德国与中国：摇摆在搞贸易和“去风险”之间

（德国之声中文网）2023年上半年，德国企业在中国投资总额达到103亿欧元——这个数字仍然很高。这是德国经济研究所（IW）一份分析报告所得出的结果。

虽然这一数字比去年同期要略低一些，但这仍是有史以来第二高的水平。最近这两年的数据已经创造了一个经济记录：在2010年到2020年之间，德国企业在上半年六个月里在中国的投资，最多只能达到去年和今年同样时段投资额的一半。这样中国在德国对外直接投资中所占的份额已经达到了16.4%。“这个国家与其他国家（在海外投资方面）相比，从来没有这么重要过”，德国经济研究所的专家马特斯（Jürgen Matthes）表示。

“中小企业在投资中国方面变得更谨慎”

德国阿登纳基金会驻北京办事处主任福尔曼（Johann Fuhrmann）表示，这些数字是令人印象深刻的。不过这巨大的投资额其实主要来自数量相对较少的一些大型德国企业，尤其是化工和汽车领域的大企业。

“但当你跟经济界一些协会的代表谈论时，就会发现中小企业在（投资中国）这方面更加保守了一些。疫情期间中国严格的封控措施让他们变得谨慎。此外供应链的不确定性和地缘政治风险也让他们感到担忧。”

德国工业怎样依赖中国？

柏林的“去风险”政策

在这方面，中小企业和德国联邦政府的担忧是一致的。今年7月，德国政府出台的对华关系“去风险”政策文件主要着眼于保障中国和欧洲之间的供应链。

“疫情使我们暴露了（对中国的）依赖性，比如在医疗技术和药品方面”，这份在德国外交部网站上公布的文件写道，“在其它一些重要领域，比如稀土，以及我们在能源转型领域所需要的初级产品方面，也存在危险的依赖性。在过去，中国曾经利用过这些依赖性来对付其它国家。台海局势也彰显了供应链的脆弱性，尤其是在半导体领域。

德国工业联合会（BDI）对这份战略文件表示欢迎。“去风险并不等于脱钩——这项战略是正确的”，该联合会主席鲁斯乌尔姆（Siegfried Russwurm）今年7月在其官方网页上发表的声明指出，“这份文件指出了地缘政治风险所在，同时也强调了德国在对华经济关系方面的利益，以及与中国合作共同应对全球挑战的兴趣。”

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



经济与安全

德国汉堡全球与地区研究所（GIGA）的政治经济学家屈尔茨道夫（Nora Kürzdörfer）指出，然而2022/23年的投资数据显示，很多企业，尤其是化工业和汽车制造业的巨头，仍然将经济利益和安全问题割裂来看。“这一战略从长远来看仍然隐藏着巨大的风险。”去风险的原则中隐藏着一种承诺，那就是可以无需在经济上做出太多让步就可以实现安全政策利益。然而现实的数据显示，这种叙事论调导致很多德国企业产生“中国业务一切如常”的印象。

德国经济研究所也持同样的观点。该机构９月中旬发布的一份题为《去风险已经开始了吗？》的报告指出，“目前最多也就是在进口侧开始出现降低风险的初步迹象”。

大德企业投资热情为何不减？

这份报告同时指出了尤其是汽车制造商等德国大型企业仍然对于投资中国有着很高热情的原因所在。这些企业多年来一直在将生产线转移到中国，显然在高端产品线领域尤其明显。报告认为，这些投资的背景子啊与德国以及中国的发展。“主要是中国作为销售市场的重要地位，以及能源转型，和燃油汽车即将退出历史舞台的前景。”

总而言之，德国经济研究所认为，人们对于经济关系所隐藏的风险还知之甚少。必须对依赖性所造成的潜在风险进行更深入研究。“我们急需一些信息，包括那些产品是不可或缺的，这些产品在企业的供应链中扮演什么角色，它们能否由其它国家供应商替代，以及如果要德国自己生产的话，产能是否足够，在短时间内是否可以完全替代等等。这里还有一个问题，那就是欧洲是否还具备相关的专业技术。”

什么是脱钩？什么是去风险？

中国本身也在“去风险”

屈尔茨道夫表示，中国方面也在密切关注德国有关所谓去风险的辩论。中国政府对德国的这一计划持批评性态度，并指责这是保护主义和分裂。

与此同时，中国也在遵循着自己的所谓“双循环”战略。根据中共2020年提出的这一战略，中国应该刺激内需，减少整体经济对于出口的依赖性。然而，和之前的“中国制造2025”一样，这些战略所追求的目标其实更高：“它所寻求的不仅仅是加强中国的经济区位势力，而且还要建立其它国家对自己的依赖性”，屈尔茨道夫补充道。

阿登纳基金会驻北京办事处主任福尔曼也认为，在与德国和欧盟对话时，中国采用了双重标准。北京一方面在反对去风险政策，反对经济关系脱钩，“他们表现出的态度是，好像‘中国制造2025’这样的降低本国经济对外依赖性的战略，和德国现在的所作所为有所区别。但事实并非如此。”

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