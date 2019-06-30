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张丹红
德国之声经济新闻部记者
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德国工匠精神从何而来？
德国工匠精神从何而来？
一般认为，“德国制造”的秘诀是德国的工匠精神。而工匠精神的内涵是什么？它在世界上是独一无二的吗？张丹红将为我们解密。
文化
2019年6月30日
2019年6月30日
我的融入史（26）：上帝与士兵
我的融入史（26）：上帝与士兵
假如张丹红在90年代初没有打算嫁给一个联邦国防军的牧师，她永远也不会知道她对某些德国机构来说是个不受欢迎的人。
文化
2019年6月8日
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我的融入史：打工记
我的融入史：打工记
几次假期打工，张丹红结识了三教九流的德国人。她也由此知道什么工作不适合自己。
文化
2019年6月1日
2019年6月1日
我的融入史（24）：资本主义万岁
我的融入史（24）：资本主义万岁
考了驾照，张丹红迫不及待地想把学到的东西付诸实践。她的德国男友建议她先买一辆便宜的二手车。她照办了。
文化
2019年5月26日
2019年5月26日
我的融入史（22）：文化休克狂欢节
我的融入史（22）：文化休克狂欢节
张丹红自以为为德国冒险做好了充分的准备。来德国4个月之后，第一个狂欢节从天而降。她发现，讲一口流利的德语还远远不够。
文化
2019年5月12日
2019年5月12日
我的融入史(21)：错误的选择
我的融入史(21)：错误的选择
张丹红的第一个德国男友与她想象中的理想伴侣背道而驰。分手之后，她对这位看似一切都毫不在乎的男人油然而生敬意。
文化
2019年4月13日
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