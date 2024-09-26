宇航员可以在这样现实的条件下训练赴月球使命，这也包括潜在的危险。月球上的尘埃就是风险之一：这些尘埃很容易附着在宇航服上并造成损坏；如果吸入肺中，可能伤害健康。因此，在模拟大厅里，也可以检测防护装备以及保护措施。