小布什接受DW专访: 默克尔讲原则、富于同情心

美国前总统小布什本已不接受采访。不过为了默克尔，他做了一个例外，在默克尔对华盛顿的告别之行前夕，他接受了德国之声专访，其中谈到了自己与默克尔的关系，表达了一些非常个性化的见解。
（德国之声中文网）布什家族庄园紧挨着大西洋，靠近缅因州肯尼邦克港（Kennebunkport），驱车从波士顿往北走，不到两小时。还在我们的摄制组用黑色织物制成的屏幕为采访准备好光线充沛的客厅时，小布什（George W. Bush ）突然出现了，比约定的时间提前近一小时。
他穿着短裤和一件点缀着斑斓色彩的亮绿色T恤，嘴角叼一根尚未点燃的雪茄，手上有一台IPAD。"我愿意为我亲爱的安吉拉做这件事，"他说。
很快，他便以一种舒适、真诚的方式开始交谈，首先讲到默克尔，然后讲到他的绘画，让我们看储存在iPad上的自己的画作。他透露，他全天在画架前度过，自离开白宫，画笔已成为他的一种政治表达手段。 这之后，在他为电视采访换装时，我想，已经打开气氛了。
小布什已经远离政治舞台。他表示，如今接受采访时，通常只谈论绘画艺术。不过为了DW关于默克尔的纪录片，这位美国第43任总统破例让我们到他家去，并拿出大量时间。
他说，"默克尔为她的重要职位带来了品位和尊严。……她做出了非常艰难的、对德国最为有利的决定，并始终恪守自己的原则。她是一位富于同情心的领导人，一位勇于领导的女性。"
布什表示，正如对他本人一样，对很多美国人来说，默克尔就是一个独具特色的 "美国梦"：一位在共产主义非自由环境中长大的女性，成功登上了自由世界的顶峰，而且不是在别的什么地方，而是在德国。
按照美国人不言而喻的观点，德国这个国家被美国从独裁政权中解放了两次：先是作为一个整体从纳粹政权中、然后是东部地区从克里姆林宫的魔爪中。
尤其在特朗普４年总统任期内，默克尔在自由主义的美国被视为 "自由世界的领袖"。此前，这个位置只属于美国总统。在欧盟内部以及许多欧洲国家乱象一片时，她被视为中流砥柱；在一个似乎旋转得越来越快、问题越积越多、可能解决方案日益复杂的世界上，她是一个可靠的常量。
布什表示，"默克尔历经艰难环境，而且不止8年。想到这一点，可是相当惊人。"他这是暗指自己曾经８年的总统任期。这位前总统指出，"这也表明了德国选民对她的信任"。
2006年，当默克尔作为新任德国总理首次与小布什握手时，德美双边关系处于低温状态。默克尔的前任施罗德反对伊拉克战争。布什说，两国关系之所以能迅速改善，也同他和默克尔从一开始就相当合拍这一事实大有关系。
与现总统拜登一样，小布什也批评北溪2号项目，认为该管道会强化德国对俄罗斯的依赖性，并使乌克兰局面更形复杂。不过，小布什说，他能理解默克尔奉行与美国不同的对普京、对俄政策，每个国家都必须找到自己的道路。
在被问及默克尔的移民政策时，他也表现出理解。他说，"我的第一反应是，她是一个富于同情心的女人。我深信她是受到了人类同情心的驱使。而且，你知道，对她来说，这明显是一个艰难的政治决定，可她负起了领导责任。"
小布什本人不满特朗普行政当局严厉的移民政策。他新近出版了一本移民肖像画册。这是如今他参与政治讨论的方式。
布什有两个女儿。他也把即将离任的这位德国总理尤其视为女孩们的榜样。他说，"有很多女孩看着默克尔说，'有一天我也能拥有责任和权力'。"
现在，默克尔可能是最后一次以德国总理身份来到华盛顿。因此，与新总统拜登的这次会面也同时是告别访问。在美国政界，人们慢慢地意识到，一个大时代行将告终。跨大西洋关系的自我认知须重新定义，这也是因为中国或印度这样的国家正在世界舞台上扮演越来越重要的角色。
美国将与对德国、欧洲的关系视为理所当然，这段历史行将结束。默克尔将是最后一位经历这个旧时代的德国总理。
她16年前上任时，几乎每个美国家庭都与德国有着非常活跃的个人关系。那时，还有一些老兵及高阶政治家，他们或在二战中与纳粹德国作过战，或在柏林墙倒塌前的许多年里在西德驻扎。成千上万曾作为士兵生活在德国的 "占领者 "成了德美友谊的真正大使，这是历史上令人惊讶的转折之一。
无论谁接替她的职位，都面临一个重大任务，那就是：激励年轻一代维护密切的跨大西洋关系，对这一代人来说，第二次世界大战和铁幕的恐怖已属遥远。对此，过去将不再足以作为论据。
采访结束时，我问道"默克尔的工作做得好吗？" 小布什点点头说："我想是的。不过，她和我都不要因历史的短期评说而伤脑筋。在我们死后很久，才会清楚，人们会对我们作何评判。"
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7月15日，德国总理默克尔将到访美国，在白宫和拜登总统进行会谈。尽管和特朗普时代相比，德美之间的分歧如今要小得多，但是在两人的会晤议程上，依然有不少棘手话题，其中就包括对华关系。