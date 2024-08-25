德国严厉打击持刀犯罪　种族歧视与安全成两难

德国近期开始订立严格法律以打击逐渐上升的持刀犯罪。内政部部长南希·费瑟 (Nancy Faeser)计划加强公共场合刀具携带的规定，然而许多人批评这个政策并不实际。

（德国之声中文网）德国警方近期公告，公开场合发生的持刀袭击案件逐渐上升，特别在火车站附近。盡管统计数字仍有争议，德国政府仍誓言要严格修订刀械管理规定。

内政部部长费瑟呼吁，现阶段公开场所不得携带12公分长度以上刀具的规定，应该被修改为6公分，唯一例外是原始包装完整的家用菜刀。弹簧刀将被全面禁止。

费瑟今年8月初对德国电视一台说：“刀具被拿来从事会引起严重伤害甚至死亡的暴力行为，我们需要更严格控管武器的法令。”

根据警方统计，包括持刀事件，每年增加9.7%的严重肢体伤害犯罪，在2023年就有8951件，政府在警方公告统计之后宣布紧缩刀械法令。负责德国机场和重要铁路车站安全的联邦政府公告，车站周围发生的刀械攻击事件数量显著上升，今年上半年就有430件。

德国内政部部长南希·费瑟 图像来源: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

具争议性的统计数据

然而，德国警方直到2021年起才开始统计持刀犯罪案件，犯罪学家对于将最新数据视为趋势这件事保留谨慎态度。位在苏黎世的犯罪预防研究所所长、犯罪学家德克·拜尔 (Dirk Baier)就认为，德国并没有握有太多的刀械犯罪数据。

拜尔告诉DW记者：“警方把携带刀械和真的拿刀械做威吓的攻击者算在一起，所以这个分类非常模糊。而且只发生在一小段时间，所以数字并不可靠。”.

这并未能阻止德国极右翼党派选项党(AfD)，拿刀械攻击数字来抨击政府的移民政策。选项党党首魏德尔（Alice Weidel）在今年七月对德国电视二台说：“我们的外国犯罪、青少年犯罪和移民暴力激增，因为我们的边境是开放的。”

同时，德国媒体在这几个月也对持刀犯罪关注度日益提升。曼海姆在今年5月发生一起阿富汗难民持刀杀害员警的事件，这被认为是伊斯兰主义者发起的攻击，特别针对反伊斯兰主义者。

然而，犯罪学家并没有看出暴力犯罪和移民背景之间的关联。拜尔认为，虽然非德籍人士不成比例地出现在警方的持刀攻击统计里，但这并不是一个非常有用的见解。

拜尔说：“假如我们进一步看这些非德裔族群，我们可以看到许多不同族群的人们，他们有著东欧、北非、南美洲和阿拉伯背景。他们都是很不一样的文化，所以我们不能说哪个族群有特别的‘刀械文化’，或是哪个种族的背景跟携带刀具有直接关连。”

拜尔补充：“我们真的需要少谈一点他们从哪里来，多谈一点他们的人生际遇。他们从哪种社会背景生长?在哪些朋友之中，他们认为携带刀具是重要的事。他们的教育背景是什么?我们需要看到他们的社会情境，而非局限在他们的国籍。”

德国计划加强刀具管制 图像来源: Jochen Tack/picture alliance

如何监督持刀犯罪?

有鉴于此，拜尔对于部长费瑟制定的法律，长期看来是否带来改变感到怀疑。然而，拜尔主张至少应该简化德国的立法，现阶段法律規范很复杂，各州也都有自己关于刀具的规定。

拜尔说：“可以这么说，这是一个很好的信号。但如果你想要找出它对预防刀具犯罪的好处，我会说没有好处。”拜尔反驳：“携带危险刀具的人会继续去伤害别人，不管带刀是否违法。”

这涉及到如何监管可能发生的攻击这一项紧迫的问题。德国警察工会主席拉斯·温德兰（Lars Wendland）大致认同部长费瑟的提案，但他主张警察要有修法以外的权力来使工作更有效率。温德兰告诉DW记者：“如果警察不能真正执行，紧缩法律有何用处?我们还要看我们是否有人力和设备去执法。”

温德兰认为脸部辨识监控，还有允许警察在“武器禁止区域”进行随机检查，会是一个良好的开端。但费瑟现在都没提到这些措施，再加上由于武器禁止区域的制定是当地政府的工作，这件事情是否在他的职权范圍内都还是一件令人存疑的事。

根据拜尔的说法，武器禁止区域已经引进德国许多城市，盡管只有小部分的证据能佐证它能降低暴力犯罪的机会，它确实能使人感到更安心。拜尔说：“在莱比锡和威斯巴登有武器禁止区域有关的科学研究，这些研究都显示犯罪率并没有显著下降，但人们确实感到更安全。我想这很大一部分原因在于更多警察在旁边。”

刀械犯罪已经成为欧洲各地的一大问题，特别在英国，去年英国刚通过有关大型刀具武器的新禁令。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。