弹劾案2.0落幕 特朗普“煽动冲击国会”罪名不成

（德国之声中文网）在针对美国前总统特朗普的第二次弹劾案中，参议院的投票结果未能达到定罪所需要的票数，因此特朗普最终被宣告无罪。在周六进行的这次表决中，100名参议员中有57人投票支持特朗普有罪，其中还包括7名来自共和党的议员。但是根据美国宪法规定，必须要达到三分之二以上的多数票数，才能够判定有罪。因此，弹劾案最终落幕。

特朗普随后发表声明表示，这次弹劾案是"美国历史上最大规模猎巫行动的新阶段"。因为如果这次的弹劾案通过，那么他就有可能被禁止在未来担任国家公职，也就意味着现年74岁的特朗普将无法参与2024年大选的角逐。他此前曾经暗示，不排除四年后再次参选的可能性。新任总统拜登则表示，参议院这次投票宣布特朗普无罪的结果，提醒了人们民主面临着威胁，而所有的美国公民都有责任捍卫真相。

这次由民主党在参议院发起的弹劾案主要是指控特朗普在1月6日发生的美国国会山冲击事件中"煽动叛乱"。由于弹劾案通过需要三分之二以上的多数，所以周六的表决结果是在意料之中。因此民主党人过去几天还在酝酿其它的行动来打击特朗普，包括应用宪法第14条中禁止任何参与"起义或暴动"者担任公职的规定。不过在共和党的坚决反对之下，这一动议也未能实现。在周六的弹劾案失败之后，参议院也未就是否禁止特朗普未来担任公职进行讨论。

参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）认为，特朗普虽然应该为冲击国会山事件负责，但是反对弹劾案，因为他认为针对已卸任总统发起弹劾是违宪的。"毫无疑问，特朗普总统对于冲击事件的确负有行动上和道义上的责任"，麦康奈尔说，"那些冲击国会大厦的人，当时是认为自己在按照总统的意愿和指令行事。"他指责特朗普宣扬阴谋论，意图推翻选举结果，破坏选举机制。这位共和党领袖指出，作为普通公民的特朗普仍然可能被追究刑事责任。

参议院议长、民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）表示，共和党人拒绝追究特朗普责任的做法，将会"作为我们国家最黑暗的一天和最耻辱的行动之一永远被铭记"。拜登也说："这个历史中的悲哀章节提醒我们，民主是多么的脆弱。"这位现任总统强调，虽然弹劾案未能通过，但是其中控诉的内容都是毫无争议的。即使是像麦康奈尔这样投反对票的共和党议员，也是认为特朗普犯有"可耻的渎职"罪，并且要为冲击事件负责。

拜登还表示，现在必须要消弭冲突，治愈民族之魂。"这是我们面对的任务，需要我们一起去完成"，他强调，"因为我们是美利坚'合众国'"。

在1月6日的冲击国会山事件中，有5人遇难，其中包括一名警察。特朗普的辩护律师指出，这些示威者应该自己为自己的行动负责，而不是时任总统。而且在冲击事件发生之前，特朗普发表的受争议言论也应该收到言论自由的保护。特朗普是美国有史以来第一位经历两次弹劾案的总统。2020年2月5日，因乌克兰丑闻而发起的弹劾案在参议院未得到通过。

雨涵/叶宣（路透社、德新社）

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