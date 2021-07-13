小布什接受DW专访: 默克尔讲原则、富于同情心

（德国之声中文网）布什家族庄园紧挨着大西洋，靠近缅因州肯尼邦克港（Kennebunkport），驱车从波士顿往北走，不到两小时。还在我们的摄制组用黑色织物制成的屏幕为采访准备好光线充沛的客厅时，小布什（George W. Bush ）突然出现了，比约定的时间提前近一小时。

他穿着短裤和一件点缀着斑斓色彩的亮绿色T恤，嘴角叼一根尚未点燃的雪茄，手上有一台IPAD。"我愿意为我亲爱的安吉拉做这件事，"他说。

很快，他便以一种舒适、真诚的方式开始交谈，首先讲到默克尔，然后讲到他的绘画，让我们看储存在iPad上的自己的画作。他透露，他全天在画架前度过，自离开白宫，画笔已成为他的一种政治表达手段。 这之后，在他为电视采访换装时，我想，已经打开气氛了。

盛赞默克尔

小布什已经远离政治舞台。他表示，如今接受采访时，通常只谈论绘画艺术。不过为了DW关于默克尔的纪录片，这位美国第43任总统破例让我们到他家去，并拿出大量时间。

他说，"默克尔为她的重要职位带来了品位和尊严。……她做出了非常艰难的、对德国最为有利的决定，并始终恪守自己的原则。她是一位富于同情心的领导人，一位勇于领导的女性。"

美国前总统小布什接受德国之声驻华盛顿记者Ines Pohl采访

默克尔所代表的"美国梦"

布什表示，正如对他本人一样，对很多美国人来说，默克尔就是一个独具特色的 "美国梦"：一位在共产主义非自由环境中长大的女性，成功登上了自由世界的顶峰，而且不是在别的什么地方，而是在德国。

按照美国人不言而喻的观点，德国这个国家被美国从独裁政权中解放了两次：先是作为一个整体从纳粹政权中、然后是东部地区从克里姆林宫的魔爪中。

尤其在特朗普４年总统任期内，默克尔在自由主义的美国被视为 "自由世界的领袖"。此前，这个位置只属于美国总统。在欧盟内部以及许多欧洲国家乱象一片时，她被视为中流砥柱；在一个似乎旋转得越来越快、问题越积越多、可能解决方案日益复杂的世界上，她是一个可靠的常量。

布什表示，"默克尔历经艰难环境，而且不止8年。想到这一点，可是相当惊人。"他这是暗指自己曾经８年的总统任期。这位前总统指出，"这也表明了德国选民对她的信任"。

2006年，当默克尔作为新任德国总理首次与小布什握手时，德美双边关系处于低温状态。默克尔的前任施罗德反对伊拉克战争。布什说，两国关系之所以能迅速改善，也同他和默克尔从一开始就相当合拍这一事实大有关系。

理解对俄政策差异

与现总统拜登一样，小布什也批评北溪2号项目，认为该管道会强化德国对俄罗斯的依赖性，并使乌克兰局面更形复杂。不过，小布什说，他能理解默克尔奉行与美国不同的对普京、对俄政策，每个国家都必须找到自己的道路。

在被问及默克尔的移民政策时，他也表现出理解。他说，"我的第一反应是，她是一个富于同情心的女人。我深信她是受到了人类同情心的驱使。而且，你知道，对她来说，这明显是一个艰难的政治决定，可她负起了领导责任。"

小布什本人不满特朗普行政当局严厉的移民政策。他新近出版了一本移民肖像画册。这是如今他参与政治讨论的方式。

女性榜样

布什有两个女儿。他也把即将离任的这位德国总理尤其视为女孩们的榜样。他说，"有很多女孩看着默克尔说，'有一天我也能拥有责任和权力'。"

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 再次和谐起来？ 这是默克尔与拜登在2009年11月的照片，这位德国总理看上去心情大好。当时默克尔刚刚在美国国会发表了讲话，而时任美国副总统拜登几句话就把默克尔逗笑了。时隔11年，一些人希望这次拜登当选，能够恢复德美之间的友谊。毕竟，默克尔与拜登相处起来，应该比和特朗普要容易不少。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 一脸冷漠 这是2019年底北约峰会间隙两人会面时的图片，两人看起来关系不太好。无论是伊朗问题，还是贸易问题或者北约，默克尔与特朗普在许多问题上的看法相距甚远。两人不仅无法认同对方的政治主张，外界认为两人的私人关系也很紧张。美国CNN曾引述消息人士称，特朗普曾在与乌克兰总统通话时，称默克尔“笨”，受俄罗斯的摆布。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 这里到底谁说得算？” “这是2018年6月加拿大的G7峰会上。当时这张照片引发全世界的讨论。默克尔是在试图向特朗普解释世界问题吗？还是她在问，谁是西方世界的真正领袖？坐着的特朗普，是这里唯一说得算的人吗？

