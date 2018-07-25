“小心，这里有裸体！”

（德国之声中文网）"为了您的自身安全，我们必须保护您免受裸体画的不良影响"， 两名穿着制服的男子说，他们阻止一些游客在安特卫普的鲁本斯故居观赏这位十七世纪艺术家的裸体画作品。

在他们的深色制服上印有脸书的蓝色字母"fbi"即"社交媒体检查员"。他们仔细地询问来访者的Facebook帐号。如果没有Facebook帐号，则可以继续观看这些画作；要是有帐号，则要求不要看那些裸体画作。

"丑闻！"耶稣几乎衣不蔽体

这个行动事出有因：比利时近来在脸书上宣传佛兰德地区的一系列旅游活动，以推广他们为期两年的特别企划"弗拉芒大师"。其中有鲁本斯关于耶稣的名作《下十字架》（The Descent from the Cross），画中耶稣身上的布仅遮住重要部位。

然而在脸书的广告规范中，禁止展示对青少年可能产生不当影响的内容，其中包括"裸体或者隐性裸体，即便用于艺术或教育目的也不例外，唯独雕像除外"。

1640年在家乡安特卫普逝世的鲁本斯(Peter Paul Rubens)被誉为是17世纪的艺术天才。他以色彩鲜明的大幅画作闻名，特别擅长描绘丰满而性感的女性肖像，对欧洲的巴洛克艺术有深远的影响。不过，这些在脸书的规范之下都不关键，裸就是裸，图片被删除，广告也被拿下。

请扎克伯格喝杯咖啡

这个视频呈现了民众对线上审查的反应。佛兰德地区的博物馆和旅游委员会在一封写给脸书总裁马克·扎克伯格的公开信中抱怨道："这其实让我们有点发笑，但您的文化审查方式也让我们的生活窒碍难行。"

他们讲述了在脸书上传播艺术时所遇到的这些审查规范问题，并向扎克伯格发出了邀请，来当地喝咖啡、面对面聊。

轻待大屠杀否认者

扎克伯格上周在说明脸书上允许和禁止的内容时，引起了不小的轰动：

他在接受技术平台"Recode"采访时表示，他身为犹太人，不认为脸书应删除网页上那些否认大屠杀的言论。 总的来说，他的想法是脸书不应该在平台上禁止那些持有错误观点的人，除非他们煽动暴力。

否认大屠杀在德国被视为是煽动民众，要受到法律追究，但在美国却是合法的。 在过去，那些在德国否认大屠杀的贴文都已被脸书删除。这样的做法在未来可能还是如此，不过这并不适用于美国。

扎克伯格的言论引发众怒。 例如，以追踪仍活着的纳粹罪犯闻名的西蒙·维森塔尔中心（Simon Wiesenthal Center），严厉谴责扎克伯格："否认大屠杀就是典型的假新闻，纳粹大屠杀是历史上最深切的暴行。"

自称全球每月约有22亿活跃用户的脸书，与独立事实查核员共同合作，检视假新闻并限制其散播。

《自由引导人民》同遭审查

佛兰德博物馆馆方决定，以视频这种温和但吸引眼球的方式向脸书抗议。他们在信中提到，如果问题得到解决，他们除了请喝咖啡外，还会请扎克伯格喝比利时啤酒。他们抗议将文化遗产归类到色情且对未成年有害的级别，他们认为Facebook上应该允许看到鲁本斯的作品。

据比利时日报"Het Laatste Nieuws"报导称，脸书已经回应馆方的面对面对话邀请，并重申鲁本斯画作不会在一般的贴文中受到审查 ，但作为广告显示时则有更为严格的检视。

此前，其他艺术珍品也曾成为严格规范下的牺牲品，比如这尊旧石器时代小雕像"维伦多夫的维纳斯"，因其展示丰满且赤裸的女性形体也遭脸书删除。而裸体雕像本在脸书上有豁免权。 此外，法国画家库尔贝画作《世界的起源》的照片同样受到审查，画中彩绘出逼真写实的女性阴道；另外还有1830年法国画家德拉克罗瓦的名作《自由引导人民》，因为裸胸的玛丽安娜--法兰西国和国的国家象征。

回到鲁本斯画作。这位大师的裸体画在17世纪引起的争议似乎还没有现在多。比利时馆方肯定地表示："如果那个时代就有脸书，鲁本斯肯定有很多粉丝。"