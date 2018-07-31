山东老兵遭拘捕 上访真相谁人知

(德国之声中文网) 中国官媒新华网12月9日发文，宣布公安对山东平度「暴力袭警、打砸车辆」的份子采取刑事强制措施。同日，佳士工人声援团撰文批评新华网、人民 日报的文章将平度老兵维权事件「歪曲抹黑为少数不法分子蓄意挑起的暴力犯罪」。

新华网将事件来龙去脉做了以下整理: 9月30日至10月4日，山东平度人员于某峰、栾某军、兰某光以「退役军人」旗号串联动员，策划国庆节期间以「旅游」名义进京上访。10月5日上午至6日中午，青岛和山东其他地市及安徽、江苏、河南、河北、辽宁等省市部分人员陆续到达平度市人民会堂广场，人数增至约300人。在10月6日下午14时36分至43分，聚众人士利用原先准备好的大锤把与镐把打砸车辆，并用灭火器向执勤民警和警用大巴喷射干粉。新华网称，十一分钟的混乱当中，共导致34名执勤民警及群众受伤，1部警用大巴、3部社会车辆被砸毁。104家商场、超市、门店被迫关门停业，11条公交线路960辆次公交车被迫调整运营，多条道路无法通行，直接经济损失达820余万元。

新华网报导，针对钟某峰、郑某冰、葛某高等10人，公安机关分别以涉嫌妨害公务罪、故意伤害罪、聚众扰乱公共场所秩序罪、寻衅滋事罪等，依法采取刑事强制措施。

佳士工人声援团反驳

然而针对同一事件，佳士工人声援团却呈现了完全不同的版本。声援团表示，老兵因年龄与工作经验的限制，陷于贫困，相关优抚安置政策并未获得落实。而几位平度老兵前往北京旅游途中，遭到当地副公安局长雇用黑社会拦截殴打。各地老兵听闻后气愤而前往声援，人数一度到达上千。现场特警最后以催泪瓦斯进行清场，装甲车与机枪在一旁待命。

该声明谴责新华社与人民日报「抹黑」老兵，特指人民日报旗下的环球时报主编胡锡进，曾在10月8日发表署名「单仁平」的文章《老兵聚集与特警对峙，他们都是谁，诉求是什么？》，声称「一些老兵情绪激动，但也没有动手，双方无新的冲突」，两个月后的现在却强调老兵有犯罪前科，「人民日报的描述竟变成了暴徒们在恶意挑衅....暴露出来的是人民日报自相矛盾的逻辑」。

10日，新华网刊登「退役军人事务部」通知，当中要求「要落实首办责任，以减少越级到省访进京访。」加大网上信访宣传力度，「让退役军人切实感受到通过网上信访反映问题与来信、来访具有同等效力。」

该文提及「对极少数打着『退役军人』旗号的违法犯罪分子，要积极配合公安部门依法处置」，与新华网叙述山东平度老兵事件的措辞一致，此通知很可能是因应山东老兵事件做出的配套措施。

罗法/乐然(美联社、路透社)