尹锡悦误判权力引发动荡 韩国经济及国际地位受冲击

观察人士认为，尹锡悦的戒严决定似乎旨在让自己免受弹劾，但实际上却适得其反，激发了更大范围的公民抗议。同时，这场混乱还暴露出韩国民主框架的深层脆弱性。

（德国之声中文网）韩国总统尹锡悦突然发布戒严令，仅在150分钟后便遭到国会否决。尹锡悦周三（12月4日）在全国演说中表示，他已接受国会要求解严，撤出投入戒严事务的军事部署。

路透社发自首尔的消息称，经历了一夜从戒严到解禁的动荡之后，周三清晨首尔街头表面上已经恢复了正常。不过，分析人士认为，抗议行动将会此起彼伏，直到尹锡悦辞职。

军事介入加剧危机

戒严令发布之后，包括韩国精锐部队第1空降旅在内的军事力量被部署到国会。军方动用直升机，打破窗户，并与议员发生冲突。这一高度军事化的行动，让人们联想起1980年军队残酷镇压民主抗议者的痛苦记忆。

数小时内，190名来自执政党和反对党的议员于凌晨0时48分紧急开会，要求撤销戒严令。国会迅速行动，于凌晨1时全票通过解除戒严的决议案。

12月4日，韩国国会工作人员与执行戒严任务的军人发生冲突 图像来源: Cho Da-un/Yonhap/AP/picture alliance

有分析人士认为，这项迅速的政治行动不仅推翻了尹锡悦的戒严决定，还彰显了韩国民主制度在极端政治危机下的坚韧性。同时，军事介入加剧了尹锡悦面临的政治危机。

尹锡悦对权力的误判

分析人士表示，这位韩国总统选择了错误的时机对政治对手发动攻势，这一决定使他的处境比以往更为糟糕。

"反对党一直滥用其立法地位强行通过尹锡悦认为不符合国家利益的法案，并对尹锡悦的妻子展开法律调查，同时对政府高官提出了一系列弹劾动议。" 金大中和平基金会理事会成员金尚佑对德国之声说，"媒体和公众对反对党的行为有诸多批评，尹锡悦似乎误以为这意味着他拥有比实际更多的支持。"

反对党能够采取这些行动，是因为他们在今年的中期选举中胜出，占据了议会多数席位，使尹锡悦基本上处于无能为力的状态。

就在尹锡悦宣布戒严之前，《韩国时报》的一篇社论指出，在野党正在"利用其议会多数席位推进自己的议程"，指责其"将弹劾动议武器化以对付重要官员，并操纵预算审议以削弱内阁部长、国营机构负责人及其他不同意见人士。"

韩国国会迅速行动，于12月4日凌晨1时全票通过解除戒严的决议案。 图像来源: Kim Hong-Ji/REUTERS

"尹锡悦宣布戒严的行为似乎既是法律上的越权，也是政治上的误判，这不必要地威胁了韩国的经济和安全，"首尔梨花女子大学国际研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）表示。

他对德国之声说："在公众支持率极低，且在党内和政府内未获得强力支持的情况下，总统本应意识到实施戒严法令的困难。"

伊斯利说："他像是一个四面楚歌的政客，试图以绝望的手段应对不断增加的丑闻、制度性监督和弹劾呼声，而这一切现在可能会愈演愈烈。"

伊斯利补充道，尹锡悦在戒严令被议会否决后立即撤销这一法令是正确的，此举"降低了暴力或宪法危机的可能性"。

韩国面临政局不稳

尽管如此，随着行政和立法机构之间的僵局持续，韩国正进入一段政局不稳的时期。

"当选为总统时，尹锡悦有26年的检察官经验，但毫无政治背景，对如何治理国家一无所知，"金尚佑说，"人们投票给他是因为他不是传统政客，他宣称自己没有对政治包袱，不需要对谁效忠。"

反对党已呼吁尹锡悦立即辞职，而首尔各界正在为更多的抗议活动做准备。

金尚佑说："当下局势很微妙。人们听到'戒严'这个词时，立即回想起军事独裁统治下的那些年代。如果公众情绪过于激动，就会发生危险。"

观察人士认为，尹锡悦的戒严决定似乎旨在让自己免受弹劾，但实际上却适得其反 图像来源: Sem van der Wal/ANP/picture alliance

令人不安的程序漏洞

尽管国会迅速采取行动，但军事力量出现在国会内部的场景仍然引发了人们深切的不安。议员和工作人员搭建路障与军队对抗，军方强行闯入的画面令国内外震惊。批评者质疑政府是否正在向威权主义靠拢。

特别是第1空降旅的部署引发了人们对韩国民主制度权力制衡的担忧。有报道指出，戒严的实施存在令人不安的程序漏洞，包括国防部长金永贤绕过总理韩德洙作出决定，削弱了制度监督的关键环节。

包括尹锡悦领导的执政党在内的批评者谴责这一举动为触犯刑法而且走向威权主义。人们猜测，尹锡悦在面对支持率下降（仅剩约20%）以及包括妻子涉嫌贪腐在内的政治丑闻压力下，试图采取极端手段重新掌控局势。

观察人士认为，尹锡悦的决定似乎旨在保护自己免受弹劾，但实际上却适得其反。这一事件反而激发了更大范围的公民抗议，并加剧了要求弹劾他的呼声。

对经济与国际关系的影响

哈佛大学亚洲中心研究员李成贤认为，此次事件让投资者信心的迅速流失，对经济和国际关系的打击非常严重。像三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和现代（Hyundai）等对韩国的全球经济地位至关重要的公司，特别容易受到这种不稳定局势的冲击。

韩国政治未来的不确定性还可能对国际贸易和供应链产生连锁反应，特别是在工业技术和汽车制造等关键领域。

12月4日，韩国民众上街抗议，要求尹锡悦下台 图像来源: Lee Jin-man/AP Photo/picture alliance

韩国民主历史上的警示时刻

尽管国会迅速推翻了戒严法令，但这场风波在韩国政治格局中留下了深远的影响。这场混乱暴露出韩国民主框架的深层脆弱性。

李成贤认为，此次戒严事件标志着韩国民主历史上的一个令人担忧的时刻。尽管国会通过决议解除戒严恢复了一定程度的秩序，但这一事件暴露了韩国政治体系的脆弱性以及行政权力过度扩张的潜在风险。

李成贤对德国之声表示，此次事件还引发了人们对韩国民主未来的严重质疑，包括其制度的有效性以及在内部分裂日益加剧的情况下保持稳定的能力。这一事件的地缘政治影响也不容忽视，韩国作为东亚稳定支柱的角色受到挑战。

（德国之声记者Julian Ryall、通讯员子齐等报道）

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