当"黑天鹅"开始高歌

（德国之声中文网）当人们今年1月底问季布（Gilles Guibout），新冠病毒会不会成为一只"黑天鹅"，他说："是的，也许对于那些和中国有许多业务往来的公司来说的确如此"。他的看法之所以重要，因为季布是安盛投资管理集团（AXA IM）的股市投资经理人，手下掌控着大约8000亿欧元的资金。
当时对于投资界以及这位安盛的战略决策人士来说，他们还不知道新冠病毒已经开始肆意传染于米兰，让数百人中招。如今，全球的金融市场比过去要紧张许多。
新冠病毒影响经济：能持续多久？
讲到新冠病毒给经济发展带来的后果，人们总是更经常的使用"黑天鹅"这个词。。如今全球金融市场和实体经济，正是不得不面对这只"黑天鹅"。
新冠病毒冲击全球股市：2月底的华尔街经历了2008年以来最糟糕的一周
目前，很多人将现在的危机和10年前的那场全球金融危机相比较。2008年的时候，金融市场也没有想到，一家具有150年传统的美国投资银行竟然会倒闭关门。也没有人会怀疑，雷曼的倒闭带来了非常深远的影响。
那时候，金融市场首先感受到了冲击，然后实体经济也受拖累。如今整个事情反了过来：工厂关闭、展会取消、航线停运、数百万人隔离在家，这一切都给实体经济带来冲击。如果企业效益受到影响，就肯定会反映在股价上，也会反映在金融市场上。
自从新冠病毒肆虐中国各地，政府高层启动各种隔离措施后，作为世界经济发展引擎的中国已经失去了原有的动力。所以当德国前央行行长韦伯（Axel Weber）表示，中国经济今年第一季度将缩水1.5%时，每个人都可以xiang'x这会给全球经济带来怎样的后果--因为中国的经济总量已经占到全球的20%。
曼谷的一处大排档: 就是不见客人来
大师不说话
发明"黑天鹅"这个说法的美国金融数学家塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)，到目前为止还没有就此公开表态。这位曾经驰骋华尔街的畅销书作家缄默不言。早在2001年，这位黎巴嫩裔的学者就在他名为《随机致富的傻瓜》的著作中，使用了"黑天鹅"这个词，来形容对金融市场产生重大影响的突发事件。但2007年他的《黑天鹅：如何应对不可知的未来》一书刚问世之时，人们对它的兴趣还十分有限。直到雷曼兄弟倒闭一年后，塔勒布的这本书才成为全球畅销书。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
大众集团
2019年3月，大众汽车称，将裁减最多7000岗位，至2023年，实现每年节约59亿欧元的目标。同年11月，大众旗下豪华车品牌奥迪宣布，至2025年，裁员十分之一，总数9500人，以期实现电动化转型。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
PSA（标志/雪铁龙）集团，菲亚特/克莱斯勒
PSA集团旗下的德国欧宝（Opel）今年2月宣布，至2025年7月，实施裁减计划，为此，将为员工重新开放自愿离职项目。计划与PSA联姻的菲亚特/克莱斯勒表示，为避免减产，经理层赞同安排员工特别休假，在2022年重返工作岗位。与PSA合并有可能每年节省37亿欧元成本。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
宝马
去年11月，宝马管理层与工会达成协议，经由减少员工红利及相关福利降低成本，以避免采取“极端措施”。宝马称，将力求保持员工数量，加强软件开发，平衡其它领域的裁减。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
戴姆勒
今年2月，德国《商报》报道说，戴姆勒正强化其降低成本措施，计划裁员最多1.5万人。戴姆勒方面拒绝对此报道置评。不过，首席执行官凯伦纽斯（Ola Kaellenius）当月曾表示，未来3年，戴姆勒集团将在全球范围裁减1100名高管，约为管理层岗位的十分之一。该康采恩还宣布，将优化组织结构，消除梅斯德斯-奔驰集团和戴姆勒总部之间的双重架构。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
沃尔沃
2019年7月，沃尔沃宣布，计划节约固定成本20亿瑞典克朗（2.14亿美元），并称，节约措施将导致在2019年下半年和2020年上半年增加效益。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
捷豹路虎
今年2月，英国最大汽车品牌捷豹路虎（JAGUAR LAND ROVER）宣布，作为对需求减少的反应措施，计划在英国的两家工厂减产或在特定的日子停产，以降低成本。此前一个月，该公司曾表示，将减裁英国北部哈利伍德（Halewood）厂4500员工中的十分之一，并转变生产模式，以提高效益。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
雷诺
在十年来首次出现全年亏损后，这个法国汽车制造商宣布，计划在未来3年降低成本20亿欧元，并且不排除裁员可能性。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
博世
今年1月，这家德国公司表示，将经由缩短工时等措施减少降低成本，但拒绝提供在全球可能裁员的数字。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
大陆集团
去年11月，这家德国汽车配件供应商宣布，计划削减引擎制造能力。此举有可能导致至2028年减少5040个岗位。
作者: 凝练（摘编）