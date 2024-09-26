带你去看月亮：德国Luna月球训练中心揭幕
高仿真模拟月球上的尘埃以及失重：德国科隆新揭幕的Luna月球模拟设施将为宇航员提供特别真实的仿月球表面环境，来训练登月使命。
全球独一无二
击掌欢庆：宇航员皮斯科特（Thomas Pesquet）和毛尔（Matthias Maurer，图右）9月25日庆祝科隆新的月球模拟设施揭幕。毛尔也是该项目的主要发起人之一。月球模拟设施是欧洲航天局（ESA）与德国航空航天中心（DLR）共同合作的项目，在世界上还属首个。
700平方米月球
从外观看，月球模拟设施（Luna Analog Facility）并不显眼，但内部却有700平方米的仿月球表面环境：岩石以及超过900吨火山石研磨的微细沙尘。此外，训练中心还设有陨石坑，月球上特殊的光线条件以及重力的减少也都可以模拟。
现实的条件——包括潜在的危险
宇航员可以在这样现实的条件下训练赴月球使命，这也包括潜在的危险。月球上的尘埃就是风险之一：这些尘埃很容易附着在宇航服上并造成损坏；如果吸入肺中，可能伤害健康。因此，在模拟大厅里，也可以检测防护装备以及保护措施。
“科隆是离月球最近的地方”
很快，宇航员就可以开始在这里训练了。他们将在Luna训练中心学习如何在月球表面取样、如何穿脱宇航服而不吸入尘埃等等。宇航员盖尔斯特（Alexander Gerst）表示：“的确可以说，科隆是地球上离月球最近的地方。”
新的登月竞赛
科隆的模拟设施也可以测试月球机器人。自1972年美国阿波罗登月计划结束后，还没有人再次登上月球，不过，包括中国、日本、印度在内的国家以及一些私人企业正在加大月球及宇宙空间研究的力度。
祝愿成功
与州长问候：开幕仪式上，除北威州长伍斯特（Hendrik Wüst，图左）、欧洲航天局局长阿施巴赫（Josef Aschbacher）之外，还有美国国家航空航天局（NASA）代表在场。NASA目前也在争取再次实现载人登月使命。不过，由于遇到一系列技术问题，名为阿尔忒弥斯3号（Artemis 3）的该使命目前推迟到2026年9月。
欧洲人何时登上月球
欧洲人会很快在月球上留下真实的脚印吗？在2030年以前不会，因为NASA计划中的使命将首先由美国宇航员执行。不过，欧洲航天局局长阿施巴赫表示，Luna模拟设施让欧洲在月球科研方面“站在最前沿”，也将推动国际合作。