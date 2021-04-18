当心！肥胖会加剧新冠感染的重症风险

（德国之声中文网）超重和肥胖者群体染疫后病况严重、时间拖长的风险高于他人，这并不新鲜。这固然是由于为身体状况较差、产生呼吸系统合并症或功能障碍的可能性增加。然而，尚有其它因素起着作用：根据一项尚未审核的新研究结果，冠状病毒或能直接感染脂肪细胞。更值得注意的是，新冠肺炎严重病例显示，病毒能直接导致脂肪细胞发炎。

此一特征早已为业界所知，因为，流感病毒等其他病原体似乎也喜欢将自己植入体内脂肪。 只不过，作为新冠穿透细胞入口的ACE2受体，在脂肪细胞中的密度高于其他细胞，甚至高于肺组织。

斯坦福大学医学中心教授、该研究的主要作者布利什 (Catherine Blish) 博士及其团队对新冠死者脂肪细胞的检测结果证明，病毒高效利用脂肪细胞作为其藏身之处，巧妙躲避人类免疫系统。

增加长期染疫风险

人体中的脂肪不仅限于表层，而是代表了一个嵌入众多器官的环境。研究人员发现，脂肪细胞感染新冠后会引发炎症级联反应。由脂肪开始，这一反应可能会扩散至那些嵌入的器官，并持续更长时间。

根据该研究结果，由于它以这种方式传播到身体其他部位，因此，可能会增加患者从第一次感染康复后数月出现长期症状的风险。

由于超重和肥胖者严重染疫、长期患病的风险增加，从而有可能对疫苗接种策略和治疗方法产生影响，原因在于，现有的新冠治疗方法尚未考虑脂肪这一因素。

新冠长期患者可能的治疗手段

研究人员发现，脂肪细胞中的冠状病毒也对抗病毒疗法（使用瑞德西韦）产生反应。此外，可测试减少脂肪组织炎症的靶向药物。专家们认为，水杨酸盐或可承担该项任务。最著名的水杨酸盐代表是乙酰水杨酸，即 ASA 或阿司匹林。水杨酸盐具镇痛、抗炎、解热特性，并能防止出现血液凝结。

让人伤脑筋的肥胖

大瘟疫爆发以来的一些研究表明，许多病情最严重的患者都肥胖。2020 年 8 月，第一份研究报告出炉。来自世界各地的研究人员汇总了 39·9万患者的数据。研究发现，与体重正常者相比，感染冠状病毒的肥胖者的住院可能性要高出 113%，进入重症监护室的可能性高出 74%，死亡几率高出 48%。

在异常超重者中，通常是众多因素共同导致严重病程。原有的腹部脂肪压在隔膜上，隔膜又压在肺上，大大限制了空气流动，致使肺活量减少。

其它因素

此外，异常肥胖者免疫系统一般较弱，易于发生慢性炎症和血凝。若肺部小血管被凝块堵塞，一旦染疫，血凝增加就可能构成一种致命风险。

还有，高血压、心肺疾病和糖尿病在超重人群中相当普遍。所有这些都是使病况恶化的额外因素。

因此，异常超重者应尽量保护自己，尤其是注意避免染疫。基于新的研究结果，未来的新冠研究中理应收入高体重者指数。

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