巴黎车展 中欧车企摆擂台
尽管面临欧盟对华电动汽车关税，许多中国车企依然高调参加本周的巴黎车展。与此同时，欧洲厂商也在努力迎合那些对高价位电动汽车望而却步的消费者。法国总统马克龙也现场参观了巴黎车展。
在欧洲生产
来自中国的零跑汽车在巴黎车展上推出了一款名为B10的紧凑型SUV。根据零跑产品规划部门的信息，该车型将在波兰生产以更好地服务于欧洲市场。该车型的售价尚未公布。
在欧洲组装
零跑还在巴黎展示了一款面向日常通勤需求的小型电动汽车T03，零售定价18900欧元。这款汽车将从中国进口零部件，然后在波兰组装。零跑汽车在中国之外的销售都是与全球第四大车企斯特兰迪斯合资进行的。零跑在9月刚刚开始在欧洲销售。
盼欧中和解
同样来自中国的小鹏汽车此次是首度参加巴黎车展，并推出了时尚新车型P7+。该公司副董事长兼总裁顾宏地（右）表示，如果在10月底之前欧中双方无法为关税争端找到妥善解决方案，小鹏的欧洲扩张计划可能会遇到麻烦。
穷人买不起?
中国电动车巨头比亚迪也在巴黎车展上推出新车型。该公司副总裁李柯在车展上表示，本就价格高企的欧洲电动汽车现在又面临额外关税，“这让人非常担忧，会阻止穷人购买电动汽车。”
警惕新风险
斯特兰蒂斯的首席执行官唐唯实(Carlos Tavares)则在车展上警告说，欧盟对中国产电动汽车加征关税可能会导致中国车企在欧洲设厂，从而加剧欧盟内部的产能过剩。他还“不排除裁员或者出售品牌的可能性”。除了斯特兰蒂斯，大众、奔驰、宝马等其他欧洲车企近期也都发布了盈利预警。
不需要驾照
法国车企雷诺集团的子公司Mobilize在巴黎车展上推出了袖珍电动车型Duo，单次充电续航裡程约为100公里。根据欧洲法律，没有完整驾照的14岁以上青少年只需8小时培训即可驾驶这样的双座塑料外壳袖珍车型。
欧洲正努力
包括雷诺在内的许多欧洲厂商，也都在本届车展上推出新产品，以面对成本更低、研发周期更短的中国竞争者。面临欧盟关税重击的诸多中国车企，也多少因此没有宣布上调价格。和2022年的巴黎车展相比，中国品牌占比从当时的一半下滑到今年的五分之一。
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汽车与交通法国2024年10月16日
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