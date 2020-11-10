德国之声事实核查："选举胜利被偷走 "？

（德国之声中文网）死人也投了票？

指称："底特律韦恩县有超过1.4万名已逝世者投了票。"

事实核查结果：

死人大批投票？听起来像是对总统大选结果正确性的令人惊悚的质疑。实际情况是，许多上传到社交媒体的死亡者名单现在已经在网上消失，在链接的数据库中也搜索不到相关信息。因此，没有证据证明已经逝世的选民投了票。在美国的选举中，已逝世选民仍被列入未更新的选民名单中，这样的情况不足为奇，例如选民在选举日到来前夕死亡。

密歇根州内政部明确表示，已故选民的选票不会被计入有效票，即使这名选民已经进行了邮寄投票但是在选举日前去世。在极少数情况下，相同的名字也会引起一些混乱。例如，威廉·布拉德利（William Bradley）于1984年去世，但他的选票最初被记录。后经核查发现，与他同名的儿子的选票被错误地纪录为已故的威廉·布拉德利的投票。

在此之前，关于宾夕法尼亚州有大批逝者投票的选举舞弊报道已经被驳回。因此，声称美国数千逝者投票的说法是错误的。



投票人数多于登记的选民？

指称："威斯康星州选民的投票率达101%? 是欺骗。"

事实核查结果：

在社交网站上许多人提出这一指责并一再被分享。例如有人指责威斯康星州的投票人数超过了登记选民的人数。这种说法是不正确的。社交网站上公布的是已经过时的统计数字：威斯康星州参加投票的选民数字为3239920票，而该州登记的选民数量为3129000人。

负责选举的威斯康星州选举委员会在其网站上报告说，目前登记的选民（截至2020年11月1日）有3684726名。但是由于公民在选举日当天（2020年11月3日）仍被允许进行选民登记，因此威斯康星州的登记选民人数可能会更多。然而，无论如何，登记选民的数量都高于投票数量。根据《纽约时报》提供的数据，目前的投票数量为3297473张（截至2020年11月9日）。

而这一点与共和党一些支持者近日所称的情况恰恰相反，甚至在其他重要的摇摆州也是如此。宾夕法尼亚州投了6760137张选票，登记的选民为9091371人。在内华达州投票1280639张，登记选民1821864人。而在亚利桑那州投票3354572张，登记选民人数为4281152名。因此，所有的投票数量都低于登记选民的数量，不存在所谓的选举舞弊迹象。

选举被"偷"了吗？

指称："这次选举是从我们这里偷走的。英国最好的民意调查专家今天早上写道，显然这是一次被偷的选举，在某些州，拜登不可能获得比奥巴马更多的选票。"

事实检查：

特朗普总统在推特上重申其选举胜利被"偷"的观点，但仍未提供任何证据。相反，他搬出了"英国最好的民意调查专家"并重复了共和党人纽特·金里奇（Newt Gingrich）曾经在福克斯新闻频道说过的话。特朗普声称的消息来源甚至令他的追随者都会感到惊讶：《星期日快报》是与美国智库民主研究所所长帕特里克·巴沙姆（Patrick Basham）合作的一家英国小报。

《星期日快报》在大选前委托进行的一项调查预测特朗普将获胜。然而众所周知情况并非如此。这仅仅是由于当晚人们"在宾夕法尼亚州、密歇根州和威斯康星州神奇的"找到"了都属于拜登的数十万张选票"，巴沙姆在其专栏文章中这样写道，从而再次重复了已经被驳斥的虚假报道。

特朗普的竞选团队多次提到"被偷"的选举并在几个州提起诉讼。然而即便是在保守派执政的州，许多法官也驳回了这一指控。

软件欺诈？

指称：密歇根州共和党主席劳拉·考克斯（Laura Cox）声称，由于安特里姆郡（Antrim County）的一个软件漏洞，支持特朗普的6000张选票突然被计入其对手拜登的名下。德克萨斯州参议员特德·克鲁兹（Ted Cruz）针对这一指责向福克斯新闻频道（Fox News）表示："我们听说，在密歇根州的一个县，软件错误地将支持特朗普的6000选票计入了乔·拜登的名下。"

事实核查结果是：在与密歇根湖接壤的安特里姆县的计票确实有误。据该县地方政府在脸书上公布的消息称，由于软件计票结果有误（某些表格出现偏移），因此重新进行了人工计票，错误的计票结果已得到纠正。

其实原因并非像克鲁茨和考克斯所说那样是因为软件错误，而是因为操作错误。密歇根州内政部长乔斯林·本森（Jocelyn Benson）在一份声明中说，"操作错误已被迅速查明并得到纠正。"最重要的是，这一操作错误并没有改变选举的结果。

密歇根大学信息学教授哈尔德曼（J. Alex Halderman）证实了这一论点。

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