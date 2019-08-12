 对中国让步暂缓徵税 特朗普:是为了圣诞节 | 经济纵横 | DW | 14.08.2019

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经济纵横

对中国让步暂缓徵税 特朗普:是为了圣诞节

中美贸易战是否出现新的转机?美国突然宣布暂缓9月1日上路的部份新关税。在双方表示谈判顺利的新局中，北京拿了什么来交换?

Handelskonflikt China-USA (picture-alliance/dpa/S. Walsh)

特朗普一再表示，关税伤害的是中国，而不是美国消费者。但是，这次暂缓徴税等于是承认美国家庭也会受到影响。美国进口商支付的税款，将反映在企业和消费者用品的价格上涨。

(德国之声中文网) 特朗普总统的贸易办公室周二(8月13日)表示，在零售商和其他企业的压力下，本来将在9月1日开始徴收的新关税，其中60％延后3个半月到12月15日。

延后徴税的消费品，包括手机、笔记型电脑、影音游戏机、部份玩具、电脑显示器、鞋子和衣服等许许多多假日会用到的婴幼儿产品和食物。关税清单中甚至有些项目被完全删除，像是汽车座椅、集装箱和港口起重机、圣经和其他宗教文献。

特朗普在新泽西州对记者说，他已经决定暂缓徴税，因为新政策可能迫使零售商提高价格，影响美国消费者的假期采购。他说:「这么做是为了防止部份关税影响圣诞假期。」

此消息一出，道琼斯工业平均指数在午后交易中飙升超过400点。苹果、美泰（Mattel）和鞋类品牌史蒂夫·马登（Steve Madden）的股票喊涨。零售商也松了一口气。他们担心新的关税会影响圣诞假期的销售数字。

此外，中国商务部报告称，中国谈判代表已通过电话与美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦对谈，并计划在两周内再次进行通话。

哪些商品税准时开徵

除了被宣布暂缓或免除徴税的商品，9月1日开始美国还是会对数千种中国食品、服装和其他消费电子产品征收10％的关税。

消费性电子产品包括Apple和Fitbit等在中国制造的智能手表，还有亚马逊公司、谷歌和苹果公司生产的智能扬声器，以及蓝牙耳机等设备。消费者技术协会估计，消费者电子产品这一类别去年共价值179亿美元。

价值45亿美元的中国制平板电视本来在一年多前逃过特朗普第一波关税的影响，也将在9月1日被课征10％关税。

此外，活体动物、乳制品、滑雪板、高尔夫球、隐形眼镜、锂离子电池和吹雪机的关税也将在9月1日上路。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、路透社)

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