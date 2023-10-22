庇护与逃亡：德国要如何应对越来越多的避难申请？

（德国之声中文网）几乎所有政治决策者都一致认为，德国的庇护及移民政策需要改善。许多负责难民住宿和生活供给的市政府都感到自身负担已达到极限，并抱怨住宿资源有限及经费不足。

最近，德国联邦政府向各级地方政府提供了17亿欧元用于明年的移民住宿、生活和融入，数额低于今年。城镇联合会总干事兰斯贝格（Gerd Landsberg）对此提出批评。他在德国《商报》（Handelsblatt）上呼吁“更多秩序、更多限制、在欧洲实现公平分配以及为地方政府所承担的众多任务提供充足资金支持。”

柏林：“承受巨大压力，但未超负荷”

柏林社会部副部长、来自社民党的布兹古尔特（Aziz Bozkurt），是社区接纳工作的组织者之一。他于本周中旬公布了德国首都的最新相关数据：在柏林，寻求庇护者的数量较去年增加了近32%。

布兹古尔特称在从泰格尔机场改造而来的难民抵达中心表示，柏林政府面临着巨大的压力，但也尚未达到超负荷状态，至少目前还没有。截至9月底，柏林已接纳近1.2万名新的寻求庇护者，而去年全年只有约9000人。

压力不断上升，但2015年的情况要严峻得多，当时大量主要来自叙利亚与阿富汗的人涌入德国：根据联邦移民与难民局（BAMF）的数据，仅柏林当时就有3.33万名寻求庇护者登记。

布兹古尔特还担任柏林难民事务局（LAF）的代理负责人。最近，一些员工匿名向他紧急致信，并抱怨了“灾难般的状况”。

布兹古尔特告诉DW：“我并不隐瞒我的办公室负担很重，这是一个艰难的情况。”如果联邦政府声称没有更多资金，那么就必须重新审视债务刹车的做法，国家必须再次借债。

联邦政治中的激烈辩论

是否会发生这种情况？德国总理肖尔茨邀请了反对党领袖基民盟主席梅尔茨进行会谈。据说，重点会放在最近主导德国政治辩论的许多政策建议上，例如难民人数的上限、代金券代替现金福利以及寻求庇护者承担劳动义务的可能性。

德国政府上周三（10月11日）宣布，他们计划对寻求庇护者进行更严格的规定。德国联邦内政部长法瑟（Nancy Faeser）希望简化及加速在德国未获居留权者的遣返程序。

发生所有这一切的社会背景是，越来越多的德国民众对难民涌入德国持批评态度。虽然根据多项调查，大多数人希望保留申请庇护的基本权利，但在德国民调机构Civey研究所为《焦点周刊》（Focus）进行的一项调查显示，74%的受访者认为自2015年以来，德国接纳过多移民。89%的人呼吁严格执行遣返程序，尤其是犯罪分子的遣返。实际上，这在实践中通常并不容易，因为许多原籍国拒绝接收被遣返者。

小难民城

布兹古尔特带领记者们参观了泰格尔难民抵达中心场地及其集装箱住所。已经有4000人住在这里，其中来自乌克兰的就有3000人。来自乌克兰的战争难民并不需要经过通常的庇护申请程序。这里的寻求庇护者主要来自叙利亚、阿富汗或格鲁吉亚。

预计在10月份内，能容纳2000人的额外住所将完工，相关工程已经开始。布兹古尔特表示这相当于一个小城市，是他从未经历过的状况。

乌克兰的塔尼亚，阿富汗的亚历克斯

其中两名难民分别是来自乌克兰的塔尼亚（Tanja）与来自阿富汗的亚历克斯（Alex）。他们都不愿意透露自己的姓氏。他们刚来抵达中心不久，但总体而言，他们称自己得到了很好的照顾。

亚历克斯强调自己绝不愿意回到自己的祖国。他告诉DW：“我是那里的一名士兵，塔利班会杀了我的。”

塔尼亚谈到了在政府机构办理手续时遇到的一些障碍，但她仍然显得很从容。与之不同，来自乌克兰的茱莉亚（Julia）和她的儿子在这里似乎很绝望，说没有人能真正帮助她，她已经在这里呆了几个星期，官僚程序使她感到不知所措。

“什么都没有改变！”

在柏林更向南的几公里外，有一家名为“难民独立投诉办公室”的机构。自2021年以来，这家小机构由柏林政府提供资金支持，并已经处理了来自难民的3500项投诉，其中将近一半是在今年内处理的。

该机构负责人普拉姆（Maike Caiulo-Prahm）告诉DW：“由于难民人数众多，住所紧缺逐渐加剧。社会和政治气氛也十分紧张。此外，我们95%的员工本身也有移民背景，因此自己也深受影响。”

咨询师奥古兹B（Oguz B.）补充：“我注意到现在人们的空间变小了。收容所和难民援助的工作人员也抱怨说他们已经不堪重负。每天在媒体上听到和读到必须有所改变，但却什么都没有改变。”

关于加强遣返程序的激烈辩论并没有平静下来。布兹古尔特对于德国内政部长的计划评论道：“这是一项象征性政策，对任何人都没有好处。”布兹古尔特与法瑟一样，都是肖尔茨总理所属的社民党成员。

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