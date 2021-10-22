巴丢草意大利个展 中国使馆施压未果

（德国之声中文网）华裔艺术家巴丢草计划11月在意大利举办个人作品展。中国驻意大利使馆致信展览举办地布雷西亚市政府，要求取消展览。布雷西亚市长周五（10月22日）对媒体表示展览计划不会改变。

这一展览题为"中国（不）靠近"--China is (not) near，定于11月13日开幕，为期3个月，举办地点是米兰以东约100公里的意大利北部城市布雷西亚（Brescia）。展览可能包含批评中国政治打压和对新冠大流行有关信息进行审查的内容。

出生于上海的巴丢草曾就读于华东政法大学，2009年移居澳大利亚后，开始创作政治漫画。他的作品多抗议中国政府对人权的打压与伤害，其中有"勿忘六四"系列，也有诸多讽刺中国领导人习近平的漫画。巴丢草的漫画大多以红与黑作为基底，除了用红色象征恐惧与暴力外，也透过黑色来表达压抑与绝望。

巴丢草国际上被称为"中国的班克西"（ Banksy，英国著名涂鸦艺术家）。在他的社交媒体称自己是"被中共捕猎的华裔澳籍艺术家"（Chinese-Aussie Artist hunted by CCP）。他的作品免费公开在网络上，得以广泛流传。

本周三美国NBA球星、波士顿赛尔蒂克队的埃内斯·坎特（Enes Kanter）在与纽约尼克斯队的比赛中所穿的印有"自由西藏"字样的鞋子，就是由巴丢草制作的。

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2018年11月，计划在香港举办的一场巴丢草作品展因“安全原因”被临时取消。

巴丢草的作品为香港抗争发声

布雷西亚市长德尔波诺（Emilio Del Bono）周五对意大利《页报》（Il Foglio）表示，市政府不会按照中国大使馆的要求取消巴丢草的展览。他说，这不会影响意大利和中国人民之间的友谊，"重要的是应该表明，尽管批评（对方）的一些事情，我们仍然可以是朋友"。

副市长卡斯特莱蒂（Laura Castelletti）此前曾发推称，"对我们来说，艺术和表达自由是最基本的组合"。推文配图是报纸上有关中国驻罗马大使馆文化处要求取消展览的报道。

当地报纸《布雷西亚新闻》（Giornale di Brescia）引述了中国使馆文化处写给市政府的一封信，指责巴丢草的作品"充满反华谎言"，"颠倒事实、散布不实信息"，恐会误导意大利公众，危害中国和意大利之间的友好关系。信中对展览表达"强烈不满"，要求市政府"尽快采取行动，取消上述活动"。

巴丢草在社交媒体上称，布雷西亚的展览是他的首次国际性个人作品展。

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（法新社等）

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