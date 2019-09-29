（德国之声中文网）那是摄于办公室、卧室或监狱的大幅照片。某些照片显示街景、市景、或广袤的土地。上面很少出现人。博恩霍夫的照片采用一种平心静气的叙事手法，全然不是那种快节奏的报道式摄影，想到甘地（Mahatma Gandhi，1869 - 1948）波澜起伏、震撼了世界的生平，人们本来会想象见到这样的摄影。甘地冥诞150周年之际（2019年10月2日），世界各地缅怀这位印度自由战士，博恩霍夫推出了《循着甘地的足迹》这一摄影传记。

印度、孟加拉、大不列颠、南非--凡是甘地生活、产生过影响的地方，博恩霍夫都去了，寻找他的足迹。5年时间里，她跑遍了世界，用她那架胶片相机造访、拍摄了那些地方。这些地方分成3类：今天还在纪念甘地的地方--例如在印度他的出生地或静修之所；意义永恒之地--例如甘地遭多年囚禁的在南非和印度的监狱；最后，是那些没有可见的遗留物的地方。

甘地

厚厚的图籍

博恩霍夫这本厚厚的双语图集追述了甘地的生活道路。每一张照片都配有文字说明，并与那位自由斗士的引言结合起来，构成一种令人耳目一新的"三位一体"。这位女摄影家这么解释自己的构想："我不是要在所有那些地方找寻甘地的光环，……但若像我那样想以叙述手法将视觉元素表现出来的话，它是接近圣雄甘地的唯一手段。"

还在有生之年，本名莫罕达斯·卡拉姆昌德（Mohandās Karamchand Gāndhī）的甘地即已名闻世界。20世纪初，在南非，他反抗种族隔离，并为印度族裔的平权而斗争。从1910年代末起，他在印度领导了当地的独立运动。甘地要求使达利特人（Dalit，亦称"贱民"，"不可接触者"）和女性享有人权。他提倡印度教徒和穆斯林和解，反抗殖民剥削、提倡一种具有浓厚农民生活方式和地区色彩的经济制度。非暴力抵抗、公民不服从及绝食抗议--印度独立运动以这三种方法迫使英国殖民统治于1947年终结。随后印度被分治。半年后，甘地遭刺杀。

1974年出生的博恩霍夫已实现多个有关印度次大陆的图书和展览项目。例如，2012年，反映加尔各答的印度挑夫的影集"Bahak" 出版；2018年，记录西孟加拉小农户们收获稻米情景的影集"Krishak"问世。2015年，印度文化委员会向她授奖，以表彰她为德印关系做出的努力。《循着甘地的足迹》项目现在也在展出。2019年10月15日起，新德里国立甘地博物馆展出相关图片。