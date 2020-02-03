当"黑天鹅"开始高歌

（德国之声中文网）当人们今年1月底问季布（Gilles Guibout），新冠病毒会不会成为一只"黑天鹅"，他说："是的，也许对于那些和中国有许多业务往来的公司来说的确如此"。他的看法之所以重要，因为季布是安盛投资管理集团（AXA IM）的股市投资经理人，手下掌控着大约8000亿欧元的资金。

当时对于投资界以及这位安盛的战略决策人士来说，他们还不知道新冠病毒已经开始肆意传染于米兰，让数百人中招。如今，全球的金融市场比过去要紧张许多。

新冠病毒影响经济：能持续多久？

讲到新冠病毒给经济发展带来的后果，人们总是更经常的使用"黑天鹅"这个词。。如今全球金融市场和实体经济，正是不得不面对这只"黑天鹅"。



目前，很多人将现在的危机和10年前的那场全球金融危机相比较。2008年的时候，金融市场也没有想到，一家具有150年传统的美国投资银行竟然会倒闭关门。也没有人会怀疑，雷曼的倒闭带来了非常深远的影响。

那时候，金融市场首先感受到了冲击，然后实体经济也受拖累。如今整个事情反了过来：工厂关闭、展会取消、航线停运、数百万人隔离在家，这一切都给实体经济带来冲击。如果企业效益受到影响，就肯定会反映在股价上，也会反映在金融市场上。

自从新冠病毒肆虐中国各地，政府高层启动各种隔离措施后，作为世界经济发展引擎的中国已经失去了原有的动力。所以当德国前央行行长韦伯（Axel Weber）表示，中国经济今年第一季度将缩水1.5%时，每个人都可以xiang'x这会给全球经济带来怎样的后果--因为中国的经济总量已经占到全球的20%。

曼谷的一处大排档: 就是不见客人来

大师不说话

发明"黑天鹅"这个说法的美国金融数学家塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)，到目前为止还没有就此公开表态。这位曾经驰骋华尔街的畅销书作家缄默不言。早在2001年，这位黎巴嫩裔的学者就在他名为《随机致富的傻瓜》的著作中，使用了"黑天鹅"这个词，来形容对金融市场产生重大影响的突发事件。但2007年他的《黑天鹅：如何应对不可知的未来》一书刚问世之时，人们对它的兴趣还十分有限。直到雷曼兄弟倒闭一年后，塔勒布的这本书才成为全球畅销书。

