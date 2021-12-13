 对华关系继续恶化 立陶宛召回临时代办 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2021

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对华关系继续恶化 立陶宛召回临时代办

立陶宛驻华临时代办12月15日离开北京，显示因台湾问题，立、中双边关系继续恶化。上个月，台湾在立陶宛首都维尔纽斯设立了事实上的大使馆。

立陶宛和中国的双边关系近期因台湾问题明显恶化

立陶宛和中国的双边关系近期因台湾问题明显恶化

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立陶宛不仅告别"17加1"中国与中东欧的合作论坛，呼吁抵制中国制造的手机，还同意台北设立"驻立陶宛台湾代表处"。一个人口不足三百万的欧洲小国为何竟向中国叫板？

在台湾驻立陶宛代表处正式挂牌数日后，中国外交部声明表示，将与立陶宛之间的外交关系降为代办级，并敦促立方「立即纠正错误」。立陶宛这一边则有欧盟的支持与美国经济合作的保证。

立陶宛开设台湾代表处的举动，极大地激怒了北京。面对来自北京的制裁，立陶宛正在寻求欧盟的帮助和支持。

欧盟不愿继续对中国等国的霸权行为保持沉默，因此计划出台制裁工具以便将来欧盟必要时采取统一行动。要想对北京当局有所触动，这可能也是唯一行之有效的办法。问题在于，欧盟各国能采取统一行动吗？

（德国之声中文网）立陶宛外交部发表声明，已召回该国目前驻中国最高级别外交官，回国述职，驻华大使馆工作暂行“远程操作” 。 

一名外交圈的消息人士告诉路透社，19名立陶宛使馆人员及家属已离开北京飞往巴黎。  

另一位知情人士称，此举是对“恐吓”的回应。  

中国外交部未立即对相关问询回应置评。  

11月18日，立陶宛不顾中方抗议，允许台湾当局设立“驻立陶宛台湾代表处”。台湾代表处在维尔纽斯成立数天后，中国降格了同立陶宛外交级别，将其驻华大使馆降为代办处。 

中国将民主自治的台湾视为领土的一部分，并加大对各国施压，要求降级或断绝与台湾的外交关系。   

路透社报道称，曾经的立陶宛驻北京大使馆周三（12月15日）显得空无一人。敲门或打电话都没有人回应。一天前拍摄的一张照片显示，其门前被放置了两束鲜花。

立陶宛的驻华临时代办恰皮耶尼（Audra Ciapiene）也是周三离开北京的19人之一。立陶宛已于9月召回了其驻华大使。

在立陶宛与中国的争端中，美国公开表示支持立陶宛。这加剧了华盛顿与北京之间的紧张关系。

据路透社报道，立陶宛外交部此前表示，若能达成互惠互利的约定，有意愿继续与中国进行对话并恢复大使馆的职能。

（路透社）  

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