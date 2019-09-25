德国为乌克兰做了什么？

（德国之声中文网）特朗普所说完全是无稽之谈。根据经济发展与合作组织（OECD）公布的数据，德国在提供经济援助方面的排名仅次于欧盟和美国，排名第三。据德国外交部称，在提供人道主义援助方面德国甚至仅次于欧盟，排名第二。据经合组织公布的数字，自2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛以来，德国已向乌克兰提供了总额约14亿欧元的援助。

自2014年以来，仅为乌克兰的发展合作项目德国就提供资金5.44亿欧元。除此之外，还为该国提供了1.1亿欧元的人道主义援助，5亿欧元的金融贷款和2500万欧元的援助资金，用于以监测冲突、促进法治和和平调解为重点的稳定措施。

欧盟也不怕与美国进行比较。例如在2016/17年度，欧盟向乌克兰提供的援助金额是美国的两倍以上。这还不包括像德国这样的单个欧盟国家的出资。

根据德国联邦外交部提供的资料，自2014年以来，欧盟提供了价值超过2.6亿欧元的发展合作资金，其中包括德国出的近5300万欧元。在此期间，欧盟提供的人道主义援助总额近7.55亿欧元，其中1.51亿欧元来自德国。

军事支援

德国向乌克兰提供了广泛的军事支持，但是都是在北约的框架内，因此很难确定德国的具体军事贡献。北约的援助也难以用数字来计算。在进行军事合作时，德国始终密切关注与俄罗斯的总体战略状况，并提交北约进行磋商。但是早在千禧年过后不久的小布什（George W. Bush）总统执政时期，美国就试图使乌克兰成为北约的正式成员。出于对俄罗斯的考虑，德国和其它北约国家阻止了美国的这一计划。

特朗普同泽连斯基在联大期间会面

2008年，北约峰会拒绝了乌克兰的入盟请求。自2018年以来，该国已正式成为欧盟候选国。北约发表声明说："北约向任何一个履行成员国义务并为欧洲大西洋地区的安全作出贡献的欧洲国家敞开大门。"然而，接受乌克兰加入北约，有可能加剧与俄罗斯的对峙，危及北约的安全，因此乌克兰难以在可预见的将来加入北约。

但是，自发生危机以来，北约与乌克兰之间的军事合作明显增加。北约的目标是使乌克兰更好地进行自卫，并能够在2020年之前采用北约标准，从而与北约全面进行合作。

此外，北约一直在帮助乌克兰加强其武装部队的现代化建设，同时加强了在黑海的存在以及与乌克兰海军的合作。北约始终谴责俄罗斯对克里米亚的吞并，对乌克兰给予外交上的支持，拒绝承认克里米亚重新归属俄罗斯的现状。

和平谈判与俄罗斯制裁

此外，对乌克兰也可以给予道义上的支持。在乌克兰东部发生冲突期间，德国和法国在莫斯科和基辅之间展开了最高层面的和平努力。联邦总理默克尔（Angela Merkel）和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）一再施加其政治影响力，在俄罗斯和乌克兰总统之间进行调解。

部署在克里米亚岛上的俄罗斯导弹系统

而美国在这些会晤中从没有发挥过任何作用。德国科学与政治基金会的哈林（Steffen Halling）向德国之声表示，这些谈判"到目前为止非常重要"。尽管取得的"进展很小"。但这并不能怪德国和法国，因为"解决冲突的关键在于俄罗斯，因为俄罗斯对冲突的升级负有责任"。

哈林说，俄罗斯因吞并克里米亚受到欧盟的制裁，德国也在其中发挥了"关键作用"。 多年来，个别欧盟国家曾多次尝试结束制裁，但制裁仍在执行。 哈林认为，如果没有德国，欧盟的这种共识将"可能不存在"。

另一个问题是北溪二号线输气管道项目。这是一条从俄罗斯通过波罗的海直接抵达德国的天然气管道。 在乌克兰看来，该项目从某种程度上来说与德国对俄罗斯的制裁政策相矛盾。由于乌克兰担心失去过境收入，因此坚决反对该项工程。 在这一问题上，基辅政府得到特朗普的支持。 这位美国总统认为，这将使德国在天然气供应方面完全依赖俄罗斯。