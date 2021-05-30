居家办公：身份地位新象征？   

（德国之声中文网）新冠疫情过后，工作世界也会比此前更灵活。尤其各大公司会更看中灵活的工作流程。以SAP为例，未来这家软件巨头将给予员工完全的自由，自己决定是在家、在路上还是在办公室工作。SAP新任董事怀特（ Julia White）在接受路透社采访时表示，“我们愿让员工自行选择”。就在6月1日，这家位于瓦尔多夫（Walldorfer ）的达克斯公司在致约10万名员工的一封电子邮件中承诺，“100%的灵活性和基于信任的工作场所是常规，而非例外”。负责市场营销的怀特透露，在该公司内部的一项意见调查中，94%的员工表示赞同这一做法。

全新工作方式：视频会议在新冠危机之前是例外，现在则成常态 并不适合所有人

尽管如此，即使在数位化的公司里，也不是所有员工都不想在办公室工作。毕竟，居家工作好坏与否的决定性因素是生活环境，而非工作类型。这是达姆施塔特工业大学（TU Darmstadt）就居家办公的机会与风险所做的一项广泛调查的核心发现。因为，哪里有赢家，哪里也就有输家。然而，达姆施塔特研究人员的发现远远超出了这一至理名言。他们警告说，全面实施居家办公有可能造成社会分裂。

在德国，新冠疫情爆发前，居家办公可能只是少数人享有的便利；而在似乎无休止“停摆”的新冠时代，它成为了一种大众现象。但是，绝非每个人都因能居家工作而快活。尤其是在住宅小的情况下，必须长达数月采用网络科技居家办公，同时在照顾幼儿和安排子女在家上课之间达到平衡，便成为持续性的压力。若还因缺少独立的书房，不得不把厨房、客厅或卧室用作家庭办公室，压力就更大了。

数据 有代表性

人们如何以及在哪里居家办公？员工如何看待这一工作方式？居家工作效率如何？它成功的决定因素是什么？在2020年6月、8月和10月的３次调查中，共有952名公司职员作了回答。达姆施塔特工业大学称，被选定的受访者主要代表了德国的办公室职员。

研究结果呈现出一幅有区别图象：居家工作的现实和社会对它的看法之间存在着重大差距。根据该调查结果，新冠疫情前，已有很多人居家工作，数量多于人们此前的设想。而且：知识性工作远没有一般所认为的那么容易居家完成。超过三分之一的员工还表示，居家工作效率不及办公室。

住房状况是最重要因素

达姆施塔特工业大学房地产经济和建筑管理系主任普夫努尔（Andreas Pfnür）强调：“人们的生活方式在很大程度上决定了他们是否能够有效居家办公。住房情况比工作类型或孩子数量更关键。……我们没有想到会是这样。”他表示，被调查对象对自己住房情况、地理位置和设施越满意，对居家办公的满意度和效率便越高。

不过，根据这项研究，并不仅仅是那些有较大住房和独立工作间的人对居家工作更满意、更成功。薪资水平较高、有多年工作经验的员工在居家办公中也表现良好。

相比之下，尤其是单身的或年轻的员工，往往住宅较小，因而更会抱怨孤独、与办公室同事之间缺乏互动。

拥有良好的硬体设备是居家办公的重要条件

作为身份象征的居家工作

该研究表明，居家办公的模式不能随意外包给家庭，传统的办公室会继续存在。达姆施塔特工大研究人员发现，居家工作必须具备相应框架条件：良好的家庭办公设备必不可少；居家办公必须是出于自愿的决定。“而若公共部门和雇主方不能因时制宜，则一个以居家办公为基础的工作世界就有可能导致社会乱象。”

为此，普夫努尔警告说，居家办公打开了一条进走向两级社会”的道路：“有的员工拥有诱人的工作，完全可在自己舒适的家里完成；有的人生活环境较差，居家办公直如受罪，难有效率。”

他总结道：“居家工作正成为新工作世界中赢家的一种身份象征。”

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