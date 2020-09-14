布兰斯塔德：新冠疫情损害了中美关系

（德国之声中文网）曾长年担任爱荷华州长的布兰斯塔德（Terry Branstad)是被特朗普总统任命为驻华大使的。布兰斯塔德也承认，面对压力，中国方面往往也会做出同样的反制措施，从关闭领事馆，到征收关税，无不如此。布兰斯塔德在美国驻华使馆接受采访时表示："令人遗憾的是，我们总是试图平衡双边关系，建立起公平互惠的双边关系，但每当我们采取某种步骤，中方总是要破坏平衡。"

在担任驻华大使三年零三个月之后，布兰斯塔德将在本周末重返爱荷华州。这也是这对夫妇离开家乡爱荷华州时间最长的一次。目前白宫尚未任命驻华大使的继任人选。

继2018年开启贸易战，并继而以国家安全理由对中国高科技巨头华为做出限制性规定之后，今年以来，特朗普当局仍在继续提升对中国的压力。比如加强对中国驻美外交人员和记者的限制，关闭中国驻休士顿领事馆等等。除此之外，美国还在多个层面上不断对中国提出批评，从中国的防疫措施，到南中国海的军事行动，以及中国在香港和新疆的人权记录。

中国则对美方的批评予以驳斥，并采取了对等的反制措施，比如中国也关闭了美国驻成都领事馆。中美双方几乎每天都会进行激烈的交锋。中国外交部长王毅称，中美关系正在面临1979年建交以来最严峻的挑战。布兰斯塔德对美中关系的现状倒没有那么悲观，他表示双方关系过去也曾经历过风风雨雨。不过，他也坦承，对华进一步施压有可能会导致双边关系的恶性循环。

他表示，今年一月签署的第一阶段贸易协定以及中方将芬太尼列入违禁药品清单都是积极的发展势头。此前，美国曾长期试图遏制中国的麻醉品大量涌入美国市场。

在贸易领域，中国已经承诺将保护外国知识产权和工业机密。鉴于中国过去也曾做出过类似的承诺，外国企业均表示，他们会继续观望中国这一次是否会履行诺言。布兰斯塔德说："我认为，在贸易方面，我们已经引起了中方的注意，并已经取得了进展。我希望，今后对待美方媒体人员和外交人员问题上，我们也能取得同样的进展。"

在驻华大使任内，布兰斯塔德曾去过中国很多地方。但他抱怨说，每次出行都必须获得中国政府的批准。

他三次提出请求之后，才于去年获准访问西藏。不过他也表示，在西藏他得以同当地的学生和老师进行开诚布公的交流。总体而言，每次出行的经历都很不相同。

早在担任爱荷华州长期间，布兰斯塔德就同后来成为中国最高领导人的习近平建立起了长期而牢固的友谊，因此他最初被视为是能够理顺美中关系的理想人选。1984年，布兰斯塔德以州长身份访问中国，并同河北省建立了姐妹关系。第二年，习近平作为县级党政官员率领一支农业代表团访问爱荷华州，并首次结识了布兰斯塔德。

即使中美关系出现紧张之后，布兰斯塔德仍认为，他同习近平之间的长期友谊是很有价值的。他表示，2017年到中国赴任后，他曾多次同习近平会面，其中包括2018年年初和习近平的一次家宴，布兰斯塔德的儿孙也出席了这场宴会。"我认为，习近平对我和爱荷华仍充满感情，也喜欢我们对待他的方式。你要知道，在中国文化中，个人关系非常重要，即使我成了美国的代表也同样如此。"

布兰斯塔德表示，新冠疫情对中美关系造成了伤害。他表示，习近平曾向特朗普承诺，疫情已经得到控制，但事实却并非如此。中国在疫情初期的表现遭到广泛批评，但后期采取的严厉防疫措施又得到普遍好评。

布兰斯塔德说："我认为，总统对中国的看法显然在很大程度上受到了这件事的影响。"特朗普认为，中国应当为新冠疫情承担责任。

达扬/洪沙（美联社）

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