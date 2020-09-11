希望黯淡：北约军事干预利比亚十年后

（德国之声中文网）十年前的起义本应带来转折：2011年2月，利比亚人也在 "阿拉伯之春"走上街头，抗议统治者卡扎菲独裁政权。自1969年起，他铁腕执政40余年。抗议运动很快转成军事对抗，部分军人投向示威者，部分军人则继续站在卡扎菲一边。

暴力事件迅速升级。3月17日，联合国授权国际社会采取军事行动保护民众，自然也就支持了卡扎菲的反对者。两天后，美、英、法等国开始对卡扎菲军队实施空袭。3月31日，北约接管行动指挥权，对反政府武装提供空中支持。

数月之后的2011年10月，反政府武装攻占了卡扎菲的家乡苏尔特。10月20日，这名在逃强人遭反叛人士追杀。一张传遍全球的手机照片上，这名被杀独裁者的血脸赫然在目。

希望落空

起初，卡扎菲之死在西方政治家眼里乃是一个新开始的机会。时任德国外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle）表示，"我们希望利比亚人民在经历了数十年的独裁统治后，现在能够为自己的国家开启一个新的、和平的、民主的篇章。在通往更美好、和平与民主未来的道路上，我们与新利比亚肩并肩"。

这一希望并未成为现实。利比亚国内暴力没有停止，导致内战多年持续。因此，从今天的角度看，北约的使命只是有限成功。

弗里德里希-艾伯特基金会（Friedrich-Ebert-Stiftung）突尼斯办公室利比亚项目经理克莱斯（ Thomas Claes）指出，北约的干预肯定导致了卡扎菲政权直接侵犯人权行为的停止，或大幅度减少，缓和了当时的直接军事冲突，挽救了生命，"然而，它并没有成功地使利比亚长期稳定和民主化。"不过，他在接受德国之声采访时强调，"必须指出，该国今天的不稳定源于卡扎菲时代的政策和犯罪，而其程度远大于北约的干预。"

日内瓦政治共识

近几个月来，在联合国主持下，终于成功说服了地方势力来达成停火协议，这也是因为其中一些势力意识到，利比亚早已成为土耳其和俄罗斯等外部势力介入的国际冲突舞台，若无政治解决，国家就会像叙利亚一样，彻底分崩离析。与此同时，来自利比亚民众的压力也越来越大。

利比亚持续不断的冲突导致数十万民众成为难民

在此背景下，各方在二月初的联合国会议上获突破性进展：理论上代表全体利比亚人民的代表团选举出一个全利比亚临时政府。临时政府的最重要目标：筹备定于2021年12月举行的议会选举。此外，新宪法和新选举法将在此之前生效。此后，临时政府解散。

克莱斯强调，这一路线图原则上指向积极，但也有一些问题，例如，新任总理阿卜杜勒-哈米德-德贝巴（Abdel-Hamid Dbeibah）连日来面临联合国一份机密文件中提出的腐败指控：他被指收买了一些代表的选票。他本人予以否认。克莱斯认为，若指控属实，则人们的这一印象就会强化，即：德贝巴不会只愿意任职到12月。

协议腐败？

可以确定的是，新总理的内阁班子之大引人瞩目：由近30名部长和国务秘书组成。克莱斯猜测，这很可能是为实现这一目标：使尽可能多的派系满意。他指出，"当然，这是通过金融手段实现的。每一集团接管一个部，经此获得国家资金，然后将这些资金分配给自己的客户群体。在我看来，这种发展是未来几个月甚至几年的现实境况。"

此外，克莱斯也不排除这一可能性，即：2014年以来任职的利比亚议员也可能力推在12月之后仍得以保留原职。在这里，获国家资金这一动机亦相当明显，共识和腐败相得益彰。克莱斯指出，"如果真是这样，那么，利比亚可能会发展出一种盗贼制度，在该制度下，腐败实际是体系的一部分。"

稳定与和平这一利比亚未来的最重要目标似乎使该制度显得合理。只是，10年前反卡扎菲起义和北约的干预，在政治上原有更具雄心的目标。

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