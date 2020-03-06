当欧洲面对新冠：请别戴口罩

（德国之声中文网）意大利伦巴第（Lombardei）地区的科多尼奥（Codogno）和德国北威州的冈格尔特（Gangelt）的共同之处在哪里？这两个地方都是新冠疫情爆发的中心区域。欧洲各国卫生部长在布鲁塞尔召开会议后，德国卫生部长施潘建议人们，不在非不得已的情况下，不要去这两个地方旅行。像其它欧盟各国卫生部长一样，施潘反对从政府层面上推出旅行禁令。"不必要的旅行可以取消，但自由行动的权力必须保留"，施潘说。欧盟各国继续向盟内各国开放边境。各国卫生部门都认为，现在推出第三方国家入境禁令也不会起到多大的作用。"病毒已经来了。已经到达欧洲"，卫生部长们如是说。

疫情进入新阶段

欧盟各国卫生部长会议认为，隔离入境的人如今已不再重要，更重要的是减少感染病例，放慢病毒扩散的速度。"疫情如今在欧盟各成员国之间扩散，情况已经有所改变。现在所必须关注的是限制这个传染病带来的后果。"克罗地亚卫生部长柏洛斯（Vili Beros）表态称，他同时也是此次欧盟卫生部长危机会议的负责人。欧盟卫生委员与食品安全事务委员基利亚基德斯（Stella Kyriakides）指出，现在欧盟27国中，有24国出现感染病例，总数超过4000。她预测称："我们在接下来的几周内，会看到感染数量急速增加"。但是每个成员国的情况都有所不同。意大利的感染数量几乎占整个欧洲的三分之二。匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）则表示，该国目前只发现了两个确诊病例，并都已经将其隔离。

罗马一所大学空空如也的课堂

什么才是适当的对策？各国看法不同

意大利正常的经济生活如今已经受到了严重的影响，该国已经宣布关闭大学和中小学校直至三月中旬。德国卫生部长施潘认为，没有必要在德国实施如此严厉的防疫措施。德国目前有大约500个确诊病例，大多数人在北威州和巴伐利亚州。施潘指出，如果一个大学生刚刚从北意大利滑雪回来，就应该自己决定是否应该在接下来的14天内不去大学上课。至少这是这位德国部长的思路"没必要关闭整座大学"。他认为应该让民众明白，那些去过疫情危险地区的人，应该在家，不要去看电影或者参与社交活动。这位德国部长还拒绝大范围关闭中小学。德甲足球赛将继续举行，但已经有许多展会宣布取消。在意大利，足球比赛在没有观众的体育场内照常进行。瑞士已经禁止了一切超过1000人的大型活动。欧洲议会也取消了在斯特拉斯堡的会议。

德国权威机构不厌其烦的告诉人们正常人戴口罩没用 可是口罩还是卖光了（资料图片）

正常人不要买口罩

欧盟各国卫生部长还达成一致，从下周开始联合购买口罩和防疫药品，再分发给每个成员国。由于大部分口罩和防护服都是中国制造，所以现在出现了供货上的紧张。德国卫生部长施潘呼吁，欧盟委员会应该审议推出口罩出口禁令的必要性。部分成员国已经颁布的相关禁令。欧盟呼吁健康的公民，不要因为害怕新冠病毒而戴口罩，也不要用消毒用品。这些物资应该留给医护人员和染病患者。因为它们反正也起不到预防感染病毒的作用。

对新冠的恐惧 比新冠还糟糕？

欧盟卫生委员与食品安全事务委员基利亚基德斯（Stella Kyriakides）预言，新冠病毒给欧盟各国的旅游业、经济、交通运输以及移民事务带来更加明显的影响。德国卫生部长同时发出警告称，不应该过度恐慌。欧洲瘟疫防御中心已经确认，80%的感染病例只会呈现轻微症状。施潘表态称："病毒带来的危害固然很大，但是社会上产生的对病毒的恐惧，会带来更大的危害。"