巴黎上诉法院确认萨科齐罪成但减刑

（德国之声中文网）巴黎上诉法院周三（2月14日）作出判决，法国前总统萨科齐2012年大选期间非法使用竞选资金的罪名成立，被判处1年监禁。其中，6个月为缓刑，另6个月在监狱外执行。

2021年，下级法院对此案做出判决，判处萨科齐一年监禁，但他随后提起上诉，判决缓期执行。

巴黎上诉法院判决称，允许萨科齐通过佩戴电子手环等替代方式服刑，无需入狱。

萨科齐的律师戴斯里（Vincent Desry）表示，这位前总统将在法国最高法院对上诉判决提出质疑。他说："萨科齐先生是完全无辜的，他已经注意到这一判决，并决定向最高法院提出上诉。"

非法使用竞选资金罪

萨科齐在2007年大选中以53.1%的得票率获胜，但在2012年大选中输给了社会党候选人奥朗德。

在法国，总统候选人的竞选资金上限为2250万欧元。检察官称，萨科齐在2012年的竞选活动中花费了近4,300万欧元，超出部分由其所在政党通过一系列虚假发票进行掩饰。

但萨科齐一直否认有报道称他所在的共和党（当时名为"人民运动联盟"）与一家名为Bygmalion的公关公司合作，以隐瞒其竞选活动的真实费用。

在听证会上，萨科齐将责任归咎于他的竞选团队中的一些成员。他对法庭说："我没有选择任何公关公司，我没有在任何报价单和发票上签字。"

萨科齐诉讼缠身

萨科齐2007年至2012年任法国总统。近年来，他身陷多场官司，先后被指控犯有腐败、受贿、影响力交易和违反竞选财务规定等罪行。

2007年至2012年任法国总统的萨科齐近年来身陷多场官司

萨科齐还被控在2007年总统竞选中非法接受当时的利比亚卡扎菲政府资金，此案将于2025年开庭审判。

尽管官司缠身，萨科齐在法国政坛右翼仍享有相当大的影响力和声望。他还与马克龙总统保持着良好关系。据法国媒体报道，两人曾多次共进晚餐，讨论政治问题。

（法新社、路透社）

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