对华关系继续恶化 立陶宛召回临时代办

（德国之声中文网）立陶宛外交部发表声明，已召回该国目前驻中国最高级别外交官，回国述职，驻华大使馆工作暂行“远程操作” 。

一名外交圈的消息人士告诉路透社，19名立陶宛使馆人员及家属已离开北京飞往巴黎。

另一位知情人士称，此举是对“恐吓”的回应。

中国外交部未立即对相关问询回应置评。

11月18日，立陶宛不顾中方抗议，允许台湾当局设立“驻立陶宛台湾代表处”。台湾代表处在维尔纽斯成立数天后，中国降格了同立陶宛外交级别，将其驻华大使馆降为代办处。

中国将民主自治的台湾视为领土的一部分，并加大对各国施压，要求降级或断绝与台湾的外交关系。

路透社报道称，曾经的立陶宛驻北京大使馆周三（12月15日）显得空无一人。敲门或打电话都没有人回应。一天前拍摄的一张照片显示，其门前被放置了两束鲜花。

立陶宛的驻华临时代办恰皮耶尼（Audra Ciapiene）也是周三离开北京的19人之一。立陶宛已于9月召回了其驻华大使。

在立陶宛与中国的争端中，美国公开表示支持立陶宛。这加剧了华盛顿与北京之间的紧张关系。

据路透社报道，立陶宛外交部此前表示，若能达成互惠互利的约定，有意愿继续与中国进行对话并恢复大使馆的职能。

（路透社）

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