP。德国《世界报》认为，这样做还不够，因为数据安全问题并非关键，数以百万计的青少年沉迷上瘾才是欧洲面临的大麻烦。《新苏黎世报》则反驳了《世界报》观点。

相关内容

The TikTok logo is seen in this photo illustration on 22 August, 2023 in Warsaw, Poland. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto)

德国政治家呼吁加强管控TikTok等社媒 17.03.2024

绿党和社民党政治家指出，极右势力以及中国、俄罗斯等专制国家正在利用社交媒体对民主制度展开攻击。

Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland, 29.07.2023: Björn Höcke auf AfD-Bundesparteitag *** Magdeburg, Saxony Anhalt, Germany, 29 07 2023 Björn Höcke at AfD national party conference Copyright: xdtsxNachrichtenagenturx dts_20848

如果德国联邦州长是“法西斯”？ 21.01.2024

德国选项党希望在2024年选举中取得更多政治权力。该党的比约恩·霍克有望成为图林根州州长。专家担心这将对民主产生严重后果。

News Themen der Woche KW48 News Bilder des Tages Statement der AfD Fraktion vor der Fraktionssitzung Aktuell, 28.11.2022, Berlin, Dr. Alice Weidel bei ihrem Statement im Vorfeld der Fraktionssitzung der AfD Bundestagsfraktion im Reichstagsgebaeude Berlin Berlin Deutschland *** Statement of the AfD parliamentary group before the parliamentary group meeting Current, 28 11 2022, Berlin, Dr Alice Weidel during her statement in advance of the parliamentary group meeting of the AfD parliamentary group in the Reichstag building Berlin Berlin Germany

是什么让德国右翼民粹选项党与中国相互靠近？ 11.08.2023

民调支持率日益上升让北京方面对德国右翼民粹选项党（AfD）颇感兴趣。特别是选项党反对以价值观为基础的外交政策并寻求与美国保持距离的态度深得北京“欢心”。今年夏天选项党曾派出一个代表团访问中国。

非常德国

德国退休人口的数量在不断增加

养老保险体系风雨飘摇 德国政府出新招

不断加剧的老龄化，正让德国的养老保险面临重压。政府现在酝酿把养老基金投入股市，从而获取额外的资金填补缺口。但是这一计划也遭到了不少质疑。

媒体看中国

香港立法会在3月19日加开会议，审议《维护国家安全条例草案》（即“23条”草案），并于当天三读通过，完成了“第23条立法的历史使命”。

墙外文摘：中国政府将镇压表述为“法治”

有评论认为，中国政府将镇压表述为“法治”，来香港旅游的人往往看不到这座城市经久不衰的繁华外表下正在发生的变化，也让世界其他国家认识不到香港的现实。