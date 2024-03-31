德国右翼民粹势力通过Tiktok笼络青少年

（德国之声中文网）德国选项党本年度欧洲议会大选的首席候选人克拉(Maximilian Krah)乍看起来和TikTok格格不入：穿西装打领带、信仰天主教、拥有八个子女、常年混迹政坛的中老年白人男性。他的TikTok账户上，大多都是些简短的表明立场的影片，不过却非常有效。他的账户受众高达几十万人，堪称TikTok平台上最成功的德国政客之一。

即便在右翼民粹的德国选项党(AfD)，克拉也算得上是极端派人物。他曾经赞赏阿富汗塔利班恐怖分子对LGBTQ性少数群体的仇视立场，TikTok今年三月不得不以发布极端言论未有对其账号进行限流，并且封禁了其发表的几支短片。

在回复德国之声的问询时，TikTok的一名发言人表示，鉴于该用户屡次触犯平台规定，他在今后90天内发表的短片不会出现在“推荐”栏目中。该发言人强调，此做法符合TikTok关于政治类账户的规定。

克拉在TikTok上发布的短片，可谓是为青少年受众量身订制。短片通常都很短，即便静音也能看懂，而且其剪辑非常快速。短片的标题和导语往往具有挑衅性和煽动性，且刻意迎合青少年的语言习惯：“德国政府恨你！”“你妈妈老年时会受穷！”“请别看色情片！”

活跃于TikTok的德国选项党政客远不止克拉一人。党主席魏德尔(Alice Weidel)、克鲁帕拉(Tino Chropalla)发布的短片也有很广泛的受众。很显然，以往并不受年轻选民青睐的德国选项党，正在努力改变现状。

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老牌政党不重视TikTok

政治与媒体顾问希里耶(Johannes Hillje)认为，德国选项党的策略正在发挥作用。“TikTok和选民的投票之间并非一定有什么因果关系，但是我们也不能将两者完全分开。”希里耶指出，2023年的两场州议会选举中，德国选项党票数增加幅度最大的选民年龄段就是年轻人：“TikTok肯定发挥了作用。”

德国的其他政党尚不够重视TikTok平台，也是德国选项党取得成功的重要原因。美国前总统奥巴马、法国总统马克龙、阿根廷总统米莱、波兰总统图斯克等其他国家知名政治人物都曾经有过广为传播的TikTok短片，但是德国老牌政党却依然没有大动作，联合执政的社民党、绿党、自民党更是没有高层人物活跃于TikTok平台。

希里耶指出，德国选项党联邦议会党团在TikTok上发布的短片，平均每支的收看数量达到45.8万次。而社民党团的短片观看量平均只有7.2万次。

社民党籍的德国总理肖尔茨最近也才刚刚宣布，要在TikTok上开设一个个人账户。

极端政客占据舞台

不过，开设账户、上传短片并不意味着就能吸引年轻受众。希里耶警告说，其他政党绝对不能单纯地复制德国选项党的策略或者做法，而是“必须激发起对民主人士的热情，其传播必须构建于这个基础之上。”

这位政策顾问呼吁传统政党在TikTok平台上多开展硬核的、尖锐的政治讨论；此外，政治人物的个人可见度也非常重要，否则就会很快被TikTok上的年轻用户所遗忘，从而将舞台拱手让给克拉等极端政治人物。后者正不遗余力地宣扬其民族主义、反同性恋的挑衅性阴谋论观点，比如：精英阶层制订了全盘计划，想要通过外来移民来消灭德国；又比如：左翼势力试图诱使年轻人统统变成“软蛋”。

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鉴于德国选项党频频发表反民主言论，且屡屡爆出与极右翼团伙有牵连，德国安全机关正在密切注视该党派。经济界、工会、教会等社会团体也警告指出，德国选项党对民主体制构成了威胁。

现在，政界也有意加强在社交媒体上打击广泛传播的仇恨言论。欧盟已经出台了数字服务法案(DSA)，规定社媒平台必须加强保护用户不受非法内容的侵害。若出现违规现象，欧盟当局最高可以对社媒平台运营方课以年营业额6%的罚款。

TikTok公司表示，已经就新法案做出了调整。公司在一份声明中说，TikTok平台从现在起将“积极主动地”删除大部分违法内容或者违反TikTok自行规定的有害内容。TikTok称，2023年9月就因此删除了400万条内容。

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