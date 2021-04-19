德国前蹦床专业选手是否会成为新一任联邦总理

（德国之声中文网）2018年初，在汉诺威的绿党选举会议上，贝尔博克（Annalena Baerbock）从一开始就不让人怀疑，本党该选谁当党魁。来自勃兰登堡的这位联邦议员身穿黑色皮夹克，大步走上演讲台，发表热情洋溢、斗志昂扬的竞选演说。讲词中的一句话随后几天、几星期里被人频繁引用："我们今天不是在选举罗伯特（Robert Habeck，后被选为绿党双主席之一）身边的女人，我们是在选举新的联邦主席！"贝尔博克的激昂表态引发众代表雷鸣般的掌声。末了，她高票当选为绿党双主席之一。

现年40岁的贝尔博克说到做到：起初不如搭档罗伯特·哈贝克知名的她很快就塑造起自己的形象：作为绿党党团的气候专家；作为出色的外交政策专家；作为一名勇敢的反对民粹主义和仇外心理的活动家。近两年后的2019年冬天，当绿党这一成功的二人团队在比勒费尔德（Bielefeld）的党代会上再次得到确认时，贝尔博克获得了高达97%的选票；她身边的 "男人"——双主席之一的哈贝克的得票率是90%。

"那 就会有点儿扎心 了！"

这是贝尔博克给人留下的深刻印象：坚定、勇敢、雄心、自信。今年3月底，她和哈贝克在接受《明镜》新闻杂志的联合采访时表示，如果哈贝克而不是她最终成为总理候选人，这对她而言， "那就会有点儿扎心了"。她强调，尽管两人之间高度和谐，但："既然你有雄心，那就当然要展示：我能行。"

贝尔博克从来雄心勃勃：她1980年出生在下萨克森州（Niedersachsen）南部帕滕森（Pattensen），少年时期，即成为一名专业运动员，在德国蹦床锦标赛上获第三名。16岁时，她去了美国一年。后来，她在汉诺威攻读公共法律，以后毕业于著名的 "伦敦经济政治学院 "国际法专业。贝尔博克可以用流利的英语接受采访——即使到了2021年，这在德国政客中也不多见。

担任绿党领袖至今，她在全国范围的选民支持率一直保持在20%左右的良好水平上，在欧洲及州选举中连连成功。在德东地区，绿党仍有相当差距。不过，贝尔博克在那里亦有良好站位：很长时间以来，她与丈夫和两个孩子就住在离柏林不远的波茨坦（Potsdam）。

主张更 快 退出煤电、实行限速

和哈贝克一样，贝尔博克不惮接触保守派政客。自这两人联合执掌绿党起，人们一再猜测，2021年联邦大选后，基民盟、基社盟和绿党有可能联合执政。但被认为在绿党内人脉一流的贝尔博克明显重视自己的绿色政纲。与现届政府的路线不同，她主张德国远在2038年之前就结束煤电。她力主高速公路时速限为130公里。她反对增加德国国防开支，即使美国这样的重要伙伴以及基民盟／基社盟强烈要求这么做。在其选举计划中，绿党主张在气候保护方面采取更有力措施，这其中当然有气候专家贝尔博克的功劳。由此而言，同未来可能的联合执政伙伴——-基民盟/基社盟——有众多潜在冲突点。

欧、美绿色交易

2021年1月，在接受德国之声采访时，贝尔博克对美国新任总统拜登及其重返巴黎气候保护协议表示欢迎，但这位绿党领袖同时也表达了明确而具体的期待："光纸上谈兵不行，这些年我们经历了这种情况。所以，我们欧洲人、德国政府，现在必须利用这一情况，切实落实美国政府提出的气候放中立合作的建议。我们现在必须提出自己的欧洲跨大西洋 ‘绿色交易’建议。"

在选举纲领中，绿党未像过去那样，用很多篇幅表明自己最愿寻求与社会民主党结盟。从计算角度看，根据民调，如有那么一天，则也只有同左翼党和社民党双双联手才可能执政。不过，无论如何，在贝尔博克居住的波茨坦会在联邦选举中出现一场强力对决：在这个勃兰登堡州首府，贝尔博克是绿党直接候选人；而社民党籍的现任联邦政府副总理兼财政部长肖尔茨（ Olaf Scholz ）也在那里竞选。他可是社民党早已确立的下届总理候选人。

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