形象工程之官微篇？政务新媒体账号被规管

（德国之声中文网）中国官方媒体新华社本周四（12月27日）报道说，中国国务院办公厅发布《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》，管理政府机构的社交媒体帐号，禁止买粉丝行为，此外，"雷人雷语"或将被追责。这份文件提出，一个单位原则上在同一平台只能开设一个政务新媒体账号，严禁"买粉丝"，不得强制要求民众下载使用或强制点赞、转发信息。

中国各个政府机构都在微博、微信、抖音等社交媒体上开设帐号，通过这种渠道接触多为年轻人的网民。《新京报》指出，截至目前，全国各级行政机关，承担行政职能的事业单位等开设的政务新媒体帐号逾17万个。

一些官方机构的社交媒体账户拥有大批粉丝，共青团中央微博账号就有771万粉丝。过去的几年里，一些政府机构也将目光转向视频网站，在抖音或者B站都开设了公众号。

中国政府网站发布的国务院《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》指出，一些政务媒体账号，"僵尸"、"睡眠"、"雷人雷语"、"不互动无服务"等现象时有发生，对政府形象和公信力造成不良影响。文件规定，这些账号不得擅自发布代表个人观点、意见及情绪的言论。

政府官微在和网友的互动中"翻车"，爆出"雷人雷语"的有不少例子，湖南岳阳市政府门户网站官方微博曾语出惊人，该官微在评论回应网友质疑一处垃圾混烧场无人管理时，称对方和是"环保绿茶婊"，一度引起网络热议。之后，官方微博账号发表道歉，称系"工作失误"。

今年6月，有人在贵池区人民政府发布的官方微信上咨询教师补贴事宜，得到的回复是"不说话没人把你当哑巴"、"我仿佛听见了一群蚊子在嗡嗡嗡"。

规管政府社交媒体账号的消息引起了许多网民和大V的关注，博物杂志官方微博针对禁止买粉丝的规定写道："国家为我都下文件了？我还没买呢，就想了想"。网友："喵喵喵的喵一个"做出补充："还有，小编不要借机安利自己喜欢的明星。" 还有人发出评论："其实就是做个到位的新媒体培训就完事了，结果底下就懒政，舆论就肆意嘲讽，上头被舆论逼迫只能出个意见，基层就骂上头。根子还是中层基层领导。"



文木 / 凝炼（路透社等）