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 我们要不要握握手？ 2017年3月，默克尔首次在白宫椭圆形办公室会晤特朗普、与新闻界见面时客气地问了这一句。岂料，主人毫无反应，且有意瞥向另一边。事后，他说，他根本就没听见默克尔这一问。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 亲密无间 看得出来，这位女总理和美国总统奥巴马在他任内最后一次在柏林访问时亲切互动。这是2016年11月，特朗普当选新一届总统后数天，奥巴马似乎有意要将捍卫西方民主的责任转交给默克尔。美国媒体竞相讥嘲道，她现在是自由世界的女首领了。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 最高奖章 2011年6月，白宫，身着晚礼服的默克尔从奥巴马手中接受自由勋章——美国的最高文职勋章。她因对欧洲政治所作的努力而获此殊荣。观察家们指出，这一颁奖亦是德美关系良好之证明。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 在友人那里作客 2015年6月，在巴伐利亚的阿尔卑斯山麓举行的G7峰会上，奥巴马和默克尔之间几乎可称友谊的关系已微露端倪。这位联邦总理能确信，将得到美国在气候保护问题上的支持。然则，随着特朗普当政，情形大变。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 把手给我，小姑娘 乔治·沃克·布什总统首晤默克尔后便对她充满好感，她对自由的热爱给他留下深刻印象。他在媒体上解释说，这种热爱与默克尔的前东德经历有关。2006年7月，在圣彼得堡G8峰会上，他从后面为默克尔轻轻按摩；惊讶之余，这位女总理不禁高举双臂。布什总统显然是出于好意这么做的。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 在家乡烧烤 2006年7月，在默克尔选区的一次烧烤餐会上，笑容可掬的乔治·沃克·布什将一块烤乳猪肉放入默克尔的餐盘里。默克尔邀请他访问自己位于梅前州（Mecklenburg-Vorpommern）的选区。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 来得克萨斯找我 2007年11月，默克尔带着丈夫约阿希姆·绍尔（Joachim Sauer）去了得克萨斯州的克罗福特（ Crawford）农庄，看望奥巴马的前任乔治·沃克·布什。他带俩人看了一处小峡谷。在政治上，那时已经涉及了一个在特朗普当政后又引发争议的议题：伊朗局势。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 也和比尔·克林顿两手相牵 2017年7月，在赫尔穆特·科尔的葬礼上，前美国总统比尔·克林顿为这位故去的德国老总理发表了充满幽默而又伤感的悼词。他说，“我爱过他”。回到座位上去时，显然十分动情，他不由自主地握住了默克尔的手。 作者: Peter Hille, Andrea Grunau



现在，默克尔可能是最后一次以德国总理身份来到华盛顿。因此，与新总统拜登的这次会面也同时是告别访问。在美国政界，人们慢慢地意识到，一个大时代行将告终。跨大西洋关系的自我认知须重新定义，这也是因为中国或印度这样的国家正在世界舞台上扮演越来越重要的角色。

过往不足为训

美国将与对德国、欧洲的关系视为理所当然，这段历史行将结束。默克尔将是最后一位经历这个旧时代的德国总理。

她16年前上任时，几乎每个美国家庭都与德国有着非常活跃的个人关系。那时，还有一些老兵及高阶政治家，他们或在二战中与纳粹德国作过战，或在柏林墙倒塌前的许多年里在西德驻扎。成千上万曾作为士兵生活在德国的 "占领者 "成了德美友谊的真正大使，这是历史上令人惊讶的转折之一。

无论谁接替她的职位，都面临一个重大任务，那就是：激励年轻一代维护密切的跨大西洋关系，对这一代人来说，第二次世界大战和铁幕的恐怖已属遥远。对此，过去将不再足以作为论据。

采访结束时，我问道"默克尔的工作做得好吗？" 小布什点点头说："我想是的。不过，她和我都不要因历史的短期评说而伤脑筋。在我们死后很久，才会清楚，人们会对我们作何评判。"

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