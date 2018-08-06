德国企业撤离伊朗 目前难估影响规模

（德国之声中文网）对德国经济来说，美国的强硬对伊朗立场虽日益构成一种负担，但也就仅此而已。据德国工商大会外经部负责人特赖伊尔（Volker Treier）称，2018年前5个月，德国对伊出口下降4%，趋势仍在继续。

特赖伊尔在接受媒体采访时表示，制裁不会对德国总体经济构成问题，但是会给单个企业造成巨大影响。他指出，"过去几年里，约有120家德企甚至在伊朗开设了自己的代表处，现在，很多企业开始撤离"。

据德国联邦经济部提供的数字，2017年，德国对伊朗出口还上升了16%，年出口商品总量约为30亿欧元。作为比较：今年4月，德国对外出口总量为1100亿欧元。

联邦经济部指出，"基于特朗普总统的决定，美国的对外制裁将全面复苏"，不过，目前还难以预估对德国经济影响的具体规模。

逾9亿欧元政府担保

根据联邦经济部提供的数字，联邦政府目前向57个涉伊生意提供了总额为9.11亿欧元的国家出口担保-俗称的"赫尔墨斯担保"（Hermes-Bürgschaften）。

联邦政府无意中止提供这一担保。经济部一名发言人对路透社表示，"经济部继续向企业提供出口、投资担保"。他透露，柏林和华盛顿之间正就将德企排除在美对伊制裁之外的可行性举行磋商。

对所有在伊朗有商务往来的企业来说，最大的问题是银行联系。德国工商大会外经部主任特赖伊尔指出，"即使是那些未受美国制裁直接影响的企业，例如，医药企业，或没有美国生意的企业，目前也找不到愿经手其伊朗生意的银行"。

他警告说，若不能迅速找到一种解决办法，那就不能不担心，"贸易会停顿，德国经济会被迫全面撤离伊朗"。

周二启动的美国制裁首先涉及支付往来。此举是为迫使伊朗得不到美元、或者不能从事黄金和贵重金属交易。

美国威胁说，同样会制裁与伊朗有直接或间接转汇交易的金融机构。出于对自己在美生意会陷于不利境地的担心，德国银行也在涉伊商务中采取极为谨慎的做法。目前，对伊朗银行的国际支付往来已经受到严重限制。

伊朗人失去耐心

自美国从今年4月宣布恢复实施制裁以来，伊朗货币里亚尔币值下降了一半以上。与此同时，失业率攀高，经济低迷、通货膨胀上升。

德黑兰当局试图通过一项新货币计划消减压力。根据该计划，不再限制黄金和硬通货入境数量、取消不得开设以浮动兑率买卖硬通货的换汇店的禁令、允许出口商以自由汇率向进口商出售硬通货。

然而，伊朗人已无耐心。今年年初以来，该国国内一再发生抗议物价上涨、缺水、缺电及腐败现象。过去数天里，在多个城市还发生了反政府示威。该国极端保守势力自始至终对被认为态度温和的鲁哈尼总统满腹狐疑。现在，他们势必认为自己的立场得到了证