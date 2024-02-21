市民公投说不，特斯拉德国工厂扩建遇阻

（德国之声中文网）电动汽车制造商特斯拉计划扩建在柏林附近格林海德（Grünheide）的工厂。但对当地居民的一次公民问卷的结果，让这家美国产业巨头遭遇挫折。根据周二（2月20日）出炉的统计结果，近三分之二的当地居民反对特斯拉扩建。

共7600人参加了问卷，参与率超过70%，显示当地居民对这一议题关心程度之高。虽然问卷的结果并不具有法律上的约束力，但还是足以产生巨大的影响。

两年前，马斯克亲自参加了特斯拉德国超级工厂的开工仪式。工厂的计划生产能力为每年50万辆汽车，现在特斯拉计划将产能提高至每年一百万辆。为此，需要扩大物流设施的用地面积。

在此，供应链安全也是考量因素之一。鉴于红海航运受阻，生产部件无法运到，特斯拉德国工厂今年已被迫停工两周。特斯拉还计划修建一座货运火车站，称其可实现更环保的货物运输，并缓解当地的交通负载。

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飞越德国特斯拉

土地、森林、地下水

格林海德当地政府2022年12月表决同意特斯拉提交一份扩建规划，将厂区面积扩大170公顷。这涉及到100公顷的林地。

市政府对特斯拉的计划持支持态度，认为这能给当地创造就业机会和财税收入，是推动当地经济发展的一个机遇。特斯拉目前的厂区占地300公顷，有12500名员工。

但这一计划在当地民众中引起激烈争议。除了砍伐大片森林受到很多人的反对，不少居民还担心，扩建后的工厂会消耗更多的地下水资源，并指出规划厂区一部分位于水资源保护区内，本已违规。格林海德所在的勃兰登堡州是德国受干旱缺水困扰最严重的地区之一。当初在讨论特斯拉在此地建厂之初，“用水之争”就是当地民众最主要的一项顾虑。

自去年下半年以来，扩建计划的反对者就在当地开展了宣传和动员活动，后来又争取说服民众参与问卷并表态反对。

超级工厂被打上问号

特斯拉的扩建规划尚待批准。此次公民问卷的结果虽然不具法律约束性，但势必成为格林海德市政府决策的重要依据。部分市议员在问卷举行前就公开表示，将根据问卷结果在表决中投出自己的一票。

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格林海德市长、无党派人士克里斯蒂安尼（Arne Christiani）周二表示，被民众拒绝的扩建计划将不会以现有版本提交市政府审议，而是必须进行修改。此外，土地出售计划还必须得到勃兰登堡州议会的财政委员会的批准。

社民党籍的勃兰登堡州经济部长施泰因巴赫（Jörg Steinbach）则认为，地方政府和特斯拉应该将问卷结果当作“动力”，以更加努力地消除民众对扩建项目的顾虑。

反之亦有“成功”例子

特斯拉工厂扩建遇到的阻力，反映了大型建设项目，包括工业项目在德国普遍面临的争议。但也有与之相反的例证。去年9月在巴伐利亚的施特拉斯科辛（Straßkirchen），居民在“公投”中以多数赞成汽车制造商宝马在当地建造一座电池工厂。

推动公投的是建厂计划的反对者，他们拒绝让宝马占用约100公顷耕地，试图通过公民投票阻止，但未能获得成功。

（德新社、德广联）

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