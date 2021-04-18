当心！肥胖会加剧新冠感染的重症风险

一项新研究结果显示，身体严重肥胖者在感染新冠肺炎后发展为重症或者长期慢性病的风险可能要高得多。
（德国之声中文网）超重和肥胖者群体染疫后病况严重、时间拖长的风险高于他人，这并不新鲜。这固然是由于为身体状况较差、产生呼吸系统合并症或功能障碍的可能性增加。然而，尚有其它因素起着作用：根据一项尚未审核的新研究结果，冠状病毒或能直接感染脂肪细胞。更值得注意的是，新冠肺炎严重病例显示，病毒能直接导致脂肪细胞发炎。
此一特征早已为业界所知，因为，流感病毒等其他病原体似乎也喜欢将自己植入体内脂肪。 只不过，作为新冠穿透细胞入口的ACE2受体，在脂肪细胞中的密度高于其他细胞，甚至高于肺组织。
斯坦福大学医学中心教授、该研究的主要作者布利什 (Catherine Blish) 博士及其团队对新冠死者脂肪细胞的检测结果证明，病毒高效利用脂肪细胞作为其藏身之处，巧妙躲避人类免疫系统。
人体中的脂肪不仅限于表层，而是代表了一个嵌入众多器官的环境。研究人员发现，脂肪细胞感染新冠后会引发炎症级联反应。由脂肪开始，这一反应可能会扩散至那些嵌入的器官，并持续更长时间。
根据该研究结果，由于它以这种方式传播到身体其他部位，因此，可能会增加患者从第一次感染康复后数月出现长期症状的风险。
由于超重和肥胖者严重染疫、长期患病的风险增加，从而有可能对疫苗接种策略和治疗方法产生影响，原因在于，现有的新冠治疗方法尚未考虑脂肪这一因素。
研究人员发现，脂肪细胞中的冠状病毒也对抗病毒疗法（使用瑞德西韦）产生反应。此外，可测试减少脂肪组织炎症的靶向药物。专家们认为，水杨酸盐或可承担该项任务。最著名的水杨酸盐代表是乙酰水杨酸，即 ASA 或阿司匹林。水杨酸盐具镇痛、抗炎、解热特性，并能防止出现血液凝结。
大瘟疫爆发以来的一些研究表明，许多病情最严重的患者都肥胖。2020 年 8 月，第一份研究报告出炉。来自世界各地的研究人员汇总了 39·9万患者的数据。研究发现，与体重正常者相比，感染冠状病毒的肥胖者的住院可能性要高出 113%，进入重症监护室的可能性高出 74%，死亡几率高出 48%。
在异常超重者中，通常是众多因素共同导致严重病程。原有的腹部脂肪压在隔膜上，隔膜又压在肺上，大大限制了空气流动，致使肺活量减少。
此外，异常肥胖者免疫系统一般较弱，易于发生慢性炎症和血凝。若肺部小血管被凝块堵塞，一旦染疫，血凝增加就可能构成一种致命风险。
还有，高血压、心肺疾病和糖尿病在超重人群中相当普遍。所有这些都是使病况恶化的额外因素。
因此，异常超重者应尽量保护自己，尤其是注意避免染疫。基于新的研究结果，未来的新冠研究中理应收入高体重者指数。
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