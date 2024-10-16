包括雷诺在内的许多欧洲厂商，也都在本届车展上推出新产品，以面对成本更低、研发周期更短的中国竞争者。面临欧盟关税重击的诸多中国车企，也多少因此没有宣布上调价格。和2022年的巴黎车展相比，中国品牌占比从当时的一半下滑到今年的五分之一。