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德国南部一联邦州，面积居全国第一，人口排名第二
首府为慕尼黑
周二，本年度诺贝尔物理学奖揭晓，德国慕尼黑马普量子光学研究所所长克劳斯同两名来自美国和法国的科学家一道获得了这一奖项。
每年，慕尼黑啤酒节都会吸引数百万人前来享受啤酒、舞蹈,与亲朋好友相聚，其乐融融。但欢乐之下隐藏着需反思和警醒的一面。
20年来，咨询委员会一直在处理有关纳粹掠夺艺术品的复杂案件，但这在缺乏归还法案的情况下几乎难以完成。
一年一度的慕尼黑啤酒节又在如火如荼地进行中。在这个德国最大的民俗节庆期间，你能看到穿着巴伐利亚传统服装的男男女女，臂力惊人的啤酒侍应生，还有很多其它的热闹景象……
闻名世界的十月啤酒节已在慕尼黑开幕。传统服饰又将大行其道，但也并非一成不变，比如紧身连衣裙（Dirndl）——2023年芭比元素也穿插其中。
慕尼黑啤酒節（或稱10月節Oktoberfest）是世界最大的民間節慶，為期18天，除了在大帳棚裡喝啤酒吃豬腳，現場還有遊樂設施與各種表演節目，內城也有來自巴伐利亞與其它地區的幾十個團體舉行盛大花車遊行。從現在到10月3日持續進行，邀請全球遊客來訪！
慕尼黑国际车展（IAA）正在进行中。来自中国的电动汽车颇受关注，连德国外长也不禁要坐进去感受一下。一些观察家甚至调侃“这是中国的IAA”。下面我们就带您了解几款来自中国的新车。
德国是传统的汽车工业大国，但今年的慕尼黑车展上，中国汽车制造商却让德国汽车工业的尴尬境地暴露无遗，燃油汽车已经没有了未来，但德国的电动车技术却还在起步阶段徘徊不前。
2023年慕尼黑国际汽车展开幕，中国电动汽车制造商高调登场，在德国汽车制造商的地盘上大秀肌肉。有人说，这次车展之后，市场将会改天换地。
今年的德国慕尼黑国际车展是电动车的舞台，特别是中国电动车制造商借此机会在欧洲推出更先进、更低价的车款。受到来自中国竞争者的压力，欧洲汽车制造商不得不加紧转型的脚步，努力赶上这波电动车的热潮。
德国对华出口下降的幅度远高于预期。德国《资本》杂志发表的专栏评论分析指出，这是因为以往对华出口的德国企业现在开始在中国当地开辟生产线。德国企业开启的“另类脱钩”能否有效地对抗地缘政治风险？《明镜周刊》关注到中国电动车对挺进欧洲市场摩拳擦掌，德国汽车商未来几年恐怕日子难过。
周一，世界最大规模的车展之一--慕尼黑车展拉开帷幕。特斯拉缺席十年之后，再度登台亮相，同来自中国的厂家争夺电动车行业的霸主地位。
俄乌战争爆发后，欧盟在安全问题上猛然觉醒，打开资金闸门。然而，进去本身还创造不了安全。
来自中国江苏的一名太阳能企业股东和前高管因在德国受到经济违法指控，在慕尼黑机场被拘捕。虽然他很快被释放，但案件进展仍令人关注。
柏林、汉堡、慕尼黑——德国有许多值得游览的城市。我们在这里为您介绍德国按照人口排列最大的十个城市及其旅游亮点。
周三，德国警方在七个联邦州发起了针对激进派气候保护组织“最后一代”的搜查行动，行动中并没有人被捕，但警方冻结了一部分涉案资金和账户。
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